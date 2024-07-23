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Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Самаре - РИА Новости, 23.07.2024
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15:36 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/konferentsiya-1961496474.html
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Самаре
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Самаре - РИА Новости, 23.07.2024
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Самаре
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой принимают участие руководители центров поддержки экспорта (ЦПЭ) из 77 регионов страны и... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:36
2024-07-23T15:36
экономика
технологии
самарская область
самара
россия
росэксимбанк
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой принимают участие руководители центров поддержки экспорта (ЦПЭ) из 77 регионов страны и представители Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) началась 23 июля в Самаре, сообщает центр.Участники конференции подведут итоги работы инфраструктуры поддержки экспорта за первое полугодие 2024 года.Открыли мероприятие врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов и директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева."Поддержка экспортеров является неотъемлемой частью работы с бизнесом в Самарской области. Как правило, экспортные компании - это эффективные компании, продающие качественный продукт, поскольку конкурировать им нужно не только внутри страны, но и на рынках других государств. И здесь поддержка экспортеров очень важна, от выбора страны и поиска партнеров до компенсаций транспортных расходов и сопровождения экспортных контрактов. Мы очень рады, что Российский экспортный центр принял решение провести такое обучающее, контрольное мероприятие в Самарской области. Безусловно, долгосрочное партнерство с РЭЦ - одна из наших приоритетных задач, нацеленная на создание лучших условий для экспортеров нашего региона", - подчеркнул Богданов.На трехдневной конференции ЦПЭ предстоит рассказать о результатах проделанной работы и защитить итоги своей деятельности за первое полугодие 2024 года, обменяться опытом решения сложных ситуаций, с которыми сталкивается бизнес при экспорте.Кроме того, в рамках мероприятия для представителей ЦПЭ пройдут мастер-классы о кредитных продуктах Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ) и платформе "Мой экспорт", а также по взаимодействию со СМИ и работе в социальных сетях."Каждый квартал РЭЦ собирает на одной площадке представителей региональной инфраструктуры поддержки экспорта со всей страны с целью обмена опытом. Лайфхаки у каждого региона свои, мы же даем возможность их обсудить, чтобы каждый ЦПЭ помогал бизнесу своего региона выходить на внешние рынки эффективнее", - подчеркнула в свою очередь Минаева.
https://ria.ru/20240722/rets-1961210645.html
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экономика, технологии, самарская область, самара, россия, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт
Экономика, Технологии, Самарская область, Самара, Россия, Росэксимбанк, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экспорт

Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Самаре

© Фото : Дмитрий Богданов/ВКонтактеВсероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта в Самаре
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта в Самаре - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Дмитрий Богданов/ВКонтакте
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой принимают участие руководители центров поддержки экспорта (ЦПЭ) из 77 регионов страны и представители Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) началась 23 июля в Самаре, сообщает центр.
Участники конференции подведут итоги работы инфраструктуры поддержки экспорта за первое полугодие 2024 года.
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Открыли мероприятие врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов и директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
"Поддержка экспортеров является неотъемлемой частью работы с бизнесом в Самарской области. Как правило, экспортные компании - это эффективные компании, продающие качественный продукт, поскольку конкурировать им нужно не только внутри страны, но и на рынках других государств. И здесь поддержка экспортеров очень важна, от выбора страны и поиска партнеров до компенсаций транспортных расходов и сопровождения экспортных контрактов. Мы очень рады, что Российский экспортный центр принял решение провести такое обучающее, контрольное мероприятие в Самарской области. Безусловно, долгосрочное партнерство с РЭЦ - одна из наших приоритетных задач, нацеленная на создание лучших условий для экспортеров нашего региона", - подчеркнул Богданов.
На трехдневной конференции ЦПЭ предстоит рассказать о результатах проделанной работы и защитить итоги своей деятельности за первое полугодие 2024 года, обменяться опытом решения сложных ситуаций, с которыми сталкивается бизнес при экспорте.
Кроме того, в рамках мероприятия для представителей ЦПЭ пройдут мастер-классы о кредитных продуктах Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ) и платформе "Мой экспорт", а также по взаимодействию со СМИ и работе в социальных сетях.
"Каждый квартал РЭЦ собирает на одной площадке представителей региональной инфраструктуры поддержки экспорта со всей страны с целью обмена опытом. Лайфхаки у каждого региона свои, мы же даем возможность их обсудить, чтобы каждый ЦПЭ помогал бизнесу своего региона выходить на внешние рынки эффективнее", - подчеркнула в свою очередь Минаева.
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ЭкономикаТехнологииСамарская областьСамараРоссияРосэксимбанкРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Экспорт
 
 
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