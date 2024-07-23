https://ria.ru/20240723/lugansk-1961493325.html
Столичные энергетики повышают надежность энергоснабжения Луганска
Столичные энергетики повышают надежность энергоснабжения Луганска - РИА Новости, 23.07.2024
Столичные энергетики повышают надежность энергоснабжения Луганска
Работающие в Луганске столичные энергетики повышают качество и надежность энергоснабжения города, сообщил РИА Новости руководитель проекта в регионе Николай... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:39
2024-07-23T15:39
2024-07-23T15:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
луганск
москва
энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961496243_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_342e5f71f598da2a16b21abf47c3c8cc.jpg
ЛУГАНСК, 23 июл – РИА Новости. Работающие в Луганске столичные энергетики повышают качество и надежность энергоснабжения города, сообщил РИА Новости руководитель проекта в регионе Николай Дмитриев. "В настоящее время проводим на территории города Луганск мероприятия, направленные на повышение надежности работы электросетевого комплекса, выполняем широкий спектр работ с применением самых современных технологий", - рассказал Дмитриев. По его словам, бригады столичных специалистов занимаются как ремонтными мероприятиями, так и строительством новых линий для обеспечения подключения многофункциональных центров, многоквартирных жилых домов и административных зданий. На данный момент одним из основных направлений стала замена воздушных линии 0,4 - 6 кВ и замена кабельных линий 0,4 - 6 - 10 кВ в Луганске. Дмитриев уточнил, что в городе работает команда профессионалов, которые используют все накопленные знания и опыт. Рискуя жизнью, они в том числе восстанавливают поврежденные обстрелами линии электропередачи. "Скажу честно, не боится только, наверное, глупый человек; у всех семьи, у всех дети. Но поставленные задачи мы понимаем прекрасно, их не выполнит больше никто. Поэтому, может быть и с опаской, каждый принял решение ехать сюда и выполнять те задачи, которые поставлены нам руководством", - пояснил Дмитриев.
https://ria.ru/20240212/vosstanovlenie-1926772130.html
луганск
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961496243_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_84192e5457e4d53f2ba5a7236e135423.jpg
Московские энергетики проводят работы в Луганске по повышению качества и надежности энергоснабжения
Команда столичных энергетиков проводит работы в Луганске по повышению качества и надежности энергоснабжения.
Работает команда настоящих профессионалов, которые используют все накопленные знания и опыт. Рискуя жизнью, они в том числе восстанавливают поврежденные обстрелами линии электропередачи.
2024-07-23T15:39
true
PT2M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, луганск, москва, энергетика
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ЖКХ, Луганск, Москва, Энергетика