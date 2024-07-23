Рейтинг@Mail.ru
Джордж Клуни поддержал кандидатуру Харрис на выборах в США - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/kandidatura-1961511569.html
Джордж Клуни поддержал кандидатуру Харрис на выборах в США
Джордж Клуни поддержал кандидатуру Харрис на выборах в США - РИА Новости, 23.07.2024
Джордж Клуни поддержал кандидатуру Харрис на выборах в США
Американский актер Джордж Клуни, который после провального выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом призвал Байдена РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:22
2024-07-23T16:22
в мире
сша
джо байден
камала харрис
джордж клуни
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730731712_0:118:2655:1612_1920x0_80_0_0_de41cc4ef4ab46aca7cba88a2785e2c4.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американский актер Джордж Клуни, который после провального выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом призвал Байдена отказаться от борьбы за переизбрание, поддержал замену его кандидатуры на вице-президента Камалу Харрис. "Мы все рады сделать все возможное, чтобы поддержать вице-президента Харрис в ее историческом квесте", - говорится в заявлении актера, предоставленном телеканалу CNN. По мнению Клуни, Байден показал, "что такое настоящее лидерство", решив выйти из гонки, и не стремиться к переизбранию на второй срок. Ранее издание New York Post со ссылкой на источники сообщало, что Байден до последнего сопротивлялся призывам однопартийцев прекратить избирательную кампанию, пока те задействовали план "дворцового переворота" против президента. Соратники главы государства были готовы применить 25-ю поправку к конституции США против Байдена, объявив его неспособным далее исполнять обязанности и принудив уйти в отставку - в таком случае, президентский пост автоматически перешел бы к Харрис. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
https://ria.ru/20240723/kharris-1961375869.html
https://ria.ru/20240723/administratsija-1961432043.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730731712_0:54:2655:2046_1920x0_80_0_0_27c6a88051f921bcf0f68a7b15f84dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, камала харрис, джордж клуни, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Джордж Клуни, Выборы президента США — 2024
Джордж Клуни поддержал кандидатуру Харрис на выборах в США

Джордж Клуни поддержал кандидатуру Харрис на выборах в США вместо Байдена

© AP Photo / Riccardo De LucaАмериканский актер и кинорежиссер Джордж Клуни на красной дорожке
Американский актер и кинорежиссер Джордж Клуни на красной дорожке - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Riccardo De Luca
Американский актер и кинорежиссер Джордж Клуни на красной дорожке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американский актер Джордж Клуни, который после провального выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом призвал Байдена отказаться от борьбы за переизбрание, поддержал замену его кандидатуры на вице-президента Камалу Харрис.
«
"Мы все рады сделать все возможное, чтобы поддержать вице-президента Харрис в ее историческом квесте", - говорится в заявлении актера, предоставленном телеканалу CNN.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Многие европейские страны возлагают большие надежды на Харрис, пишут СМИ
Вчера, 09:27
По мнению Клуни, Байден показал, "что такое настоящее лидерство", решив выйти из гонки, и не стремиться к переизбранию на второй срок.
Ранее издание New York Post со ссылкой на источники сообщало, что Байден до последнего сопротивлялся призывам однопартийцев прекратить избирательную кампанию, пока те задействовали план "дворцового переворота" против президента. Соратники главы государства были готовы применить 25-ю поправку к конституции США против Байдена, объявив его неспособным далее исполнять обязанности и принудив уйти в отставку - в таком случае, президентский пост автоматически перешел бы к Харрис.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Администрация Байдена лгала о состоянии президента, сообщили СМИ
Вчера, 12:46
 
В миреСШАДжо БайденКамала ХаррисДжордж КлуниВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала