https://ria.ru/20240723/iran-1961428088.html

В Иране начали восстанавливать ушедший под воду эсминец Sahand

В Иране начали восстанавливать ушедший под воду эсминец Sahand - РИА Новости, 23.07.2024

В Иране начали восстанавливать ушедший под воду эсминец Sahand

Военно-морские силы Ирана начали восстановление эскадренного миноносца Sahand, двумя неделями ранее ушедшего под воду после потери равновесия во время ремонта у РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:34

2024-07-23T12:34

2024-07-23T12:34

в мире

иран

персидский залив

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ТЕГЕРАН, 23 июл – РИА Новости. Военно-морские силы Ирана начали восстановление эскадренного миноносца Sahand, двумя неделями ранее ушедшего под воду после потери равновесия во время ремонта у причала в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган, которая расположена на берегу Персидского залива, передает агентство IRNA. "Эсминец Sahand, недавно во время ремонта у причала потерявший равновесие из-за проникновения воды в резервуары, доставлен в один из центров ремонта судов Бендер-Аббаса после непрерывного выполнения служащими ВМС армии круглосуточных работ... и операции по поднятию (судна - ред.)", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20240504/korabl-1943820482.html

иран

персидский залив

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в мире, иран, персидский залив