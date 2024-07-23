https://ria.ru/20240723/kharris-1961522358.html
СМИ: отношение Харрис к Нетаньяху будет не таким, как у Байдена
СМИ: отношение Харрис к Нетаньяху будет не таким, как у Байдена - РИА Новости, 23.07.2024
СМИ: отношение Харрис к Нетаньяху будет не таким, как у Байдена
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не может рассчитывать, что вице-президент США Камала Харрис будет относиться к нему как действующий американский... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:10
2024-07-23T17:10
2024-07-23T17:10
в мире
израиль
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камала харрис
биньямин нетаньяху
джо байден
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не может рассчитывать, что вице-президент США Камала Харрис будет относиться к нему как действующий американский лидер Джо Байден, пишет издание Wall Street Journal. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на помощника Харрис, что вице-президент США проведет переговоры с Нетаньяху в ходе его визита в Вашингтон. При этом ранее Белый дом заявлял о готовящейся встрече президента США Джо Байдена с Нетаньяху. В частности, премьер Израиля собирался лично поблагодарить американского лидера за поддержку. "Взаимоотношения Харрис с Нетаньяху будут очень сильно отличаться от тех, которые (сложились у него) с Байденом, который не раз вступал в перепалки с израильским премьер-министром, но при этом имеет опыт общения с ним на протяжении десятилетий", - рассказал изданию советник Харрис. Как утверждает Wall Street Journal со ссылкой на чиновника из Белого дома, Харрис не будет строить отношения с израильским премьером с нуля, так как она присутствовала почти при каждом телефонном звонке между Байденом и Нетаньяху. По сведениям газеты, в ходе встречи с Нетаньяху Харрис постарается донести до него свое видение возможного завершения конфликта в секторе Газа, при этом она будет стараться избежать конфронтации с израильским премьером. "Сейчас самое время завершить войну таким образом, чтобы Израиль был в безопасности, все заложники были освобождены, страдания палестинских мирных жителей в Газе закончились, а палестинский народ мог пользоваться своими правами на достоинство, свободу и самоопределение", - приводит издание слова помощника Харрис, которые, как он утверждает, может сказать Харрис при встрече с Нетаньяху. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
https://ria.ru/20240722/netanjahu-1961346070.html
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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в мире, израиль, сша, камала харрис, биньямин нетаньяху, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Израиль, США, Камала Харрис, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
СМИ: отношение Харрис к Нетаньяху будет не таким, как у Байдена
WSJ: Нетаньяху не может рассчитывать, что Харрис отнесется к нему как Байден
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не может рассчитывать, что вице-президент США Камала Харрис будет относиться к нему как действующий американский лидер Джо Байден, пишет издание Wall Street Journal
.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на помощника Харрис, что вице-президент США проведет переговоры с Нетаньяху в ходе его визита в Вашингтон
. При этом ранее Белый дом заявлял о готовящейся встрече президента США Джо Байдена с Нетаньяху. В частности, премьер Израиля собирался лично поблагодарить американского лидера за поддержку.
"Взаимоотношения Харрис с Нетаньяху будут очень сильно отличаться от тех, которые (сложились у него) с Байденом, который не раз вступал в перепалки с израильским премьер-министром, но при этом имеет опыт общения с ним на протяжении десятилетий", - рассказал изданию советник Харрис.
Как утверждает Wall Street Journal со ссылкой на чиновника из Белого дома, Харрис не будет строить отношения с израильским премьером с нуля, так как она присутствовала почти при каждом телефонном звонке между Байденом и Нетаньяху. По сведениям газеты, в ходе встречи с Нетаньяху Харрис постарается донести до него свое видение возможного завершения конфликта в секторе Газа, при этом она будет стараться избежать конфронтации с израильским премьером.
"Сейчас самое время завершить войну таким образом, чтобы Израиль был в безопасности, все заложники были освобождены, страдания палестинских мирных жителей в Газе закончились, а палестинский народ мог пользоваться своими правами на достоинство, свободу и самоопределение", - приводит издание слова помощника Харрис, которые, как он утверждает, может сказать Харрис при встрече с Нетаньяху.
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.