Многие европейские страны возлагают большие надежды на Харрис, пишут СМИ
Bloomberg: Европа возлагает большие надежды на Харрис из-за ее видения политики
© AP Photo / Matt RourkeКамала Харрис
© AP Photo / Matt Rourke
Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Многие европейские страны возлагают большие надежды на вице-президента США Камалу Харрис, так как им импонирует ее видение американской внешней политики и безопасности, передает агентство Bloomberg.
"Европа пытается разобраться с перспективой потенциального возвращения Дональда Трампа на пост президента США, одновременно возлагая свои надежды на нынешнего вице-президента Камалу Харрис... Именно видение Харрис внешней политики и безопасности США многие европейские страны находят привлекательным", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает агентство, ранее Харрис приводила доводы в пользу важности участия США в глобальных делах, противопоставляя это изоляционизму Дональда Трампа. Еще одним "плюсом для Европы" Блумберг называет советника Харрис по национальной безопасности Филипа Гордона, "который глубоко понимает Европу и ее потребности в безопасности".
При этом агентство со ссылкой на чиновников ЕС сообщает, что европейские правительства втихаря стремятся развивать отношения с республиканцами, чтобы обеспечить им связь с потенциальной администрацией Трампа.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Харрис.