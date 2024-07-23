https://ria.ru/20240723/izrail-1961471656.html

Армия Израиля заявила о ликвидации главы отделения ХАМАС на Западном берегу

Армия Израиля заявила о ликвидации главы отделения ХАМАС на Западном берегу - РИА Новости, 23.07.2024

Армия Израиля заявила о ликвидации главы отделения ХАМАС на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы отделения палестинского движения ХАМАС Ашрафа Нафа в ходе операции на территории Западного берега реки... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:45

2024-07-23T14:45

2024-07-23T14:45

в мире

западный берег реки иордан

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы отделения палестинского движения ХАМАС Ашрафа Нафа в ходе операции на территории Западного берега реки Иордан. По данным армии, операция с помощью беспилотника прошла в районе Туль-Карема. "Среди уничтоженных был Ашраф Нафа, глава отделения ХАМАС в этом районе", - заявила пресс-служба армии. По ее данным, он отвечал за изготовление взрывчатки, предназначенной для нападения на израильских солдат, и за вербовку в ряды ХАМАС. Армия Израиля считает его причастным к "многочисленным нападениям на солдат ЦАХАЛ на территории Западного берега" и подозревает в контактах с бойцами ХАМАС, "которые организовывали теракты в этом же районе". По данным пресс-службы, операция стала одной из более чем 50 военных операций на территории Западного берега, в ходе которой солдаты уничтожили несколько вооруженных радикалов и обезвредили множество взрывных устройств.

https://ria.ru/20240723/netanjahu-1961369424.html

https://ria.ru/20240723/konflikt-1915630213.html

западный берег реки иордан

израиль

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в мире, западный берег реки иордан, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)