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Четыре человека госпитализированы из-за попытки теракта в порту "Кавказ" - РИА Новости, 23.07.2024
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16:02 23.07.2024 (обновлено: 16:18 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/kavkaz-1961505666.html
Четыре человека госпитализированы из-за попытки теракта в порту "Кавказ"
Четыре человека госпитализированы из-за попытки теракта в порту "Кавказ" - РИА Новости, 23.07.2024
Четыре человека госпитализированы из-за попытки теракта в порту "Кавказ"
Четыре человека госпитализированы в результате атаки беспилотников на паром в порту "Кавказ", двое из них - в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:02
2024-07-23T16:18
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в результате атаки беспилотников на паром в порту "Кавказ", двое из них - в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Во вторник утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев информировал о том, что беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ", среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. В результате атаки возник пожар, позже его потушили."В результате попытки теракта киевского режима в порту "Кавказ" с места происшествия госпитализированы четыре человека, два из них - в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.Как ранее сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, в результате атаки беспилотников на паром, по предварительной информации, один человек погиб и пятеро пострадали, все они имеют гражданство РФ.
https://ria.ru/20240723/obstrel-1961493163.html
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Четыре человека госпитализированы из-за попытки теракта в порту "Кавказ"

Четыре человека попали в больницу после атаки беспилотников в порту "Кавказ"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в результате атаки беспилотников на паром в порту "Кавказ", двое из них - в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Во вторник утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев информировал о том, что беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ", среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. В результате атаки возник пожар, позже его потушили.
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"В результате попытки теракта киевского режима в порту "Кавказ" с места происшествия госпитализированы четыре человека, два из них - в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, в результате атаки беспилотников на паром, по предварительной информации, один человек погиб и пятеро пострадали, все они имеют гражданство РФ.
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