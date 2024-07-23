В Якутии горят более 700 тысяч гектаров леса
В Якутии зафиксировали 75 природных пожаров, горят более 700 тысяч гектаров леса
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПожарные работают на месте тушения лесного пожара
Пожарные работают на месте тушения лесного пожара. Архивное фото
ЯКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Свыше 700 тысяч гектаров леса горит в Якутии, огонь преимущественно в труднодоступных территориях, куда не может доехать тяжелая землеройная техника, сообщает первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале.
По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действует 75 природных пожаров на общей площади свыше 703 тысяч гектар и один пожар на землях иных категорий. В Якутии отмечается пик пожароопасного сезона. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Абыйском, Олекминском, Вилюйском, Верхневилюйском и Верхоянском районах.
"Ситуация с лесными пожарами меняется ежечасно. Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Абыйского, Верхневилюйского и Олекминского районов. Пожары преимущественно действуют на удаленных территориях со сложным рельефом местности, куда не может доехать тяжелая землеройная техника. В условиях складывающейся обстановки принимаются меры по наращиванию сил и средств", - написал Садовников.
Ранее он сообщил, что дополнительные силы огнеборцев стягиваются на тушение пожаров в Абыйском районе Якутии, где огонь подходит к поселкам Белая Гора и Кенг-Кюель.