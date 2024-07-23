https://ria.ru/20240723/kavkaz-1961505666.html
Четыре человека госпитализированы из-за попытки теракта в порту "Кавказ"
Четыре человека госпитализированы из-за попытки теракта в порту "Кавказ" - РИА Новости, 23.07.2024
Четыре человека госпитализированы из-за попытки теракта в порту "Кавказ"
Четыре человека госпитализированы в результате атаки беспилотников на паром в порту "Кавказ", двое из них - в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:02
2024-07-23T16:02
2024-07-23T16:18
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в результате атаки беспилотников на паром в порту "Кавказ", двое из них - в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Во вторник утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев информировал о том, что беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ", среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. В результате атаки возник пожар, позже его потушили."В результате попытки теракта киевского режима в порту "Кавказ" с места происшествия госпитализированы четыре человека, два из них - в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.Как ранее сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, в результате атаки беспилотников на паром, по предварительной информации, один человек погиб и пятеро пострадали, все они имеют гражданство РФ.
https://ria.ru/20240723/obstrel-1961493163.html
https://ria.ru/20240723/imam-1961425042.html
краснодарский край
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Четыре человека госпитализированы из-за попытки теракта в порту "Кавказ"
Четыре человека попали в больницу после атаки беспилотников в порту "Кавказ"