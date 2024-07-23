Ефимов: учебный корпус в Пресненском районе Москвы готов более чем на 40%
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 23 июля — РИА Новости. Строительство учебного корпуса на 300 мест в Пресненском районе Москвы завершено более чем на 40%, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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"В настоящий момент завершено возведение монолитных конструкций здания учебного корпуса в Большом Тишинском переулке. Также идут наружные и внутренние отделочные работы, фасадные работы и остекление объекта. Общая площадь здания составит более 6,6 тысячи квадратных метров. Строительная готовность объекта превышает 40%. Завершение всех работ запланировано в 2025 году", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Сам корпус возводят за счет за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы (АИП). Он войдет в состав образовательного комплекса "Романовская школа".
Уточняется, что на сегодняшний день в Центральном округе Москвы за счет средств АИП возводят три образовательных учреждения.
Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что кроме учебного корпуса в Причальном проезде идет строительство школы на 400 мест. Завершить его планируется до конца 2025 года. Кроме того, в Стрельбищенском переулке возводится здание детского сада на 225 мест, рассказал Загрутдинов.