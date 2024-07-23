https://ria.ru/20240723/khodataystvo-1961531716.html

Ходатайство

Ходатайство: что это такое, виды, суть, определение, как написать и подать в суд

Ходатайство

Ходатайство – это официальный запрос или обращение, прошение о чем-либо, заявление с конкретной просьбой по делу. Участник судебного заседания имеет право... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:59

2024-07-23T18:59

2024-07-23T18:59

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

рош ха-шана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961545429_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_b58999814d3c3ca7a6c01b30812488cb.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ходатайство – это официальный запрос или обращение, прошение о чем-либо, заявление с конкретной просьбой по делу. Участник судебного заседания имеет право подать его по различным основаниям. Что это такое, определение, виды и суть, как подавать ходатайство в суд об отложении дела, вызове свидетеля или назначении экспертизы, правила написания и рассмотрения, возможные ошибки и причины отказа – в материале "РИА Новости".ХодатайствоХодатайство – официальное обращение, запрос в тот или иной орган. “В юридической практике ходатайство – это процессуальный документ. Он составляется в судебных спорах. Например, в гражданских или арбитражных спорах, при рассмотрении уголовных дел, административных, банкротных дел и других”, – комментирует Юлия Ткачева, основатель и руководитель юридической компании Solid Case, член Российской гильдии управляющих и девелоперов.Суть и цель ходатайствХодатайства помогают в решении различных правовых вопросов: прекращении судебных дел, отсрочки уплаты госпошлины, назначении экспертизы и т.д. По словам Юлии Ткачевой, любое процессуальное действие, которое совершает юрист в судебном процессе, сопровождается ходатайством. Иными словами – это законодательно определенная форма просить судью совершить то или иное действие в рамках правил, установленных процессуальным законодательством.“Целью заявителей является обращение к судьям и другим представителям госорганов. После рассмотрения заявления, они должны удовлетворить или отказать в просьбе, отразив свою позицию в решении, определении или постановлении”, – поясняет Станислав Мельник, руководитель судебной практики РосКо - Консалтинг и Аудит.Когда требуется ходатайствоХодатайства используются в судебных спорах, при подаче заявлений в трудовую инспекцию, налоговую и таможенные службы, органы власти и местного самоуправления.“Ходатайства требуются в случаях, когда нужно совершить процессуальные действия, применить меры реагирования или констатировать обстоятельства – например, приобщить доказательства, восстановить срок или возразить против незаконных действий председательствующего”, – говорит адвокат Алексей Козаков.Виды ходатайствЭксперты рассказали об основных видах ходатайств и их особенностях.Ходатайства в уголовном процессеХодатайства в уголовном судопроизводстве включают обращение к должностному лицу и суду. Алексей Козаков поясняет, что они заявляются порядке ст. 119 УПК РФ для производства процессуальных действий или принятия процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, либо представляемых им лица или организации.Например, о проведении предварительного слушания, о допросе специалиста, об обеспечении мер безопасности в отношении потерпевшего, о приостановлении предварительного расследования, назначении экспертизы по делу. Станислав Мельник уточняет, что подавать ходатайства могут подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший и другие лица, задействованные в производстве по уголовному делу.Ходатайства в гражданском процессеПросьбы к суду или уполномоченному лицу по вопросам, связанным с разбирательством по делу (ст. 166 ГПК РФ) разрешаются в устной или письменной форме в зависимости от сути ходатайства (например, о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, передаче дела на рассмотрение другого суда, замене ответчика – в письменной форме, об отложении слушания, допуске представителя, объявлении перерыва – в устной).Ходатайство в рамках процедуры банкротстваПотенциальный банкрот или его законный представитель вправе ходатайствовать о приостановлении производства по делу или, напротив, о принятии ходатайства о банкротстве к рассмотрению. Евгения Боднар, юрист по банкротству физических лиц компании "Финансово-правовой альянс", руководитель отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам, уточняет, что ходатайства в деле о банкротстве:Правила разрешения банкротных ходатайств установлены в ст. 159 АПК РФ и ст. 60 Закона о банкротстве. “В мае в закон внесли изменения. Если раньше большинство заявлений рассматривалось в судебном заседании, то теперь судьи принимают решения по ним без вызова сторон в суд, в частности, по такой массовой категории как бесспорные требования кредиторов”, – говорит эксперт. Подаются банкротные ходатайства в основном через электронную систему "Мой Арбитр".Ходатайства в административном процессеВ административном процессе процедура заявления ходатайств аналогична с гражданским. Участники процесса вправе заявлять ходатайства суду, госоргану или ответственному за дело должностному лицу (ст. 24.4 КоАП). Подать обращение можно лишь после возбуждения дела и составления протокола (постановления).Ходатайства в арбитражном процессеХодатайство в арбитражный суд можно подать в ходе рассмотрения судебного дела. Согласно ст. 159 АПК РФ они подаются в письменной форме, направляются в электронном виде или заносятся в протокол судебного заседания, разрешаются арбитражным судом после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле. Чаще всего такие заявления рассматриваются в судебном заседании. Исключение, по словам Станислава Мельника, ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины, рассматриваемые без участия сторон.Ходатайства в трудовых спорахС порядком рассмотрения жалоб комиссией по трудовым спорам можно ознакомиться в ст. 387 ТК РФ. Так, работник вправе запросить членов комиссии повторно рассмотреть заявление в пределах установленного срока (ст. 386 ТК РФ).“С учетом особого распределения бремени доказывания по делу (работник от доказывания освобожден) допускается, например, избежать обоснования невозможности самостоятельного получения доказательств при их истребовании работником”, – говорит Алексей Козаков.Ходатайства в семейных спорахСамым распространенным ходатайством в семейных спорах является назначение генетической экспертизы (ст. 79 ГПК РФ). В таких делах один из супругов часто заявляет ходатайство о предоставлении срока для примирения с другим супругом, об определении места жительства ребенка или графика общения с ним, исходя из положений пунктов 1 и 2 ст. 66 СК РФ.Ходатайства к налоговой службеВ налоговых правоотношениях распространены ходатайства о применении обстоятельств, смягчающих ответственность за налоговое правонарушение. Альбина Губайдуллина, налоговый эксперт, управляющий партнер АФ “Палладиум” поясняет, что часто встречающимся случаем является ситуация, когда по результатам проведенной проверки, как выездной, так и камеральной, налогоплательщик привлекается к ответственности за нарушение налогового кодекса, в частности, в связи с неполной уплатой налога, или, к примеру, несвоевременной сдачи отчетности. По итогу ему выставляется акт с указанием на состав правонарушения и ссылкой на статью о привлечении к ответственности для определения суммы штрафа. Как правило, он составляет от 20% от суммы недоимки, а в ряде случаев и все 40%. Сумму этого штрафа позволяет снизить ходатайство о снижении штрафных санкций, в котором налогоплательщик указывает все смягчающие обстоятельства.Станислав Мельник дополняет, что шансы на сокращение размера штрафных санкций увеличиваются при наличии смягчающих обстоятельств из п. 1 ст. 112 НК РФ. В ФНС обратиться с ходатайством можно в течение 30 дней со дня вручения решения о штрафе, в вышестоящий орган – в течение трех месяцев (п. 9 ст. 101 НК РФ, абзац 3 п. 2 ст. 139 НК РФ).Примеры и образцы ходатайствАдвокат Алексей Козаков перечислил примеры ходатайств и варианты их написания.О рассмотрении делаХодатайство о рассмотрении дела может быть подано при оставлении искового заявления без движения после устранения нарушений.“Прошу суд рассмотреть дело по существу в связи с устранением указанных в определении об оставлении без движения препятствий”.О восстановлении пропущенного срока“Прошу суд восстановить пропущенный по уважительной причине срок”.Такое ходатайство подают вместе с совершением нужного процессуального действия, срок на которое пропущен, например, при подаче апелляционной жалобы с ходатайством о восстановлении срока необходимо подать в суд не только само ходатайство о восстановлении срока, но и апелляционную жалобу – иначе обращение вернут.“При обосновании восстановления срока нужно учитывать своевременность обращения после отпадения препятствий – восстановление срока невозможно в случае, если нужное процессуальное действие совершено по истечении срока, аналогичного пропущенному”, – поясняет эксперт.Об ознакомлении с материалами дела“Прошу предоставить для ознакомления материалы дела (указание номера дела)”. Ходатайство подается в суд, в котором находится дело, с указанием номера дела. Адвокат уточняет, что при ознакомлении любые материалы можно фотографировать или копировать. Суд не вправе отказать в ознакомлении с делом полностью или в части стороне или представителю стороны по делу.Об отложении судебного заседания“Прошу суд отложить судебное заседание в связи с (указание причины)”. Причиной отложения может быть болезнь представителя или стороны, необходимость получения истребованных и не поступивших в распоряжение суда доказательств, а также отсутствие сведений об извещении стороны о дате, времени и месте судебного заседания.О приобщении документов к материалам дела“Прошу суд приобщить к материалам дела следующие документы/доказательства”.Такое ходатайство подается на любой стадии до завершения судебного следствия (в уголовном или гражданском деле), а при возникновении необходимости после этого этапа необходимо заявлять и подавать отдельное ходатайство о возобновлении судебного следствия с обоснованием причин несвоевременности заявления основного ходатайства.О назначении экспертизыПо словам Алексея Козакова, ходатайства о назначении экспертиз – одни из наиболее популярных в судебных спорах. Важно предложить правильный вид экспертизы и вопросы экспертам (ошибка в этой части может привести к невозможности получения нужных данных – эксперт укажет, что ответить на вопрос “не представляется возможным”), а также предоставить гарантийные письма от экспертных учреждений, которым заявитель просит поручить экспертизу, а также внести деньги на депозит Судебного департамента (на сайтах судов есть реквизиты) для оплаты экспертизы.Пример: “Прошу суд назначить по делу судебную автотовароведческую экспертизу, поставив на разрешение экспертов вопрос “какова рыночная стоимость автомобиля на дату ДТП”, поручив ее проведение экспертам ООО “Экспертиза”.Об истребовании доказательствИстребование доказательств судом по ходатайству стороны возможно в рамках оказания судебного содействия, однако для этого требуется доказать невозможность самостоятельного их получения (например, предоставив запрос и ответ на него с отказом).“Прошу оказать содействие в истребовании доказательств и истребовать доказательство у (указание источника)”.О прекращении производства по делуТакое ходатайство заявляют в случае, если уже нет необходимости в дальнейшем разбирательстве, например, при достижении сторонами спора единого мнения и урегулировании ситуации либо при утверждении мирового соглашения, а также незаменимом выбытии стороны (смерти). “Прошу прекратить производство по делу в связи с (указание обстоятельства)”.Как написать ходатайствоКаждый юрист составляет ходатайство, основываясь на своем опыте, стилистике, т.е. нет каких-то строгих правил. Однако в некоторых случаях процессуальный кодекс устанавливает требования к содержанию ходатайства.Содержание ходатайства зависит от его вида. Юлия Ткачева поясняет, что в ходатайстве необходимо изложить суть прошения или просьбы, обосновать ее со ссылками на нормы процессуального законодательства (т.е. продемонстрировать, что она основана на норме закона), а также желательно изложить, зачем это нужно для рассмотрения дела.Ходатайство должно содержать наименования сторон по делу, суд, дату, а также подпись лица, которое подает ходатайство. К количеству страниц требований нет.СтруктураПо мнению Алексея Козака наиболее удобна структура по аналогии с судебным решением:Во вводной части указывают наименование и номер дела, суда и сторон, стадию, на которой находится разбирательство, данные заявителя. В наименовании документа удобно указывать категорию ходатайства (об отложении слушания, о проведении экспертизы по делу), тогда при дальнейшей работе будет проще находить нужные.В описательно-мотивировочной части приводят обоснование необходимости тех или иных процессуальных действий со ссылками на обстоятельства и материалы дела, положения закона и др.В резолютивной части ходатайства формируют просьбу как вывод. Приложения к ходатайству перечисляют по списку.Ошибки при составленииГлавная ошибка – составлять заявление без упора на правовые нормы. “Частой ошибкой является отсутствие обоснования необходимости совершения действий, о которых просит заявитель (тогда ходатайство при возражениях оппонента может быть признано необоснованным и отклонено). Иногда неверно формулируется просительная часть или не выполнены предшествующие действия (например, при заявлении ходатайства об истребовании доказательств заявитель не предоставляет доказательств невозможности самостоятельного их получения)”, – говорит Алексей Козаков.Как подать ходатайство в судПравила составления, подачи и рассмотрения ходатайств регулируются соответствующими законами, в частности: Гражданским процессуальным кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Уголовно-процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами.Порядок подачиХодатайства подаются в письменном виде или заявляются устно. Обязательно в нескольких экземплярах – для каждого участника процесса и отдельно для суда.Способы подачиАлексей Козаков поясняет, что ходатайства могут быть заявлены в письменном виде в судебном заседании (путем передачи судье), через канцелярию суда, через ГАС “Правосудие” (электронно) или почтой (электронной почтой).“Поданное “в руки” ходатайство в ходе судебного заседания может быть возвращено подателю без его разрешения по существу, при этом иногда судьи не оставляют его копию в деле. Такое положение может осложнить обоснование доводов в апелляции, особенно, если нужно добиться удовлетворения поданного ходатайства”, – говорит адвокат.Ходатайство, поданное в аппарат суда, может не поступить судье к моменту рассмотрения дела, что влечет его нерассмотрение. Участвуя в деле, целесообразно уточнять перед началом процесса: поступили ли судье все поданные ходатайства и если нет – требовать перерыва.Подавая ходатайство через канцелярию важно получить его копию с отметкой о принятии.“ГАС “Правосудие” сравнительно недавно работает в системе судов общей юрисдикции, но уже существенно упростила работу юристов. Много обращений и ходатайств подается электронно, что позволяет сохранить в доступе в Интернете само ходатайство и отследить его движение – от электронной канцелярии к судье”, – комментирует эксперт.Рассмотрение ходатайства судомПосле получения ходатайства суд заслушивает мнение других лиц, участвующих в деле. Юлия Ткачева отмечает, что суд может рассмотреть ходатайство сразу непосредственно в заседании после того, как его заявили, отложить рассмотрение дела и рассмотреть ходатайство в рамках другого судебного заседания, рассмотреть ходатайство без вызова сторон.Процедура рассмотренияХодатайства рассматриваются судом по существу, а принятые по ним решения оформляются в письменном виде определением или постановлением, либо разрешаются устно и заносятся в протокол судебного заседания. “Вынесенные определения могут быть обжалованы путем подачи частной жалобы (кроме предусмотренных случаев, когда такие акты не обжалуют отдельно – доводы об их незаконности возможно включить в жалобу по существу дела)”, – отмечает Алексей Козаков.Сроки рассмотренияХодатайства рассматриваются немедленно после их заявления, однако в уголовном процессе судьи иногда рассматривают их вместе с делом в конце разбирательства, по словам Алексея Козакова, это незаконно.“Для некоторых видов ходатайств предусмотрены конкретные сроки. Ходатайства в рамках уголовного судопроизводства подлежат рассмотрению и разрешению сразу после заявления суду (ст. 121 УПК РФ). Сроки рассмотрения гражданских дел указаны в ст. 154 Гражданского процессуального кодекса. Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в разумные сроки в силу ч. 1 ст. 6.1 АПК РФ. Для разных категорий споров они различаются. О восстановлении срока подачи жалобы в порядке апелляции можно заявить в течение полугода с момента принятия решения суда, а в порядке кассации – в течение полугода после принятия обжалуемого акта (ч. 2 ст. 259 и ч. 2 ст. 275 АПК РФ)”, – дополняет Станислав Мельник. Если суд затягивает процесс, заинтересованное лицо вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении принятия решения по ходатайству.Возможные решения суда по ходатайствуПо заявленному ходатайству могут быть приняты три решения:Причины отказа в ходатайствеПричинами отказа в ходатайствах, по словам Алексея Козакова, является их необоснованность, невыполнение обязательных предшествующих действий, отсутствие технической возможности (например, при отказе в проведении видеозаседания в формате ВКС с другим судом).Мнение эксперта“Ходатайства – важнейшая часть состязательности в любом процессе, без которой невозможно обеспечение доступа к реальному правосудию, а необоснованное ограничение в них являются существенным нарушением закона, которое должно влечь отмену судебного акта”, – говорит Алексей Козаков.Самые важные, по мнению Станислава Мельника, ходатайства об истребовании доказательств. Иногда их стоит заявлять в начале судебного процесса, чтобы приобщить к материалам иска. Но приобщать возражения сразу целесообразно далеко не всегда. Ведь оппонент может изучить материалы по делу и заявить опровержения вашим доказательствам в суде. Чтобы такого не произошло, нужно обращаться к юристу, который поможет выбрать стратегию и тактику в суде с учетом опыта участия в схожих разбирательствах.

https://ria.ru/20240723/bankrotstvo-1600141843.html

https://ria.ru/20240710/gosduma-1958684427.html

https://ria.ru/20240530/verkhovnyysud-1949346048.html

https://ria.ru/20240319/roditeli-1761346961.html

https://ria.ru/20240117/alimenty-1599485050.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), рош ха-шана