https://ria.ru/20240723/konferentsiya-1961496474.html

Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Самаре

Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Самаре - РИА Новости, 23.07.2024

Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Самаре

Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой принимают участие руководители центров поддержки экспорта (ЦПЭ) из 77 регионов страны и... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:36

2024-07-23T15:36

2024-07-23T15:36

экономика

технологии

самарская область

самара

россия

росэксимбанк

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой принимают участие руководители центров поддержки экспорта (ЦПЭ) из 77 регионов страны и представители Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) началась 23 июля в Самаре, сообщает центр.Участники конференции подведут итоги работы инфраструктуры поддержки экспорта за первое полугодие 2024 года.Открыли мероприятие врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов и директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева."Поддержка экспортеров является неотъемлемой частью работы с бизнесом в Самарской области. Как правило, экспортные компании - это эффективные компании, продающие качественный продукт, поскольку конкурировать им нужно не только внутри страны, но и на рынках других государств. И здесь поддержка экспортеров очень важна, от выбора страны и поиска партнеров до компенсаций транспортных расходов и сопровождения экспортных контрактов. Мы очень рады, что Российский экспортный центр принял решение провести такое обучающее, контрольное мероприятие в Самарской области. Безусловно, долгосрочное партнерство с РЭЦ - одна из наших приоритетных задач, нацеленная на создание лучших условий для экспортеров нашего региона", - подчеркнул Богданов.На трехдневной конференции ЦПЭ предстоит рассказать о результатах проделанной работы и защитить итоги своей деятельности за первое полугодие 2024 года, обменяться опытом решения сложных ситуаций, с которыми сталкивается бизнес при экспорте.Кроме того, в рамках мероприятия для представителей ЦПЭ пройдут мастер-классы о кредитных продуктах Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ) и платформе "Мой экспорт", а также по взаимодействию со СМИ и работе в социальных сетях."Каждый квартал РЭЦ собирает на одной площадке представителей региональной инфраструктуры поддержки экспорта со всей страны с целью обмена опытом. Лайфхаки у каждого региона свои, мы же даем возможность их обсудить, чтобы каждый ЦПЭ помогал бизнесу своего региона выходить на внешние рынки эффективнее", - подчеркнула в свою очередь Минаева.

https://ria.ru/20240722/rets-1961210645.html

https://ria.ru/20240715/rets-1959704283.html

самарская область

самара

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, самарская область, самара, россия, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт