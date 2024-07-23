https://ria.ru/20240723/kuban-1961552469.html
На Кубани госпитализировали двух человек, пострадавших в ДТП с автобусом
На Кубани госпитализировали двух человек, пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.07.2024
На Кубани госпитализировали двух человек, пострадавших в ДТП с автобусом
Двое из пассажиров перевернувшегося автобуса на Кубани госпитализированы, остальные пострадавшие отправлены домой, сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:53
2024-07-23T18:53
2024-07-23T18:53
происшествия
краснодарский край
северский район
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961508335_0:421:1280:1141_1920x0_80_0_0_837412b25a1389fddb4a829102b71229.jpg
КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Двое из пассажиров перевернувшегося автобуса на Кубани госпитализированы, остальные пострадавшие отправлены домой, сообщили в оперштабе Краснодарского края. По данным краевого главного управления МВД, ДТП произошло во вторник днем на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" около поселка Черноморский в Северском районе. Предварительно, автобус "King Long" съехал с проезжей части и опрокинулся. В автобусе находилось 32 пассажира. Как уточнили в оперштабе региона, медики центральной районной больницы обследовали 15 пострадавших. "По состоянию на 17.30 (совпадает с мск) в центральной районной больнице получают лечение двое взрослых с травмами средней степени тяжести. Все остальные получили помощь амбулаторно, отправлены домой", - говорится в сообщении. Как ранее уточняли в главном управлении МЧС Кубани, речь идёт об автобусе сообщением Ростов-на-Дону – Геленджик. Движение по автодороге не перекрыто.
https://ria.ru/20240723/m-11-1961525609.html
https://ria.ru/20240331/dtp-1936979601.html
краснодарский край
северский район
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961508335_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_07ee73249718395f707281af4557b046.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, северский район, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Северский район, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани госпитализировали двух человек, пострадавших в ДТП с автобусом
На Кубани двое из пассажиров перевернувшегося автобуса госпитализированы