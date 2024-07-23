https://ria.ru/20240723/kongressmeny-1961513920.html

Группа конгрессменов от обеих партий будет расследовать покушение на Трампа

Группа конгрессменов от обеих партий будет расследовать покушение на Трампа - РИА Новости, 23.07.2024

Группа конгрессменов от обеих партий будет расследовать покушение на Трампа

Двухпартийная группа конгрессменов займется расследованием неудавшегося покушения на экс-президента США Дональда Трампа, следствие будут вести семь... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:33

2024-07-23T16:33

2024-07-23T16:34

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покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Двухпартийная группа конгрессменов займется расследованием неудавшегося покушения на экс-президента США Дональда Трампа, следствие будут вести семь республиканцев и шесть демократов, говорится в совместном заявлении спикера палаты представителей Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джефриса. "Палата представителей на этой неделе проголосует по резолюции об утверждении оперативной группы и ее членов. Оперативная группа будет состоять из семи республиканцев и шести демократов", - говорится в опубликованном сообщении Джонсона и Джеффриса. Задачами конгрессменов в рамках расследования станет выяснение обстоятельств покушения на Трампа и допущенных правоохранителями оплошностей. В ходе следствия виновных в провале обеспечения безопасности на мероприятии привлекут к ответственности. По итогам работы оперативной группы также представят рекомендации по реформам государственных служб и проведению необходимых законодательных изменений. В понедельник директор секретной службы США Кимберли Читл, чьи подчиненные должны были защищать Трампа в день покушения, пыталась заверить конгрессменов в ходе слушаний, что ей нечего скрывать. Однако законодатели от обеих партий сошлись во мнении, что не испытывают доверия ни к ней, ни к ее ведомству. Читл также признала, что попытка покушения на Трампа стала самым большим провалом американской секретной службы за десятилетия. Она подчеркнула, что полностью берет на себя ответственность за действия подведомственных сотрудников. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

https://ria.ru/20240723/tramp-1961402362.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, майк джонсон, покушение на дональда трампа