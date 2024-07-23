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В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о ситуации вокруг Wildberries
В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о ситуации вокруг Wildberries - РИА Новости, 23.07.2024
В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о ситуации вокруг Wildberries
В Кремле не видели заявления главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу ситуации вокруг компании Wildberries, сообщил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:24
2024-07-23T19:24
2024-07-23T21:12
россия
рамзан кадыров
дмитрий песков
адам делимханов
wildberries
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Кремле не видели заявления главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу ситуации вокруг компании Wildberries, сообщил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет. Не видели", — сказал он.Ранее во вторник Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ — оператором наружной рекламы. По утверждению Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама бизнесвумен опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод. В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961528213.html
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россия, рамзан кадыров, дмитрий песков, адам делимханов, wildberries, госдума рф
Россия, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков, Адам Делимханов, Wildberries, Госдума РФ
В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о ситуации вокруг Wildberries
Песков: в Кремле не видели заявления Кадырова по ситуации вокруг Wildberries