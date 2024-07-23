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В Сочи ливни повредили энергообъекты на территории трех поселков
В Сочи ливни повредили энергообъекты на территории трех поселков - РИА Новости, 23.07.2024
В Сочи ливни повредили энергообъекты на территории трех поселков
Ливни, вызвавшие оползни и падения деревьев, локально повредили энергообъекты на территории трех поселков в Сочи, сообщили в пресс-службе Сочинских... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:27
2024-07-23T14:27
2024-07-23T14:27
происшествия
сочи
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Ливни, вызвавшие оползни и падения деревьев, локально повредили энергообъекты на территории трех поселков в Сочи, сообщили в пресс-службе Сочинских электрических сетей в Telegram-канале. Штормовое предупреждение действует в городе до 24 июля. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, ветер с порывами до 18 метров в секунду, смерчи над акваторией города, оползни. По заявлению сочинских чиновников, непогода не нанесла серьезного ущерба инфраструктуре и не изменила штатный график объектов курорта. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, кое-где подтоплены городские территории, Приморская набережная, в районе Мамайка образовался крупный смерч, там же поднялся уровень воды в реке, магазины и кафе в районе набережной "Маяк" работали частично. "Энергетики Сочинских электрических сетей ликвидируют последствия мощного ливня. В результате обильных осадков в горной и предгорной местностях зафиксированы падения деревьев и сходы оползней, которые привели к локальным повреждениям энергообъектов. Бригады убирают упавшие деревья и меняют поврежденные опоры ЛЭП в районе сел Васильевка, Ордынка и Верхнеармянская Хобза", - говорится в сообщении коммунального предприятия. Поясняется, что энергетики сейчас работают в усиленном режиме, на текущий момент обеспечена готовность 267 специалистов, 160 единиц спецтехники.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сочи
В Сочи ливни повредили энергообъекты на территории трех поселков
Упавшие из-за ливней деревья и оползни повредили энергообъекты в Сочи
СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Ливни, вызвавшие оползни и падения деревьев, локально повредили энергообъекты на территории трех поселков в Сочи, сообщили в пресс-службе Сочинских электрических сетей в Telegram-канале.
Штормовое предупреждение действует в городе до 24 июля. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, ветер с порывами до 18 метров в секунду, смерчи над акваторией города, оползни. По заявлению сочинских чиновников, непогода не нанесла серьезного ущерба инфраструктуре и не изменила штатный график объектов курорта. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, кое-где подтоплены городские территории, Приморская набережная, в районе Мамайка образовался крупный смерч, там же поднялся уровень воды в реке, магазины и кафе в районе набережной "Маяк" работали частично.
«
"Энергетики Сочинских электрических сетей ликвидируют последствия мощного ливня. В результате обильных осадков в горной и предгорной местностях зафиксированы падения деревьев и сходы оползней, которые привели к локальным повреждениям энергообъектов. Бригады убирают упавшие деревья и меняют поврежденные опоры ЛЭП в районе сел Васильевка, Ордынка и Верхнеармянская Хобза", - говорится в сообщении коммунального предприятия.
Поясняется, что энергетики сейчас работают в усиленном режиме, на текущий момент обеспечена готовность 267 специалистов, 160 единиц спецтехники.