https://ria.ru/20240723/kurs-1961543142.html
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду - РИА Новости, 23.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,78 копейки, до 11,9062 рубля, курс доллара упал на 48,15 копейки - до 87,299 рубля,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:23
2024-07-23T18:23
2024-07-23T18:29
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,78 копейки, до 11,9062 рубля, курс доллара упал на 48,15 копейки - до 87,299 рубля, евро - на 29,93 копейки, до 95,4598 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сша, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), США, Московская биржа
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду
Официальный курс юаня на среду — 11,91 рубля, доллара — 87,3, евро — 95,46