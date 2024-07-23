Фильм с Деревянко и Михалковой откроет фестиваль "Одна шестая"
Кинофестиваль "Одна шестая" откроется в Екатеринбурге фильмом "Сломя голову"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"Съемки фильма "Сломя голову"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 30 фильмов российских и иностранных режиссеров покажут на Международном кинофестивале дебютов евразийского континента "Одна шестая", который пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге.
"В конкурсной программе фестиваля будут представлены 12 российских и 12 зарубежных игровых и документальных фильмов", — сообщили в пресс-службе смотра
Программными директорами фестиваля станут кинокритик Егор Москвитин (игровое кино) и киновед Мария Готлиб (документальное кино).
Жюри выберет победителей в девяти номинациях: "Гран-При" игрового и неигрового конкурса; "Лучший национальный игровой дебют"; "Лучший национальный неигровой дебют"; "Лучший зарубежный игровой дебют"; "Лучший зарубежный неигровой дебют"; "Лучший актерский ансамбль", "Лучший дебют на фестивале" и "Приз зрительских симпатий". Выбрать победителя в последней номинации также смогут гости фестиваля.
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"Темой фестиваля остается "польза наставничества" – мы помним и ценим, как нас приводили в кинематограф старшие товарищи и должны передавать эту эстафету молодым актерам, режиссерам, сценаристам и другим профессионалам индустрии. Мы хотим создавать возможности для творческой реализации. Лозунг фестиваля 2024 – "Как мы создаем пользу? Мы создаем возможности!" — поделился президент фестиваля "Одна шестая" Евгений Григорьев.
В этом году фильмы конкурсной и внеконкурсной программы пройдут одновременно в нескольких кинотеатрах города. А также состоятся фан-встречи с актерами и публичные лекции о кино.
Откроется смотр показом криминальной трагикомедии "Сломя голову" режиссера Евгения Григорьева.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
Егор Корешков в фильме "Сломя голову"
Егор Корешков в фильме "Сломя голову"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
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© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
Надежда Михалкова в фильме "Сломя голову"
Надежда Михалкова в фильме "Сломя голову"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
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© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
Кадр из фильма "Сломя голову"
Кадр из фильма "Сломя голову"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
3 из 3
Егор Корешков в фильме "Сломя голову"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
1 из 3
Надежда Михалкова в фильме "Сломя голову"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
2 из 3
Кадр из фильма "Сломя голову"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Одна шестая"
3 из 3
Главный герой картины — талантливый, но скромный преподаватель античной литературы Андрей (Егор Корешков) стал свидетелем ограбления банка и подозреваемым в совершении этого преступления. Так Андрей познакомился с брутальным начальником службы безопасности банка Сергеем (Владимир Битоков). Вместе они будут распутывать это дело, попадая в череду разных трагикомичных и странных событий.
В картине снялись Надежда Михалкова, Павел Деревянко, а также лидер группы "Звери" Рома Зверь в роли владельца кафе на городской набережной. Он же написал музыку к фильму.
"Мы порассуждали на тему того, как сложно существовать в нынешних реалиях современному мужчине. На что он готов в определённых жизненных обстоятельствах и к чему может привести равнодушие", — рассказал режиссер.
Премьера киноленты вскоре состоится в российских кинотеатрах и в онлайн-кинотеатре KION.
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Посетить показы и принять участие во всех мероприятиях фестиваля можно бесплатно, по регистрации, которая откроется за сутки до начала смотра на его сайте.
Фестиваль "Одна шестая" впервые состоялся в 2022 году в Екатеринбурге по инициативе Свердловской киностудии. Уже в 2023-ом на нем было представлено 49 фильмов из России, Шри-Ланки, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Китая, Израиля, Франции.