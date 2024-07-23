https://ria.ru/20240723/lavrov-1961448236.html

Лавров назвал защиту традиционных ценностей сильной стороной России

Лавров назвал защиту традиционных ценностей сильной стороной России - РИА Новости, 23.07.2024

Лавров назвал защиту традиционных ценностей сильной стороной России

Защита традиционных ценностей является одной из сильных сторон России, уже есть примеры того, как люди бегут от "наступления ЛГБТ*" из Европы в Россию, и таких... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:48

2024-07-23T13:48

2024-07-23T13:48

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европа

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сергей лавров

илон маск

в мире

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Защита традиционных ценностей является одной из сильных сторон России, уже есть примеры того, как люди бегут от "наступления ЛГБТ*" из Европы в Россию, и таких случаев будет все больше, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я слышал, что есть инициатива создания международной платформы по защите традиционных ценностей. Это тоже наша очень сильная сторона", - заявил Лавров, выступая на встрече с руководителями российских НКО. Он отметил, что многие на Западе хотят бежать от агрессивной пропаганды ЛГБТ*. "Вот Илон Маск из Калифорнии переезжает в Техас, потому что в Калифорнии неолиберальные ценности уже зашкаливают. И он такой не один. Много людей, в том числе в Европе, хотят сбежать от этого наступления ЛГБТ*-сообщества, от полного игнорирования естественных исторических процессов, того, что нам дано богом. Многие подумывают о том, чтобы уехать в Россию, и такие примеры уже есть. Я уверен, что их будет больше, они будут множиться", - добавил Лавров.* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

https://ria.ru/20231122/tsennosti-1911011329.html

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европа

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россия, европа, калифорния, сергей лавров, илон маск, в мире