Рейтинг@Mail.ru
Группа конгрессменов от обеих партий будет расследовать покушение на Трампа - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 23.07.2024 (обновлено: 16:34 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/kongressmeny-1961513920.html
Группа конгрессменов от обеих партий будет расследовать покушение на Трампа
Группа конгрессменов от обеих партий будет расследовать покушение на Трампа - РИА Новости, 23.07.2024
Группа конгрессменов от обеих партий будет расследовать покушение на Трампа
Двухпартийная группа конгрессменов займется расследованием неудавшегося покушения на экс-президента США Дональда Трампа, следствие будут вести семь... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:33
2024-07-23T16:34
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
майк джонсон
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Двухпартийная группа конгрессменов займется расследованием неудавшегося покушения на экс-президента США Дональда Трампа, следствие будут вести семь республиканцев и шесть демократов, говорится в совместном заявлении спикера палаты представителей Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джефриса. "Палата представителей на этой неделе проголосует по резолюции об утверждении оперативной группы и ее членов. Оперативная группа будет состоять из семи республиканцев и шести демократов", - говорится в опубликованном сообщении Джонсона и Джеффриса. Задачами конгрессменов в рамках расследования станет выяснение обстоятельств покушения на Трампа и допущенных правоохранителями оплошностей. В ходе следствия виновных в провале обеспечения безопасности на мероприятии привлекут к ответственности. По итогам работы оперативной группы также представят рекомендации по реформам государственных служб и проведению необходимых законодательных изменений. В понедельник директор секретной службы США Кимберли Читл, чьи подчиненные должны были защищать Трампа в день покушения, пыталась заверить конгрессменов в ходе слушаний, что ей нечего скрывать. Однако законодатели от обеих партий сошлись во мнении, что не испытывают доверия ни к ней, ни к ее ведомству. Читл также признала, что попытка покушения на Трампа стала самым большим провалом американской секретной службы за десятилетия. Она подчеркнула, что полностью берет на себя ответственность за действия подведомственных сотрудников. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html
https://ria.ru/20240723/tramp-1961402362.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, майк джонсон, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Покушение на Дональда Трампа
Группа конгрессменов от обеих партий будет расследовать покушение на Трампа

Двухпартийная группа конгрессменов займется расследованием покушения на Трампа

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Двухпартийная группа конгрессменов займется расследованием неудавшегося покушения на экс-президента США Дональда Трампа, следствие будут вести семь республиканцев и шесть демократов, говорится в совместном заявлении спикера палаты представителей Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джефриса.
«
"Палата представителей на этой неделе проголосует по резолюции об утверждении оперативной группы и ее членов. Оперативная группа будет состоять из семи республиканцев и шести демократов", - говорится в опубликованном сообщении Джонсона и Джеффриса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Трампу придумали мирный план — он больше похож на войну
22 июля, 08:00
Задачами конгрессменов в рамках расследования станет выяснение обстоятельств покушения на Трампа и допущенных правоохранителями оплошностей. В ходе следствия виновных в провале обеспечения безопасности на мероприятии привлекут к ответственности. По итогам работы оперативной группы также представят рекомендации по реформам государственных служб и проведению необходимых законодательных изменений.
В понедельник директор секретной службы США Кимберли Читл, чьи подчиненные должны были защищать Трампа в день покушения, пыталась заверить конгрессменов в ходе слушаний, что ей нечего скрывать. Однако законодатели от обеих партий сошлись во мнении, что не испытывают доверия ни к ней, ни к ее ведомству. Читл также признала, что попытка покушения на Трампа стала самым большим провалом американской секретной службы за десятилетия. Она подчеркнула, что полностью берет на себя ответственность за действия подведомственных сотрудников.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Мичигане - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Трамп заявил, что против Байдена совершен переворот
Вчера, 11:04
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампМайк ДжонсонПокушение на Дональда Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала