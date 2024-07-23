https://ria.ru/20240723/krasnoyarsk-1961506525.html
В Красноярске при ремонте в ТЦ погиб рабочий
В Красноярске при ремонте в ТЦ погиб рабочий - РИА Новости, 23.07.2024
В Красноярске при ремонте в ТЦ погиб рабочий
Один рабочий погиб, ещё двое пострадали при демонтаже стены в ТЦ "Атриум" в Красноярске, проводится проверка, сообщает прокуратура Красноярского края в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:05
2024-07-23T16:05
2024-07-23T16:05
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КРАСНОЯРСК, 23 июл – РИА Новости. Один рабочий погиб, ещё двое пострадали при демонтаже стены в ТЦ "Атриум" в Красноярске, проводится проверка, сообщает прокуратура Красноярского края в Telegram-канале. По данным ведомства, около 18.00 (14.00 мск) во вторник в здании торгового центра во время капитальных ремонтных работ упал навесной потолок на троих рабочих 17, 18, 19 лет. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, рабочие демонтировали стену. "В момент обрушения все трое пострадали, 17- летний парень от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении. Прокуратура на месте выяснила, что молодые люди приступили к работе в понедельник, они занимались демонтажем стен и вывозом строительного мусора. При этом, с рабочими не заключили трудовые договоры, а на месте не была соблюдена техника безопасности. Ведомство проведет проверку по данным фактам. "По итогам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности", - отметили в прокуратуре.
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Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Россия
В Красноярске при ремонте в ТЦ погиб рабочий
В Красноярске при демонтаже стены в ТЦ "Атриум" погиб рабочий, двое пострадали
КРАСНОЯРСК, 23 июл – РИА Новости.
Один рабочий погиб, ещё двое пострадали при демонтаже стены в ТЦ "Атриум" в Красноярске, проводится проверка, сообщает прокуратура Красноярского края в Telegram-канале
.
По данным ведомства, около 18.00 (14.00 мск) во вторник в здании торгового центра во время капитальных ремонтных работ упал навесной потолок на троих рабочих 17, 18, 19 лет. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, рабочие демонтировали стену.
"В момент обрушения все трое пострадали, 17- летний парень от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Прокуратура на месте выяснила, что молодые люди приступили к работе в понедельник, они занимались демонтажем стен и вывозом строительного мусора. При этом, с рабочими не заключили трудовые договоры, а на месте не была соблюдена техника безопасности. Ведомство проведет проверку по данным фактам.
"По итогам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности", - отметили в прокуратуре.