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В Иране начали восстанавливать ушедший под воду эсминец Sahand - РИА Новости, 23.07.2024
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12:34 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/iran-1961428088.html
В Иране начали восстанавливать ушедший под воду эсминец Sahand
В Иране начали восстанавливать ушедший под воду эсминец Sahand - РИА Новости, 23.07.2024
В Иране начали восстанавливать ушедший под воду эсминец Sahand
Военно-морские силы Ирана начали восстановление эскадренного миноносца Sahand, двумя неделями ранее ушедшего под воду после потери равновесия во время ремонта у РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:34
2024-07-23T12:34
в мире
иран
персидский залив
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ТЕГЕРАН, 23 июл – РИА Новости. Военно-морские силы Ирана начали восстановление эскадренного миноносца Sahand, двумя неделями ранее ушедшего под воду после потери равновесия во время ремонта у причала в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган, которая расположена на берегу Персидского залива, передает агентство IRNA. "Эсминец Sahand, недавно во время ремонта у причала потерявший равновесие из-за проникновения воды в резервуары, доставлен в один из центров ремонта судов Бендер-Аббаса после непрерывного выполнения служащими ВМС армии круглосуточных работ... и операции по поднятию (судна - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, иран, персидский залив
В мире, Иран, Персидский залив
В Иране начали восстанавливать ушедший под воду эсминец Sahand

IRNA: иранские ВМС начали восстановление ушедшего под воду эсминца Sahand

© FarsЭсминец Sahand ВМС армии Ирана, на котором произошло ЧП
Эсминец Sahand ВМС армии Ирана, на котором произошло ЧП - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Fars
Эсминец Sahand ВМС армии Ирана, на котором произошло ЧП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 23 июл – РИА Новости. Военно-морские силы Ирана начали восстановление эскадренного миноносца Sahand, двумя неделями ранее ушедшего под воду после потери равновесия во время ремонта у причала в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган, которая расположена на берегу Персидского залива, передает агентство IRNA.
«
"Эсминец Sahand, недавно во время ремонта у причала потерявший равновесие из-за проникновения воды в резервуары, доставлен в один из центров ремонта судов Бендер-Аббаса после непрерывного выполнения служащими ВМС армии круглосуточных работ... и операции по поднятию (судна - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
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