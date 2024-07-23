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ЮАР продолжит призывать стороны конфликта на Украине к диалогу - РИА Новости, 23.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/juar-1961557664.html
ЮАР продолжит призывать стороны конфликта на Украине к диалогу
ЮАР продолжит призывать стороны конфликта на Украине к диалогу - РИА Новости, 23.07.2024
ЮАР продолжит призывать стороны конфликта на Украине к диалогу
ЮАР продолжит призывать стороны конфликта на Украине к диалогу и поиску справедливого и прочного мирного решения, заявил президент страны Сирил Рамафоса. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:19
2024-07-23T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
сирил рамафоса
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. ЮАР продолжит призывать стороны конфликта на Украине к диалогу и поиску справедливого и прочного мирного решения, заявил президент страны Сирил Рамафоса. "Мы продолжим настаивать на том, чтобы стороны этого конфликта вели диалог друг с другом и нашли справедливое, прочное и мирное решение", - заявил Рамафоса в ходе обращения в парламенте, которое распространила пресс-служба правительства ЮАР. По словам президента, его страна продолжит участие в форумах, посвященных достижению мира, которые в том числе организовываются при участии Украины. Швейцария провела конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток 15-16 июня. Среди стран-участниц мероприятия итоговый документ конференции не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для России - достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240723/zelenskiy-1961537231.html
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в мире, украина, россия, киев, сирил рамафоса, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Сирил Рамафоса, Владимир Путин
ЮАР продолжит призывать стороны конфликта на Украине к диалогу

Рамафоса: ЮАР продолжит призывать стороны конфликта на Украине к диалогу и миру

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоза
Президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент ЮАР Сирил Рамафоза. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. ЮАР продолжит призывать стороны конфликта на Украине к диалогу и поиску справедливого и прочного мирного решения, заявил президент страны Сирил Рамафоса.
"Мы продолжим настаивать на том, чтобы стороны этого конфликта вели диалог друг с другом и нашли справедливое, прочное и мирное решение", - заявил Рамафоса в ходе обращения в парламенте, которое распространила пресс-служба правительства ЮАР.
Владимир Зеленский и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин во время встречи в Киеве. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
"Как можно скорее". Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине
Вчера, 18:02
По словам президента, его страна продолжит участие в форумах, посвященных достижению мира, которые в том числе организовываются при участии Украины.
Швейцария провела конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток 15-16 июня. Среди стран-участниц мероприятия итоговый документ конференции не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для России - достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
На Украине упал спрос на мобилизацию среди заключенных
Вчера, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевСирил РамафосаВладимир Путин
 
 
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