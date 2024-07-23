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Фильм с Деревянко и Михалковой откроет фестиваль "Одна шестая" - РИА Новости, 23.07.2024
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Культура
 
03:02 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/kinofestival-1961245453.html
Фильм с Деревянко и Михалковой откроет фестиваль "Одна шестая"
Фильм с Деревянко и Михалковой откроет фестиваль "Одна шестая" - РИА Новости, 23.07.2024
Фильм с Деревянко и Михалковой откроет фестиваль "Одна шестая"
Более 30 фильмов российских и иностранных режиссеров покажут на Международном кинофестивале дебютов евразийского континента "Одна шестая", который пройдет со 2... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T03:02
2024-07-23T03:02
культура
владимир битоков
надежда михалкова
свердловская киностудия
екатеринбург
кино
что посмотреть
куда сходить
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 30 фильмов российских и иностранных режиссеров покажут на Международном кинофестивале дебютов евразийского континента "Одна шестая", который пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге."В конкурсной программе фестиваля будут представлены 12 российских и 12 зарубежных игровых и документальных фильмов", — сообщили в пресс-службе смотраПрограммными директорами фестиваля станут кинокритик Егор Москвитин (игровое кино) и киновед Мария Готлиб (документальное кино).Жюри выберет победителей в девяти номинациях: "Гран-При" игрового и неигрового конкурса; "Лучший национальный игровой дебют"; "Лучший национальный неигровой дебют"; "Лучший зарубежный игровой дебют"; "Лучший зарубежный неигровой дебют"; "Лучший актерский ансамбль", "Лучший дебют на фестивале" и "Приз зрительских симпатий". Выбрать победителя в последней номинации также смогут гости фестиваля."Темой фестиваля остается "польза наставничества" – мы помним и ценим, как нас приводили в кинематограф старшие товарищи и должны передавать эту эстафету молодым актерам, режиссерам, сценаристам и другим профессионалам индустрии. Мы хотим создавать возможности для творческой реализации. Лозунг фестиваля 2024 – "Как мы создаем пользу? Мы создаем возможности!" — поделился президент фестиваля "Одна шестая" Евгений Григорьев.В этом году фильмы конкурсной и внеконкурсной программы пройдут одновременно в нескольких кинотеатрах города. А также состоятся фан-встречи с актерами и публичные лекции о кино.Откроется смотр показом криминальной трагикомедии "Сломя голову" режиссера Евгения Григорьева.Главный герой картины — талантливый, но скромный преподаватель античной литературы Андрей (Егор Корешков) стал свидетелем ограбления банка и подозреваемым в совершении этого преступления. Так Андрей познакомился с брутальным начальником службы безопасности банка Сергеем (Владимир Битоков). Вместе они будут распутывать это дело, попадая в череду разных трагикомичных и странных событий.В картине снялись Надежда Михалкова, Павел Деревянко, а также лидер группы "Звери" Рома Зверь в роли владельца кафе на городской набережной. Он же написал музыку к фильму."Мы порассуждали на тему того, как сложно существовать в нынешних реалиях современному мужчине. На что он готов в определённых жизненных обстоятельствах и к чему может привести равнодушие", — рассказал режиссер.Премьера киноленты вскоре состоится в российских кинотеатрах и в онлайн-кинотеатре KION.Посетить показы и принять участие во всех мероприятиях фестиваля можно бесплатно, по регистрации, которая откроется за сутки до начала смотра на его сайте.Фестиваль "Одна шестая" впервые состоялся в 2022 году в Екатеринбурге по инициативе Свердловской киностудии. Уже в 2023-ом на нем было представлено 49 фильмов из России, Шри-Ланки, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Китая, Израиля, Франции.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир битоков, надежда михалкова, свердловская киностудия, екатеринбург, кино, что посмотреть , куда сходить
Культура, Владимир Битоков, Надежда Михалкова, Свердловская киностудия, Екатеринбург, Кино, что посмотреть , куда сходить
Фильм с Деревянко и Михалковой откроет фестиваль "Одна шестая"

Кинофестиваль "Одна шестая" откроется в Екатеринбурге фильмом "Сломя голову"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"Съемки фильма "Сломя голову"
Съемки фильма Сломя голову - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 30 фильмов российских и иностранных режиссеров покажут на Международном кинофестивале дебютов евразийского континента "Одна шестая", который пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге.
"В конкурсной программе фестиваля будут представлены 12 российских и 12 зарубежных игровых и документальных фильмов", — сообщили в пресс-службе смотра
Программными директорами фестиваля станут кинокритик Егор Москвитин (игровое кино) и киновед Мария Готлиб (документальное кино).
Жюри выберет победителей в девяти номинациях: "Гран-При" игрового и неигрового конкурса; "Лучший национальный игровой дебют"; "Лучший национальный неигровой дебют"; "Лучший зарубежный игровой дебют"; "Лучший зарубежный неигровой дебют"; "Лучший актерский ансамбль", "Лучший дебют на фестивале" и "Приз зрительских симпатий". Выбрать победителя в последней номинации также смогут гости фестиваля.
«
"Темой фестиваля остается "польза наставничества" – мы помним и ценим, как нас приводили в кинематограф старшие товарищи и должны передавать эту эстафету молодым актерам, режиссерам, сценаристам и другим профессионалам индустрии. Мы хотим создавать возможности для творческой реализации. Лозунг фестиваля 2024 – "Как мы создаем пользу? Мы создаем возможности!" — поделился президент фестиваля "Одна шестая" Евгений Григорьев.
В этом году фильмы конкурсной и внеконкурсной программы пройдут одновременно в нескольких кинотеатрах города. А также состоятся фан-встречи с актерами и публичные лекции о кино.
Откроется смотр показом криминальной трагикомедии "Сломя голову" режиссера Евгения Григорьева.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"

Егор Корешков в фильме "Сломя голову"

Съемки фильма Сломя голову

Егор Корешков в фильме "Сломя голову"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
1 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"

Надежда Михалкова в фильме "Сломя голову"

Съемки фильма Сломя голову

Надежда Михалкова в фильме "Сломя голову"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
2 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"

Кадр из фильма "Сломя голову"

Съемки фильма Сломя голову

Кадр из фильма "Сломя голову"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
3 из 3

Егор Корешков в фильме "Сломя голову"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
1 из 3

Надежда Михалкова в фильме "Сломя голову"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
2 из 3

Кадр из фильма "Сломя голову"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
3 из 3
Главный герой картины — талантливый, но скромный преподаватель античной литературы Андрей (Егор Корешков) стал свидетелем ограбления банка и подозреваемым в совершении этого преступления. Так Андрей познакомился с брутальным начальником службы безопасности банка Сергеем (Владимир Битоков). Вместе они будут распутывать это дело, попадая в череду разных трагикомичных и странных событий.
В картине снялись Надежда Михалкова, Павел Деревянко, а также лидер группы "Звери" Рома Зверь в роли владельца кафе на городской набережной. Он же написал музыку к фильму.
"Мы порассуждали на тему того, как сложно существовать в нынешних реалиях современному мужчине. На что он готов в определённых жизненных обстоятельствах и к чему может привести равнодушие", — рассказал режиссер.
Премьера киноленты вскоре состоится в российских кинотеатрах и в онлайн-кинотеатре KION.
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Посетить показы и принять участие во всех мероприятиях фестиваля можно бесплатно, по регистрации, которая откроется за сутки до начала смотра на его сайте.
Фестиваль "Одна шестая" впервые состоялся в 2022 году в Екатеринбурге по инициативе Свердловской киностудии. Уже в 2023-ом на нем было представлено 49 фильмов из России, Шри-Ланки, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Китая, Израиля, Франции.
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КультураВладимир БитоковНадежда МихалковаСвердловская киностудияЕкатеринбургКиночто посмотретькуда сходить
 
 
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