https://ria.ru/20240723/livni-1961461272.html

В Сочи ливни повредили энергообъекты на территории трех поселков

В Сочи ливни повредили энергообъекты на территории трех поселков - РИА Новости, 23.07.2024

В Сочи ливни повредили энергообъекты на территории трех поселков

Ливни, вызвавшие оползни и падения деревьев, локально повредили энергообъекты на территории трех поселков в Сочи, сообщили в пресс-службе Сочинских... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:27

2024-07-23T14:27

2024-07-23T14:27

происшествия

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961403154_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_6b62c05a0f51aa2cc5fb114ecfa53c04.jpg

СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Ливни, вызвавшие оползни и падения деревьев, локально повредили энергообъекты на территории трех поселков в Сочи, сообщили в пресс-службе Сочинских электрических сетей в Telegram-канале. Штормовое предупреждение действует в городе до 24 июля. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, ветер с порывами до 18 метров в секунду, смерчи над акваторией города, оползни. По заявлению сочинских чиновников, непогода не нанесла серьезного ущерба инфраструктуре и не изменила штатный график объектов курорта. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, кое-где подтоплены городские территории, Приморская набережная, в районе Мамайка образовался крупный смерч, там же поднялся уровень воды в реке, магазины и кафе в районе набережной "Маяк" работали частично. "Энергетики Сочинских электрических сетей ликвидируют последствия мощного ливня. В результате обильных осадков в горной и предгорной местностях зафиксированы падения деревьев и сходы оползней, которые привели к локальным повреждениям энергообъектов. Бригады убирают упавшие деревья и меняют поврежденные опоры ЛЭП в районе сел Васильевка, Ордынка и Верхнеармянская Хобза", - говорится в сообщении коммунального предприятия. Поясняется, что энергетики сейчас работают в усиленном режиме, на текущий момент обеспечена готовность 267 специалистов, 160 единиц спецтехники.

https://ria.ru/20240723/sochi-1961373551.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи