https://ria.ru/20240723/malka-1961360450.html

Расчет САУ "Малка" уничтожил немецкую PzH 2000 ВСУ

Расчет САУ "Малка" уничтожил немецкую PzH 2000 ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024

Расчет САУ "Малка" уничтожил немецкую PzH 2000 ВСУ

Расчёт самоходной пушки "Малка" группировки "Центр" уничтожил немецкую САУ PzH 2000 ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T05:24

2024-07-23T05:24

2024-07-23T05:24

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936362503_0:121:2833:1715_1920x0_80_0_0_f934a82c9000437f5545bd0e290fb3c3.jpg

ЛУГАНСК, 23 июл – РИА Новости. Расчёт самоходной пушки "Малка" группировки "Центр" уничтожил немецкую САУ PzH 2000 ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета самоходной пушки большой мощности - 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожили немецкую САУ "PzH 2000" (Panzerhaubitze 2000) ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что нанесение удара по САУ ВСУ, расположенной в лесополосе, корректировалось с помощью беспилотника. Военнослужащие выполнили серию залпов 203-мм осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограмм каждый, поразив немецкую артиллерийскую установку на расстоянии более 20 километров. "Выкатились как обычно, начали работать и с третьего выстрела попали, а четвертым добили. Вначале мы ее прожгли, а потом у нее БК (боекомплект – ред.) сдетонировал. Разнесло на пол-леса", – рассказал номер расчета с позывным "Опер". После выполнения задачи расчёт оперативно покинул огневую позицию под прикрытием РЭБ. "Самое главное - своевременно выдвинутся, отработать по цели и незамеченным вернуться обратно. Мы делаем свою работу и все. Для меня лучшего орудия нету!", – рассказал командир орудия 2С7М "Малка" с позывным "Дядя".

https://ria.ru/20240207/malka-1925839893.html

https://ria.ru/20240723/desant-1961359762.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины