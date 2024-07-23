https://ria.ru/20240723/kuban-1961552469.html

На Кубани госпитализировали двух человек, пострадавших в ДТП с автобусом

На Кубани госпитализировали двух человек, пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.07.2024

На Кубани госпитализировали двух человек, пострадавших в ДТП с автобусом

Двое из пассажиров перевернувшегося автобуса на Кубани госпитализированы, остальные пострадавшие отправлены домой, сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:53

2024-07-23T18:53

2024-07-23T18:53

происшествия

краснодарский край

северский район

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Двое из пассажиров перевернувшегося автобуса на Кубани госпитализированы, остальные пострадавшие отправлены домой, сообщили в оперштабе Краснодарского края. По данным краевого главного управления МВД, ДТП произошло во вторник днем на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" около поселка Черноморский в Северском районе. Предварительно, автобус "King Long" съехал с проезжей части и опрокинулся. В автобусе находилось 32 пассажира. Как уточнили в оперштабе региона, медики центральной районной больницы обследовали 15 пострадавших. "По состоянию на 17.30 (совпадает с мск) в центральной районной больнице получают лечение двое взрослых с травмами средней степени тяжести. Все остальные получили помощь амбулаторно, отправлены домой", - говорится в сообщении. Как ранее уточняли в главном управлении МЧС Кубани, речь идёт об автобусе сообщением Ростов-на-Дону – Геленджик. Движение по автодороге не перекрыто.

https://ria.ru/20240723/m-11-1961525609.html

https://ria.ru/20240331/dtp-1936979601.html

краснодарский край

северский район

ростов-на-дону

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происшествия, краснодарский край, северский район, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)