https://ria.ru/20240723/kavkaz-1961505666.html

Четыре человека госпитализированы из-за попытки теракта в порту "Кавказ"

Четыре человека госпитализированы из-за попытки теракта в порту "Кавказ" - РИА Новости, 23.07.2024

Четыре человека госпитализированы из-за попытки теракта в порту "Кавказ"

Четыре человека госпитализированы в результате атаки беспилотников на паром в порту "Кавказ", двое из них - в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:02

2024-07-23T16:02

2024-07-23T16:18

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в результате атаки беспилотников на паром в порту "Кавказ", двое из них - в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Во вторник утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев информировал о том, что беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ", среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. В результате атаки возник пожар, позже его потушили."В результате попытки теракта киевского режима в порту "Кавказ" с места происшествия госпитализированы четыре человека, два из них - в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.Как ранее сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, в результате атаки беспилотников на паром, по предварительной информации, один человек погиб и пятеро пострадали, все они имеют гражданство РФ.

https://ria.ru/20240723/obstrel-1961493163.html

https://ria.ru/20240723/imam-1961425042.html

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край