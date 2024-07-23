https://ria.ru/20240723/jakutija-1961368602.html

В Якутии горят более 700 тысяч гектаров леса

В Якутии горят более 700 тысяч гектаров леса - РИА Новости, 23.07.2024

В Якутии горят более 700 тысяч гектаров леса

Свыше 700 тысяч гектаров леса горит в Якутии, огонь преимущественно в труднодоступных территориях, куда не может доехать тяжелая землеройная техника, сообщает... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T08:34

2024-07-23T08:34

2024-07-23T08:34

происшествия

олекминский район

дмитрий садовник

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Свыше 700 тысяч гектаров леса горит в Якутии, огонь преимущественно в труднодоступных территориях, куда не может доехать тяжелая землеройная техника, сообщает первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале. По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действует 75 природных пожаров на общей площади свыше 703 тысяч гектар и один пожар на землях иных категорий. В Якутии отмечается пик пожароопасного сезона. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Абыйском, Олекминском, Вилюйском, Верхневилюйском и Верхоянском районах. "Ситуация с лесными пожарами меняется ежечасно. Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Абыйского, Верхневилюйского и Олекминского районов. Пожары преимущественно действуют на удаленных территориях со сложным рельефом местности, куда не может доехать тяжелая землеройная техника. В условиях складывающейся обстановки принимаются меры по наращиванию сил и средств", - написал Садовников. Ранее он сообщил, что дополнительные силы огнеборцев стягиваются на тушение пожаров в Абыйском районе Якутии, где огонь подходит к поселкам Белая Гора и Кенг-Кюель.

https://ria.ru/20240722/pozhar-1961314027.html

олекминский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, олекминский район, дмитрий садовник, природные пожары в россии