ЮАР продолжит призывать стороны конфликта на Украине к диалогу
Рамафоса: ЮАР продолжит призывать стороны конфликта на Украине к диалогу и миру
Президент ЮАР Сирил Рамафоза. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. ЮАР продолжит призывать стороны конфликта на Украине к диалогу и поиску справедливого и прочного мирного решения, заявил президент страны Сирил Рамафоса.
"Мы продолжим настаивать на том, чтобы стороны этого конфликта вели диалог друг с другом и нашли справедливое, прочное и мирное решение", - заявил Рамафоса в ходе обращения в парламенте, которое распространила пресс-служба правительства ЮАР.
По словам президента, его страна продолжит участие в форумах, посвященных достижению мира, которые в том числе организовываются при участии Украины.
Швейцария провела конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток 15-16 июня. Среди стран-участниц мероприятия итоговый документ конференции не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для России - достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.