https://ria.ru/20240723/konstitutsionnyy_sud-1961191785.html

Конституционный суд РФ

Конституционный суд РФ - РИА Новости, 23.07.2024

Конституционный суд РФ

Конституционный Суд (КС) Российской Федерации – высший судебный орган конституционного контроля в России, осуществляющий судебную власть самостоятельно и... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T00:36

2024-07-23T00:36

2024-07-23T00:36

справки

ссср

россия

конституционный суд рф

валерий зорькин

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Конституционный Суд (КС) Российской Федерации – высший судебный орган конституционного контроля в России, осуществляющий судебную власть самостоятельно и независимо посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории России.Датой создания Конституционного Суда РФ принято считать 30 октября 1991 года – день, когда конституционные судьи провели свое первое рабочее совещание.Идея формирования в России специализированного органа, ответственного за соблюдение Основного закона страны, возникла в ходе демократизации общественной жизни во второй половине 1980-х годов. В результате был создан Комитет конституционного надзора СССР (ККН СССР). За время своего существования – с мая 1990 года по декабрь 1991 года – ККН СССР принял 23 решения. В декабре 1991 года ККН СССР по собственной инициативе прекратил свою деятельность в связи с распадом СССР.15 декабря 1990 года в Конституции РСФСР впервые появилось упоминание о Конституционном Суде. Закон был утвержден Съездом РСФСР 12 июля 1991 года.30 октября 1991 года состоялось первое рабочее совещание Конституционного Суда РСФСР, а 14 января 1992 года – первое заседание.7 октября 1993 года президент РФ Борис Ельцин России приостановил деятельность Конституционного Суда.12 декабря 1993 года на всенародном референдуме была принята новая Конституция России. Статья 125 новой Конституции заложила новые правовые основы деятельности Конституционного Суда.24 июня 1994 года Государственная Дума приняла новый закон о Конституционном Суде – федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации". 21 июля закон был подписан президентом России, а 23 июля опубликован (вступил в силу).В феврале 1995 года Суд был полностью укомплектован, после чего возобновился и процесс осуществления конституционного судопроизводства. Полномочия и принципы деятельности Конституционного Суда определяются Конституцией РФ (1993) и Федеральным конституционным законом "О Конституционном Суде Российской Федерации" (1994).КС РФ решает исключительно вопросы права.По запросам президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой сенаторов РФ или депутатов Государственной Думы, правительства РФ, Верховного Суда РФ, органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ Конституционный Суд разрешает дела о соответствии Конституции России:- федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов президента, Совета Федерации, Государственной Думы, правительства РФ;- конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти РФ и совместному ведению органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ;- договоров между органами государственной власти России и органами государственной власти субъектов РФ, договоров между органами государственной власти субъектов РФ;- не вступивших в силу международных договоров РФ.По ходатайству президента РФ, любого из участвующих в споре органов КС разрешает споры о компетенции между федеральными органами государственной власти; между органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ; между высшими государственными органами субъектов РФ.По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод проверяет конституционность федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов президента, Совета Федерации, Государственной Думы, правительства РФ, конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов РФ, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты.По запросам судов проверяет конституционность федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов президента, Совета Федерации, Государственной Думы, правительства РФ, конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов РФ, подлежащих применению соответствующим судом в конкретном деле.По запросам президента, правительства РФ, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры РФ Конституционный Суд разрешает вопросы о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Россию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка РФ.По запросам президента, Совета Федерации, Государственной Думы, правительства РФ, органов законодательной власти субъектов КС дает толкование Конституции РФ.По запросу Совета Федерации орган дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения президента РФ или президента РФ, прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.По запросам президента, Верховного Суда РФ КС проверяет конституционность вопроса, выносимого на референдум РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, регулирующим проведение референдума.По запросу президента КС проверяет конституционность проектов законов РФ о поправке к Конституции России, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов до их подписания президентом, законов субъекта РФ до их обнародования высшим должностным лицом субъекта России.Принятые решения являются окончательными и не подлежат обжалованию. Положения нормативных актов, признанные КС противоречащими Конституции РФ, утрачивают силу. Акты или их отдельные положения, признанные конституционными в истолковании, данном КС, не подлежат применению в ином истолковании.Решения Конституционного Суда РФ обязательны на всей территории страны для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.Председатель КС РФ и его заместители могут назначаться не из числа судей Конституционного суда.КС РФ состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя, назначаемых на должность Советом Федерации по представлению президента.КС правомочен осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей. При этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее шести судей.Судьей КС РФ может быть назначен гражданин России, достигший ко дню назначения 40 лет, с безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет, обладающий признанной высокой квалификацией в области права, постоянно проживающий в РФ, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.Судья КС не вправе публично высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в КС либо изучается или принят к рассмотрению, до вынесения решения по данному вопросу, а также критиковать принятое решение в какой бы то ни было форме. Запрет распространяется на высказывания в СМИ, сети Интернет, в выступлениях перед любой аудиторией, в переписке, которая может быть обнародована.Также судьям и другим лицам, присутствовавшим на заседании, где решался вопрос о принятии обращения к рассмотрению, или на закрытом совещании, запрещено разглашать содержание дискуссии и результаты голосования, в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме.Полномочия КС РФ не ограничены определенным сроком.Председатель Конституционного Суда – Валерий Зорькин. С мая 2008 года конституционное судопроизводство осуществляется в комплексе исторических зданий Сената в центре Санкт-Петербурга.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, россия, конституционный суд рф, валерий зорькин