https://ria.ru/20240723/kolledzhi-1961595718.html

Госдума приняла закон о зачислении в колледж инвалидов после военной травмы

Госдума приняла закон о зачислении в колледж инвалидов после военной травмы - РИА Новости, 23.07.2024

Госдума приняла закон о зачислении в колледж инвалидов после военной травмы

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон, который даёт преимущественное право зачисление в колледж инвалидам III РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T23:48

2024-07-23T23:48

2024-07-23T23:48

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госдума рф

россия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон, который даёт преимущественное право зачисление в колледж инвалидам III группы с детства и инвалидам III группы вследствие военной травмы или заболеваний, полученных во время военной службы. "Настоящий законопроект направлен на включение в число лиц, которым предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях, инвалидов с детства III группы, а также инвалидов III группы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы", - сказано в пояснительной записке. По мнению авторов, принятие инициативы будет способствовать лучшему пониманию гражданами своих прав при поступлении на обучение по программам СПО.

https://ria.ru/20240629/invalidy-1956334060.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, госдума рф, россия