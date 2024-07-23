Северный Кипр не исключает перехода в статус автономии в составе Турции
Глава Минтранса Турции Арыклы: Северный Кипр может стать автономной республикой
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра. Архивное фото
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Власти признанной только Анкарой Турецкой Республики Северного Кипра не исключают перехода республики в статус автономной, заявил телеканалу Ulusal министр транспорта и развития ТРСК Эрхан Арыклы.
По словам министра, США и Евросоюз "не желают" существования ТСРК, а тем более признания республики.
"Они хотят сделать Северный Кипр частью ЕС... Если исчезнут турки Северного Кипра, а Турция уйдет с острова, то богатые месторождения газа и нефти перейдут под контроль ЕС и Америки. Они уже пытаются разрабатывать месторождения газа на шельфе Южного Кипра, там миллиарды тонн газа и нефти. Таким образом они никогда не признают ТРСК, и сделают все возможное, чтобы республику не признавали", - заявил Арыклы.
По его словам, власти ТРСК уже разработали тезис в противовес этому.
"Мы говорим, что ТРСК должна существовать, даже если она не признана. А если у нас не останется возможностей к существованию, тогда найдем альтернативу. Какую альтернативу? ТРСК тогда будет, как Нахичеванская автономная республика Азербайджана, зависима от родины (Турции - ред.) во внешней политике и вопросах безопасности. Во внутренних делах мы останемся полностью независимыми. Альтернатива ТРСК - автономная турецкая республика. Надеюсь, мы поднимем этот вопрос", - заявил министр.
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Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
Вопрос о необходимости возобновления переговоров по решению кипрской проблемы поднимал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 11 июля в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне.