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Приспущенный над Капитолием флаг породил спекуляции о смерти Байдена

Приспущенный над Капитолием флаг породил спекуляции о смерти Байдена - РИА Новости, 23.07.2024

Приспущенный над Капитолием флаг породил спекуляции о смерти Байдена

Флаг над зданием Капитолия приспущен в связи с недавней кончиной конгрессвумен от Демократической партии Шейлой Джексон Ли, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T03:50

2024-07-23T03:50

2024-07-23T06:05

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Флаг над зданием Капитолия приспущен в связи с недавней кончиной конгрессвумен от Демократической партии Шейлой Джексон Ли, передает корреспондент РИА Новости на фоне подогреваемых в соцсетях слухов касательно многодневного отсутствия на публике президента США Джо Байдена.Джексон Ли, представлявшая 18-й округ Техаса в палате представителей, ушла из жизни 19 июля. Байден в своем заявлении по этому случаю назвал ее упорным борцом за справедливость и защитницей американского народа.По правилам конгресса в случае смерти одного из членов флаг над Капитолием приспускается в день смерти и на следующий, зачастую траур продлевают вплоть до дня похорон. Несмотря на то что приспущенный над правительственным зданием в США флаг не является редкостью, флаги приспускают не только в случае смерти действующего или бывшего чиновника, но и в связи с национальными катастрофами, стихийными бедствиями, случаями массовой стрельбы — приспущенный флаг над Капитолием совпал с опасениям по поводу здоровья Байдена, породив массу слухов в соцсетях. Многие пользователи безосновательно утверждают, что флаг приспустили в связи с якобы кончиной Байдена, они также утверждают, что от американского народа "скрывают смерть президента".Байден остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни американский президент ни разу не появлялся на публике, а в минувшее воскресенье и вовсе опубликовал письмо о решении отказаться от планов по переизбранию, хотя в последние недели неоднократно повторял, что выходить из гонки не собирается.Отсутствие президента вызывает все больше вопросов в американском обществе и политическом пространстве. В частности, конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне спекуляций о состоянии его здоровья.

https://ria.ru/20240722/bayden-1961331072.html

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сша, техас, джо байден, лорен боберт, выборы президента сша — 2024, в мире