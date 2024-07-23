https://ria.ru/20240723/kurs-1961543142.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду - РИА Новости, 23.07.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,78 копейки, до 11,9062 рубля, курс доллара упал на 48,15 копейки - до 87,299 рубля,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:23

2024-07-23T18:23

2024-07-23T18:29

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,78 копейки, до 11,9062 рубля, курс доллара упал на 48,15 копейки - до 87,299 рубля, евро - на 29,93 копейки, до 95,4598 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сша, московская биржа