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Госдума приняла закон о зачислении в колледж инвалидов после военной травмы - РИА Новости, 23.07.2024
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23:48 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/kolledzhi-1961595718.html
Госдума приняла закон о зачислении в колледж инвалидов после военной травмы
Госдума приняла закон о зачислении в колледж инвалидов после военной травмы - РИА Новости, 23.07.2024
Госдума приняла закон о зачислении в колледж инвалидов после военной травмы
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон, который даёт преимущественное право зачисление в колледж инвалидам III РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T23:48
2024-07-23T23:48
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон, который даёт преимущественное право зачисление в колледж инвалидам III группы с детства и инвалидам III группы вследствие военной травмы или заболеваний, полученных во время военной службы. "Настоящий законопроект направлен на включение в число лиц, которым предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях, инвалидов с детства III группы, а также инвалидов III группы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы", - сказано в пояснительной записке. По мнению авторов, принятие инициативы будет способствовать лучшему пониманию гражданами своих прав при поступлении на обучение по программам СПО.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Госдума приняла закон о зачислении в колледж инвалидов после военной травмы

ГД приняла закон о преимущественном поступлении в колледж инвалидов III группы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон, который даёт преимущественное право зачисление в колледж инвалидам III группы с детства и инвалидам III группы вследствие военной травмы или заболеваний, полученных во время военной службы.
«
"Настоящий законопроект направлен на включение в число лиц, которым предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях, инвалидов с детства III группы, а также инвалидов III группы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы", - сказано в пояснительной записке.
По мнению авторов, принятие инициативы будет способствовать лучшему пониманию гражданами своих прав при поступлении на обучение по программам СПО.
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