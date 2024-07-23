https://ria.ru/20240723/lugansk-1961493325.html

Столичные энергетики повышают надежность энергоснабжения Луганска

Столичные энергетики повышают надежность энергоснабжения Луганска - РИА Новости, 23.07.2024

Столичные энергетики повышают надежность энергоснабжения Луганска

Работающие в Луганске столичные энергетики повышают качество и надежность энергоснабжения города, сообщил РИА Новости руководитель проекта в регионе Николай... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:39

2024-07-23T15:39

2024-07-23T15:39

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ЛУГАНСК, 23 июл – РИА Новости. Работающие в Луганске столичные энергетики повышают качество и надежность энергоснабжения города, сообщил РИА Новости руководитель проекта в регионе Николай Дмитриев. "В настоящее время проводим на территории города Луганск мероприятия, направленные на повышение надежности работы электросетевого комплекса, выполняем широкий спектр работ с применением самых современных технологий", - рассказал Дмитриев. По его словам, бригады столичных специалистов занимаются как ремонтными мероприятиями, так и строительством новых линий для обеспечения подключения многофункциональных центров, многоквартирных жилых домов и административных зданий. На данный момент одним из основных направлений стала замена воздушных линии 0,4 - 6 кВ и замена кабельных линий 0,4 - 6 - 10 кВ в Луганске. Дмитриев уточнил, что в городе работает команда профессионалов, которые используют все накопленные знания и опыт. Рискуя жизнью, они в том числе восстанавливают поврежденные обстрелами линии электропередачи. "Скажу честно, не боится только, наверное, глупый человек; у всех семьи, у всех дети. Но поставленные задачи мы понимаем прекрасно, их не выполнит больше никто. Поэтому, может быть и с опаской, каждый принял решение ехать сюда и выполнять те задачи, которые поставлены нам руководством", - пояснил Дмитриев.

https://ria.ru/20240212/vosstanovlenie-1926772130.html

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Московские энергетики проводят работы в Луганске по повышению качества и надежности энергоснабжения Команда столичных энергетиков проводит работы в Луганске по повышению качества и надежности энергоснабжения. Работает команда настоящих профессионалов, которые используют все накопленные знания и опыт. Рискуя жизнью, они в том числе восстанавливают поврежденные обстрелами линии электропередачи. 2024-07-23T15:39 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, луганск, москва, энергетика