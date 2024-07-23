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Харрис расхохоталась, услышав голос Байдена - РИА Новости, 23.07.2024
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05:12 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/kharris-1961359888.html
Харрис расхохоталась, услышав голос Байдена
Харрис расхохоталась, услышав голос Байдена - РИА Новости, 23.07.2024
Харрис расхохоталась, услышав голос Байдена
Вице-президент США Камала Харрис, намеревающаяся получить номинацию по пост главы государства от Демпартии, расхохоталась, услышав голос Джо Байдена по громкой... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T05:12
2024-07-23T05:12
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сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис, намеревающаяся получить номинацию по пост главы государства от Демпартии, расхохоталась, услышав голос Джо Байдена по громкой связи во время выступления в предвыборном штабе, видео в соцсети X опубликовал Национальный комитет Республиканской партии (RNC).После подключения Байдена по связи Харрис, громко смеясь, обратилась к президенту с вопросом: "Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?". В ответ похожий на Байдена голос сказал, что "смотрит", после чего вице-президент вновь залилась смехом.Как отмечает издание The Daily Mail, Харрис давно известна "диким смехом в случайные моменты", из-за этого экс-президент Дональд Трамп дал ей прозвище "Смеющаяся Камала".Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом демократический истеблишмент начал призывать его выйти из гонки. В воскресенье президент принял решение отказаться от борьбы за переизбрание и поддержал выдвижение на пост Харрис.
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис расхохоталась, услышав голос Байдена

Камала Харрис расхохоталась, услышав голос Байдена по громкой связи

© AP Photo / Carlos OsorioВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Carlos Osorio
Вице-президент США Камала Харрис . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис, намеревающаяся получить номинацию по пост главы государства от Демпартии, расхохоталась, услышав голос Джо Байдена по громкой связи во время выступления в предвыборном штабе, видео в соцсети X опубликовал Национальный комитет Республиканской партии (RNC).
После подключения Байдена по связи Харрис, громко смеясь, обратилась к президенту с вопросом: "Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?". В ответ похожий на Байдена голос сказал, что "смотрит", после чего вице-президент вновь залилась смехом.
Как отмечает издание The Daily Mail, Харрис давно известна "диким смехом в случайные моменты", из-за этого экс-президент Дональд Трамп дал ей прозвище "Смеющаяся Камала".
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом демократический истеблишмент начал призывать его выйти из гонки. В воскресенье президент принял решение отказаться от борьбы за переизбрание и поддержал выдвижение на пост Харрис.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
СМИ: Харрис набрала достаточно голосов, чтобы стать кандидатом в президенты
05:02
 
В миреСШАДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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