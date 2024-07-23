https://ria.ru/20240723/konferentsiya-1961496474.html
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Самаре
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Самаре - РИА Новости, 23.07.2024
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Самаре
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой принимают участие руководители центров поддержки экспорта (ЦПЭ) из 77 регионов страны и... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:36
2024-07-23T15:36
2024-07-23T15:36
экономика
технологии
самарская область
самара
россия
росэксимбанк
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой принимают участие руководители центров поддержки экспорта (ЦПЭ) из 77 регионов страны и представители Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) началась 23 июля в Самаре, сообщает центр.Участники конференции подведут итоги работы инфраструктуры поддержки экспорта за первое полугодие 2024 года.Открыли мероприятие врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов и директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева."Поддержка экспортеров является неотъемлемой частью работы с бизнесом в Самарской области. Как правило, экспортные компании - это эффективные компании, продающие качественный продукт, поскольку конкурировать им нужно не только внутри страны, но и на рынках других государств. И здесь поддержка экспортеров очень важна, от выбора страны и поиска партнеров до компенсаций транспортных расходов и сопровождения экспортных контрактов. Мы очень рады, что Российский экспортный центр принял решение провести такое обучающее, контрольное мероприятие в Самарской области. Безусловно, долгосрочное партнерство с РЭЦ - одна из наших приоритетных задач, нацеленная на создание лучших условий для экспортеров нашего региона", - подчеркнул Богданов.На трехдневной конференции ЦПЭ предстоит рассказать о результатах проделанной работы и защитить итоги своей деятельности за первое полугодие 2024 года, обменяться опытом решения сложных ситуаций, с которыми сталкивается бизнес при экспорте.Кроме того, в рамках мероприятия для представителей ЦПЭ пройдут мастер-классы о кредитных продуктах Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ) и платформе "Мой экспорт", а также по взаимодействию со СМИ и работе в социальных сетях."Каждый квартал РЭЦ собирает на одной площадке представителей региональной инфраструктуры поддержки экспорта со всей страны с целью обмена опытом. Лайфхаки у каждого региона свои, мы же даем возможность их обсудить, чтобы каждый ЦПЭ помогал бизнесу своего региона выходить на внешние рынки эффективнее", - подчеркнула в свою очередь Минаева.
https://ria.ru/20240722/rets-1961210645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, самарская область, самара, россия, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт
Экономика, Технологии, Самарская область, Самара, Россия, Росэксимбанк, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экспорт
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой принимают участие руководители центров поддержки экспорта (ЦПЭ) из 77 регионов страны и представители Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) началась 23 июля в Самаре, сообщает центр.
Участники конференции подведут итоги работы инфраструктуры поддержки экспорта за первое полугодие 2024 года.
Открыли мероприятие врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области
Дмитрий Богданов и директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
"Поддержка экспортеров является неотъемлемой частью работы с бизнесом в Самарской области. Как правило, экспортные компании - это эффективные компании, продающие качественный продукт, поскольку конкурировать им нужно не только внутри страны, но и на рынках других государств. И здесь поддержка экспортеров очень важна, от выбора страны и поиска партнеров до компенсаций транспортных расходов и сопровождения экспортных контрактов. Мы очень рады, что Российский экспортный центр принял решение провести такое обучающее, контрольное мероприятие в Самарской области. Безусловно, долгосрочное партнерство с РЭЦ - одна из наших приоритетных задач, нацеленная на создание лучших условий для экспортеров нашего региона", - подчеркнул Богданов.
На трехдневной конференции ЦПЭ предстоит рассказать о результатах проделанной работы и защитить итоги своей деятельности за первое полугодие 2024 года, обменяться опытом решения сложных ситуаций, с которыми сталкивается бизнес при экспорте.
Кроме того, в рамках мероприятия для представителей ЦПЭ пройдут мастер-классы о кредитных продуктах Росэксимбанка
(входит в Группу РЭЦ) и платформе "Мой экспорт", а также по взаимодействию со СМИ и работе в социальных сетях.
"Каждый квартал РЭЦ собирает на одной площадке представителей региональной инфраструктуры поддержки экспорта со всей страны с целью обмена опытом. Лайфхаки у каждого региона свои, мы же даем возможность их обсудить, чтобы каждый ЦПЭ помогал бизнесу своего региона выходить на внешние рынки эффективнее", - подчеркнула в свою очередь Минаева.