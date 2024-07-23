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Расчет САУ "Малка" уничтожил немецкую PzH 2000 ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/malka-1961360450.html
Расчет САУ "Малка" уничтожил немецкую PzH 2000 ВСУ
Расчет САУ "Малка" уничтожил немецкую PzH 2000 ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024
Расчет САУ "Малка" уничтожил немецкую PzH 2000 ВСУ
Расчёт самоходной пушки "Малка" группировки "Центр" уничтожил немецкую САУ PzH 2000 ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T05:24
2024-07-23T05:24
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 23 июл – РИА Новости. Расчёт самоходной пушки "Малка" группировки "Центр" уничтожил немецкую САУ PzH 2000 ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета самоходной пушки большой мощности - 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожили немецкую САУ "PzH 2000" (Panzerhaubitze 2000) ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что нанесение удара по САУ ВСУ, расположенной в лесополосе, корректировалось с помощью беспилотника. Военнослужащие выполнили серию залпов 203-мм осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограмм каждый, поразив немецкую артиллерийскую установку на расстоянии более 20 километров. "Выкатились как обычно, начали работать и с третьего выстрела попали, а четвертым добили. Вначале мы ее прожгли, а потом у нее БК (боекомплект – ред.) сдетонировал. Разнесло на пол-леса", – рассказал номер расчета с позывным "Опер". После выполнения задачи расчёт оперативно покинул огневую позицию под прикрытием РЭБ. "Самое главное - своевременно выдвинутся, отработать по цели и незамеченным вернуться обратно. Мы делаем свою работу и все. Для меня лучшего орудия нету!", – рассказал командир орудия 2С7М "Малка" с позывным "Дядя".
https://ria.ru/20240207/malka-1925839893.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет САУ "Малка" уничтожил немецкую PzH 2000 ВСУ

Расчет САУ "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил немецкую PzH 2000 ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении
Самоходная артиллерийская установка Малка на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 июл – РИА Новости. Расчёт самоходной пушки "Малка" группировки "Центр" уничтожил немецкую САУ PzH 2000 ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета самоходной пушки большой мощности - 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожили немецкую САУ "PzH 2000" (Panzerhaubitze 2000) ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Там добавили, что нанесение удара по САУ ВСУ, расположенной в лесополосе, корректировалось с помощью беспилотника. Военнослужащие выполнили серию залпов 203-мм осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограмм каждый, поразив немецкую артиллерийскую установку на расстоянии более 20 километров.
"Выкатились как обычно, начали работать и с третьего выстрела попали, а четвертым добили. Вначале мы ее прожгли, а потом у нее БК (боекомплект – ред.) сдетонировал. Разнесло на пол-леса", – рассказал номер расчета с позывным "Опер".
После выполнения задачи расчёт оперативно покинул огневую позицию под прикрытием РЭБ.
"Самое главное - своевременно выдвинутся, отработать по цели и незамеченным вернуться обратно. Мы делаем свою работу и все. Для меня лучшего орудия нету!", – рассказал командир орудия 2С7М "Малка" с позывным "Дядя".
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