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В Якутии горят более 700 тысяч гектаров леса - РИА Новости, 23.07.2024
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08:34 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/jakutija-1961368602.html
В Якутии горят более 700 тысяч гектаров леса
В Якутии горят более 700 тысяч гектаров леса - РИА Новости, 23.07.2024
В Якутии горят более 700 тысяч гектаров леса
Свыше 700 тысяч гектаров леса горит в Якутии, огонь преимущественно в труднодоступных территориях, куда не может доехать тяжелая землеройная техника, сообщает... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:34
2024-07-23T08:34
происшествия
олекминский район
дмитрий садовник
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Свыше 700 тысяч гектаров леса горит в Якутии, огонь преимущественно в труднодоступных территориях, куда не может доехать тяжелая землеройная техника, сообщает первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале. По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действует 75 природных пожаров на общей площади свыше 703 тысяч гектар и один пожар на землях иных категорий. В Якутии отмечается пик пожароопасного сезона. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Абыйском, Олекминском, Вилюйском, Верхневилюйском и Верхоянском районах. "Ситуация с лесными пожарами меняется ежечасно. Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Абыйского, Верхневилюйского и Олекминского районов. Пожары преимущественно действуют на удаленных территориях со сложным рельефом местности, куда не может доехать тяжелая землеройная техника. В условиях складывающейся обстановки принимаются меры по наращиванию сил и средств", - написал Садовников. Ранее он сообщил, что дополнительные силы огнеборцев стягиваются на тушение пожаров в Абыйском районе Якутии, где огонь подходит к поселкам Белая Гора и Кенг-Кюель.
https://ria.ru/20240722/pozhar-1961314027.html
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происшествия, олекминский район, дмитрий садовник, природные пожары в россии
Происшествия, Олекминский район, Дмитрий Садовник, Природные пожары в России
В Якутии горят более 700 тысяч гектаров леса

В Якутии зафиксировали 75 природных пожаров, горят более 700 тысяч гектаров леса

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПожарные работают на месте тушения лесного пожара
Пожарные работают на месте тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пожарные работают на месте тушения лесного пожара. Архивное фото
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ЯКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Свыше 700 тысяч гектаров леса горит в Якутии, огонь преимущественно в труднодоступных территориях, куда не может доехать тяжелая землеройная техника, сообщает первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале.
По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действует 75 природных пожаров на общей площади свыше 703 тысяч гектар и один пожар на землях иных категорий. В Якутии отмечается пик пожароопасного сезона. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Абыйском, Олекминском, Вилюйском, Верхневилюйском и Верхоянском районах.
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"Ситуация с лесными пожарами меняется ежечасно. Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Абыйского, Верхневилюйского и Олекминского районов. Пожары преимущественно действуют на удаленных территориях со сложным рельефом местности, куда не может доехать тяжелая землеройная техника. В условиях складывающейся обстановки принимаются меры по наращиванию сил и средств", - написал Садовников.
Ранее он сообщил, что дополнительные силы огнеборцев стягиваются на тушение пожаров в Абыйском районе Якутии, где огонь подходит к поселкам Белая Гора и Кенг-Кюель.
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