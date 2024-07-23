https://ria.ru/20240723/kandidatura-1961511569.html

Джордж Клуни поддержал кандидатуру Харрис на выборах в США

Джордж Клуни поддержал кандидатуру Харрис на выборах в США - РИА Новости, 23.07.2024

Джордж Клуни поддержал кандидатуру Харрис на выборах в США

Американский актер Джордж Клуни, который после провального выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом призвал Байдена РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:22

2024-07-23T16:22

2024-07-23T16:22

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сша

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джордж клуни

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американский актер Джордж Клуни, который после провального выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом призвал Байдена отказаться от борьбы за переизбрание, поддержал замену его кандидатуры на вице-президента Камалу Харрис. "Мы все рады сделать все возможное, чтобы поддержать вице-президента Харрис в ее историческом квесте", - говорится в заявлении актера, предоставленном телеканалу CNN. По мнению Клуни, Байден показал, "что такое настоящее лидерство", решив выйти из гонки, и не стремиться к переизбранию на второй срок. Ранее издание New York Post со ссылкой на источники сообщало, что Байден до последнего сопротивлялся призывам однопартийцев прекратить избирательную кампанию, пока те задействовали план "дворцового переворота" против президента. Соратники главы государства были готовы применить 25-ю поправку к конституции США против Байдена, объявив его неспособным далее исполнять обязанности и принудив уйти в отставку - в таком случае, президентский пост автоматически перешел бы к Харрис. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.

https://ria.ru/20240723/kharris-1961375869.html

https://ria.ru/20240723/administratsija-1961432043.html

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