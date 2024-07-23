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Госдума приняла закон о зачислении в колледж инвалидов после военной травмы
Госдума приняла закон о зачислении в колледж инвалидов после военной травмы - РИА Новости, 23.07.2024
Госдума приняла закон о зачислении в колледж инвалидов после военной травмы
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон, который даёт преимущественное право зачисление в колледж инвалидам III РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T23:48
2024-07-23T23:48
2024-07-23T23:48
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон, который даёт преимущественное право зачисление в колледж инвалидам III группы с детства и инвалидам III группы вследствие военной травмы или заболеваний, полученных во время военной службы. "Настоящий законопроект направлен на включение в число лиц, которым предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях, инвалидов с детства III группы, а также инвалидов III группы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы", - сказано в пояснительной записке. По мнению авторов, принятие инициативы будет способствовать лучшему пониманию гражданами своих прав при поступлении на обучение по программам СПО.
https://ria.ru/20240629/invalidy-1956334060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Госдума приняла закон о зачислении в колледж инвалидов после военной травмы
ГД приняла закон о преимущественном поступлении в колледж инвалидов III группы