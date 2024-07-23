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Многие европейские страны возлагают большие надежды на Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2024
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09:27 23.07.2024 (обновлено: 09:32 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/kharris-1961375869.html
Многие европейские страны возлагают большие надежды на Харрис, пишут СМИ
Многие европейские страны возлагают большие надежды на Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2024
Многие европейские страны возлагают большие надежды на Харрис, пишут СМИ
Многие европейские страны возлагают большие надежды на вице-президента США Камалу Харрис, так как им импонирует ее видение американской внешней политики и... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:27
2024-07-23T09:32
в мире
сша
европа
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дональд трамп
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Многие европейские страны возлагают большие надежды на вице-президента США Камалу Харрис, так как им импонирует ее видение американской внешней политики и безопасности, передает агентство Bloomberg. "Европа пытается разобраться с перспективой потенциального возвращения Дональда Трампа на пост президента США, одновременно возлагая свои надежды на нынешнего вице-президента Камалу Харрис... Именно видение Харрис внешней политики и безопасности США многие европейские страны находят привлекательным", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, ранее Харрис приводила доводы в пользу важности участия США в глобальных делах, противопоставляя это изоляционизму Дональда Трампа. Еще одним "плюсом для Европы" Блумберг называет советника Харрис по национальной безопасности Филипа Гордона, "который глубоко понимает Европу и ее потребности в безопасности". При этом агентство со ссылкой на чиновников ЕС сообщает, что европейские правительства втихаря стремятся развивать отношения с республиканцами, чтобы обеспечить им связь с потенциальной администрацией Трампа. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Харрис.
https://ria.ru/20240723/ssha-1961359043.html
https://ria.ru/20240723/kharris-1961359888.html
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в мире, сша, европа, камала харрис, дональд трамп, джо байден, евросоюз
В мире, США, Европа, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Евросоюз
Многие европейские страны возлагают большие надежды на Харрис, пишут СМИ

Bloomberg: Европа возлагает большие надежды на Харрис из-за ее видения политики

© AP Photo / Matt RourkeКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Многие европейские страны возлагают большие надежды на вице-президента США Камалу Харрис, так как им импонирует ее видение американской внешней политики и безопасности, передает агентство Bloomberg.
"Европа пытается разобраться с перспективой потенциального возвращения Дональда Трампа на пост президента США, одновременно возлагая свои надежды на нынешнего вице-президента Камалу Харрис... Именно видение Харрис внешней политики и безопасности США многие европейские страны находят привлекательным", - говорится в сообщении агентства.
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Как отмечает агентство, ранее Харрис приводила доводы в пользу важности участия США в глобальных делах, противопоставляя это изоляционизму Дональда Трампа. Еще одним "плюсом для Европы" Блумберг называет советника Харрис по национальной безопасности Филипа Гордона, "который глубоко понимает Европу и ее потребности в безопасности".
При этом агентство со ссылкой на чиновников ЕС сообщает, что европейские правительства втихаря стремятся развивать отношения с республиканцами, чтобы обеспечить им связь с потенциальной администрацией Трампа.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Харрис.
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В миреСШАЕвропаКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденЕвросоюз
 
 
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