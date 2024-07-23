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Столичные энергетики повышают надежность энергоснабжения Луганска - РИА Новости, 23.07.2024
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Столичные энергетики повышают надежность энергоснабжения Луганска
Столичные энергетики повышают надежность энергоснабжения Луганска - РИА Новости, 23.07.2024
Столичные энергетики повышают надежность энергоснабжения Луганска
Работающие в Луганске столичные энергетики повышают качество и надежность энергоснабжения города, сообщил РИА Новости руководитель проекта в регионе Николай... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:39
2024-07-23T15:39
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ЛУГАНСК, 23 июл – РИА Новости. Работающие в Луганске столичные энергетики повышают качество и надежность энергоснабжения города, сообщил РИА Новости руководитель проекта в регионе Николай Дмитриев. "В настоящее время проводим на территории города Луганск мероприятия, направленные на повышение надежности работы электросетевого комплекса, выполняем широкий спектр работ с применением самых современных технологий", - рассказал Дмитриев. По его словам, бригады столичных специалистов занимаются как ремонтными мероприятиями, так и строительством новых линий для обеспечения подключения многофункциональных центров, многоквартирных жилых домов и административных зданий. На данный момент одним из основных направлений стала замена воздушных линии 0,4 - 6 кВ и замена кабельных линий 0,4 - 6 - 10 кВ в Луганске. Дмитриев уточнил, что в городе работает команда профессионалов, которые используют все накопленные знания и опыт. Рискуя жизнью, они в том числе восстанавливают поврежденные обстрелами линии электропередачи. "Скажу честно, не боится только, наверное, глупый человек; у всех семьи, у всех дети. Но поставленные задачи мы понимаем прекрасно, их не выполнит больше никто. Поэтому, может быть и с опаской, каждый принял решение ехать сюда и выполнять те задачи, которые поставлены нам руководством", - пояснил Дмитриев.
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Московские энергетики проводят работы в Луганске по повышению качества и надежности энергоснабжения
Команда столичных энергетиков проводит работы в Луганске по повышению качества и надежности энергоснабжения. Работает команда настоящих профессионалов, которые используют все накопленные знания и опыт. Рискуя жизнью, они в том числе восстанавливают поврежденные обстрелами линии электропередачи.
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жкх, луганск, москва, энергетика
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ЖКХ, Луганск, Москва, Энергетика

Столичные энергетики повышают надежность энергоснабжения Луганска

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ЛУГАНСК, 23 июл – РИА Новости. Работающие в Луганске столичные энергетики повышают качество и надежность энергоснабжения города, сообщил РИА Новости руководитель проекта в регионе Николай Дмитриев.
«
"В настоящее время проводим на территории города Луганск мероприятия, направленные на повышение надежности работы электросетевого комплекса, выполняем широкий спектр работ с применением самых современных технологий", - рассказал Дмитриев.
По его словам, бригады столичных специалистов занимаются как ремонтными мероприятиями, так и строительством новых линий для обеспечения подключения многофункциональных центров, многоквартирных жилых домов и административных зданий. На данный момент одним из основных направлений стала замена воздушных линии 0,4 - 6 кВ и замена кабельных линий 0,4 - 6 - 10 кВ в Луганске.
Дмитриев уточнил, что в городе работает команда профессионалов, которые используют все накопленные знания и опыт. Рискуя жизнью, они в том числе восстанавливают поврежденные обстрелами линии электропередачи. "Скажу честно, не боится только, наверное, глупый человек; у всех семьи, у всех дети. Но поставленные задачи мы понимаем прекрасно, их не выполнит больше никто. Поэтому, может быть и с опаской, каждый принял решение ехать сюда и выполнять те задачи, которые поставлены нам руководством", - пояснил Дмитриев.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХЛуганскМоскваЭнергетика
 
 
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