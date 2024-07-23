https://ria.ru/20240723/kitaj-1961510752.html

Сечин высоко оценил успехи китайских ученых

Сечин высоко оценил успехи китайских ученых - РИА Новости, 23.07.2024

Сечин высоко оценил успехи китайских ученых

Китай благодаря значительным успехам в науке уже перешел от модели "Сделано в Китае" к "Создано в Китае", теперь уверенно двигается к "Изобретено в Китае",... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:21

2024-07-23T16:21

2024-07-23T16:21

технологии

китай

россия

сша

игорь сечин

роснефть

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Китай благодаря значительным успехам в науке уже перешел от модели "Сделано в Китае" к "Создано в Китае", теперь уверенно двигается к "Изобретено в Китае", заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Следует отметить, что экономический прогресс в Китае движим значительными успехами, достигнутыми китайской наукой за последние годы. Так, в 2022 году Китай обогнал США и Евросоюз по количеству цитируемых публикаций, имеющих высокую научную ценность. По сути, благодаря значительным успехам в науке Китай уже перешел от модели "Сделано в Китае" к "Создано в Китае", а теперь уверенно двигается к "Изобретено в Китае", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. По словам Сечина, успехи китайской науки и российских ученых и конструкторов могут стать фундаментом для развития взаимовыгодного российско-китайского сотрудничества в области научных разработок.

https://ria.ru/20240723/rossija-1961508939.html

китай

россия

сша

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технологии, китай, россия, сша, игорь сечин, роснефть