https://ria.ru/20240723/kreml-1961421717.html
В Кремле прокомментировали ситуацию в Арктике
В Кремле прокомментировали ситуацию в Арктике - РИА Новости, 23.07.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию в Арктике
Россия занимает ответственную позицию в Арктике и вносит вклад в то, чтобы регион не стал территорией раздора и напряженности, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:21
2024-07-23T12:21
2024-07-23T12:21
россия
арктика
дмитрий песков
политика
безопасность
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия занимает ответственную позицию в Арктике и вносит вклад в то, чтобы регион не стал территорией раздора и напряженности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Арктика является стратегическим районом для нашей страны. Россия занимает ответственную позицию и вносит свой вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорией раздора и территорией нагнетания напряженности", - сказал Песков журналистам.
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россия, арктика, дмитрий песков, политика, безопасность
Россия, Арктика, Дмитрий Песков, Политика, Безопасность
В Кремле прокомментировали ситуацию в Арктике
Песков: Россия вносит вклад в то, чтобы Арктика не стала территорией раздора