https://ria.ru/20240723/lavrov-1961448236.html
Лавров назвал защиту традиционных ценностей сильной стороной России
Лавров назвал защиту традиционных ценностей сильной стороной России - РИА Новости, 23.07.2024
Лавров назвал защиту традиционных ценностей сильной стороной России
Защита традиционных ценностей является одной из сильных сторон России, уже есть примеры того, как люди бегут от "наступления ЛГБТ*" из Европы в Россию, и таких... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:48
2024-07-23T13:48
2024-07-23T13:48
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Защита традиционных ценностей является одной из сильных сторон России, уже есть примеры того, как люди бегут от "наступления ЛГБТ*" из Европы в Россию, и таких случаев будет все больше, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я слышал, что есть инициатива создания международной платформы по защите традиционных ценностей. Это тоже наша очень сильная сторона", - заявил Лавров, выступая на встрече с руководителями российских НКО. Он отметил, что многие на Западе хотят бежать от агрессивной пропаганды ЛГБТ*. "Вот Илон Маск из Калифорнии переезжает в Техас, потому что в Калифорнии неолиберальные ценности уже зашкаливают. И он такой не один. Много людей, в том числе в Европе, хотят сбежать от этого наступления ЛГБТ*-сообщества, от полного игнорирования естественных исторических процессов, того, что нам дано богом. Многие подумывают о том, чтобы уехать в Россию, и такие примеры уже есть. Я уверен, что их будет больше, они будут множиться", - добавил Лавров.* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.
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россия, европа, калифорния, сергей лавров, илон маск, в мире
Россия, Европа, Калифорния, Сергей Лавров, Илон Маск, В мире
Лавров назвал защиту традиционных ценностей сильной стороной России
Лавров: число бегущих с Запада в Россию от наступления ЛГБТ* будет множиться
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Защита традиционных ценностей является одной из сильных сторон России, уже есть примеры того, как люди бегут от "наступления ЛГБТ*" из Европы в Россию, и таких случаев будет все больше, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Я слышал, что есть инициатива создания международной платформы по защите традиционных ценностей. Это тоже наша очень сильная сторона", - заявил Лавров, выступая на встрече с руководителями российских НКО.
Он отметил, что многие на Западе хотят бежать от агрессивной пропаганды ЛГБТ*.
"Вот Илон Маск из Калифорнии переезжает в Техас, потому что в Калифорнии неолиберальные ценности уже зашкаливают. И он такой не один. Много людей, в том числе в Европе, хотят сбежать от этого наступления ЛГБТ*-сообщества, от полного игнорирования естественных исторических процессов, того, что нам дано богом. Многие подумывают о том, чтобы уехать в Россию, и такие примеры уже есть. Я уверен, что их будет больше, они будут множиться", - добавил Лавров.
* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.