https://ria.ru/20240723/kreml-1961421717.html

В Кремле прокомментировали ситуацию в Арктике

В Кремле прокомментировали ситуацию в Арктике - РИА Новости, 23.07.2024

В Кремле прокомментировали ситуацию в Арктике

Россия занимает ответственную позицию в Арктике и вносит вклад в то, чтобы регион не стал территорией раздора и напряженности, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:21

2024-07-23T12:21

2024-07-23T12:21

россия

арктика

дмитрий песков

политика

безопасность

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия занимает ответственную позицию в Арктике и вносит вклад в то, чтобы регион не стал территорией раздора и напряженности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Арктика является стратегическим районом для нашей страны. Россия занимает ответственную позицию и вносит свой вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорией раздора и территорией нагнетания напряженности", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240722/ssha-1961338825.html

россия

арктика

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россия, арктика, дмитрий песков, политика, безопасность