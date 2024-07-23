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Северный Кипр не исключает перехода в статус автономии в составе Турции - РИА Новости, 23.07.2024
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12:14 23.07.2024 (обновлено: 12:55 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/kipr-1961420204.html
Северный Кипр не исключает перехода в статус автономии в составе Турции
Северный Кипр не исключает перехода в статус автономии в составе Турции - РИА Новости, 23.07.2024
Северный Кипр не исключает перехода в статус автономии в составе Турции
Власти признанной только Анкарой Турецкой Республики Северного Кипра не исключают перехода республики в статус автономной, заявил телеканалу Ulusal министр... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:14
2024-07-23T12:55
в мире
турция
северный кипр
евросоюз
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Власти признанной только Анкарой Турецкой Республики Северного Кипра не исключают перехода республики в статус автономной, заявил телеканалу Ulusal министр транспорта и развития ТРСК Эрхан Арыклы. По словам министра, США и Евросоюз "не желают" существования ТСРК, а тем более признания республики. "Они хотят сделать Северный Кипр частью ЕС... Если исчезнут турки Северного Кипра, а Турция уйдет с острова, то богатые месторождения газа и нефти перейдут под контроль ЕС и Америки. Они уже пытаются разрабатывать месторождения газа на шельфе Южного Кипра, там миллиарды тонн газа и нефти. Таким образом они никогда не признают ТРСК, и сделают все возможное, чтобы республику не признавали", - заявил Арыклы. По его словам, власти ТРСК уже разработали тезис в противовес этому. "Мы говорим, что ТРСК должна существовать, даже если она не признана. А если у нас не останется возможностей к существованию, тогда найдем альтернативу. Какую альтернативу? ТРСК тогда будет, как Нахичеванская автономная республика Азербайджана, зависима от родины (Турции - ред.) во внешней политике и вопросах безопасности. Во внутренних делах мы останемся полностью независимыми. Альтернатива ТРСК - автономная турецкая республика. Надеюсь, мы поднимем этот вопрос", - заявил министр. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов. Вопрос о необходимости возобновления переговоров по решению кипрской проблемы поднимал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 11 июля в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне.
https://ria.ru/20240513/miting-1945743431.html
https://ria.ru/20230923/kipr-1898223619.html
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в мире, турция, северный кипр, евросоюз
В мире, Турция, Северный Кипр, Евросоюз
Северный Кипр не исключает перехода в статус автономии в составе Турции

Глава Минтранса Турции Арыклы: Северный Кипр может стать автономной республикой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНикосия, Турецкая республика Северного Кипра
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Никосия, Турецкая республика Северного Кипра. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Власти признанной только Анкарой Турецкой Республики Северного Кипра не исключают перехода республики в статус автономной, заявил телеканалу Ulusal министр транспорта и развития ТРСК Эрхан Арыклы.
По словам министра, США и Евросоюз "не желают" существования ТСРК, а тем более признания республики.
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"Они хотят сделать Северный Кипр частью ЕС... Если исчезнут турки Северного Кипра, а Турция уйдет с острова, то богатые месторождения газа и нефти перейдут под контроль ЕС и Америки. Они уже пытаются разрабатывать месторождения газа на шельфе Южного Кипра, там миллиарды тонн газа и нефти. Таким образом они никогда не признают ТРСК, и сделают все возможное, чтобы республику не признавали", - заявил Арыклы.
По его словам, власти ТРСК уже разработали тезис в противовес этому.
"Мы говорим, что ТРСК должна существовать, даже если она не признана. А если у нас не останется возможностей к существованию, тогда найдем альтернативу. Какую альтернативу? ТРСК тогда будет, как Нахичеванская автономная республика Азербайджана, зависима от родины (Турции - ред.) во внешней политике и вопросах безопасности. Во внутренних делах мы останемся полностью независимыми. Альтернатива ТРСК - автономная турецкая республика. Надеюсь, мы поднимем этот вопрос", - заявил министр.
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Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
Вопрос о необходимости возобновления переговоров по решению кипрской проблемы поднимал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 11 июля в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне.
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21 июля, 00:34
 
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