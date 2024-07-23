https://ria.ru/20240723/kinofestival-1961245453.html

Фильм с Деревянко и Михалковой откроет фестиваль "Одна шестая"

Фильм с Деревянко и Михалковой откроет фестиваль "Одна шестая" - РИА Новости, 23.07.2024

Фильм с Деревянко и Михалковой откроет фестиваль "Одна шестая"

Более 30 фильмов российских и иностранных режиссеров покажут на Международном кинофестивале дебютов евразийского континента "Одна шестая", который пройдет со 2... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T03:02

2024-07-23T03:02

2024-07-23T03:02

культура

владимир битоков

надежда михалкова

свердловская киностудия

екатеринбург

кино

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 30 фильмов российских и иностранных режиссеров покажут на Международном кинофестивале дебютов евразийского континента "Одна шестая", который пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге."В конкурсной программе фестиваля будут представлены 12 российских и 12 зарубежных игровых и документальных фильмов", — сообщили в пресс-службе смотраПрограммными директорами фестиваля станут кинокритик Егор Москвитин (игровое кино) и киновед Мария Готлиб (документальное кино).Жюри выберет победителей в девяти номинациях: "Гран-При" игрового и неигрового конкурса; "Лучший национальный игровой дебют"; "Лучший национальный неигровой дебют"; "Лучший зарубежный игровой дебют"; "Лучший зарубежный неигровой дебют"; "Лучший актерский ансамбль", "Лучший дебют на фестивале" и "Приз зрительских симпатий". Выбрать победителя в последней номинации также смогут гости фестиваля."Темой фестиваля остается "польза наставничества" – мы помним и ценим, как нас приводили в кинематограф старшие товарищи и должны передавать эту эстафету молодым актерам, режиссерам, сценаристам и другим профессионалам индустрии. Мы хотим создавать возможности для творческой реализации. Лозунг фестиваля 2024 – "Как мы создаем пользу? Мы создаем возможности!" — поделился президент фестиваля "Одна шестая" Евгений Григорьев.В этом году фильмы конкурсной и внеконкурсной программы пройдут одновременно в нескольких кинотеатрах города. А также состоятся фан-встречи с актерами и публичные лекции о кино.Откроется смотр показом криминальной трагикомедии "Сломя голову" режиссера Евгения Григорьева.Главный герой картины — талантливый, но скромный преподаватель античной литературы Андрей (Егор Корешков) стал свидетелем ограбления банка и подозреваемым в совершении этого преступления. Так Андрей познакомился с брутальным начальником службы безопасности банка Сергеем (Владимир Битоков). Вместе они будут распутывать это дело, попадая в череду разных трагикомичных и странных событий.В картине снялись Надежда Михалкова, Павел Деревянко, а также лидер группы "Звери" Рома Зверь в роли владельца кафе на городской набережной. Он же написал музыку к фильму."Мы порассуждали на тему того, как сложно существовать в нынешних реалиях современному мужчине. На что он готов в определённых жизненных обстоятельствах и к чему может привести равнодушие", — рассказал режиссер.Премьера киноленты вскоре состоится в российских кинотеатрах и в онлайн-кинотеатре KION.Посетить показы и принять участие во всех мероприятиях фестиваля можно бесплатно, по регистрации, которая откроется за сутки до начала смотра на его сайте.Фестиваль "Одна шестая" впервые состоялся в 2022 году в Екатеринбурге по инициативе Свердловской киностудии. Уже в 2023-ом на нем было представлено 49 фильмов из России, Шри-Ланки, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Китая, Израиля, Франции.

https://ria.ru/20240712/kino-1959062107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

владимир битоков, надежда михалкова, свердловская киностудия, екатеринбург, кино, что посмотреть , куда сходить