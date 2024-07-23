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BIA Technologies и Тимирязевка повысят импортонезависимость животноводства - РИА Новости, 23.07.2024
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BIA Technologies и Тимирязевка повысят импортонезависимость животноводства
BIA Technologies и Тимирязевка повысят импортонезависимость животноводства - РИА Новости, 23.07.2024
BIA Technologies и Тимирязевка повысят импортонезависимость животноводства
erid: F7NfYUJCUneLt1nT2hF5 РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:11
2024-07-23T15:11
пресс-релизы
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erid: F7NfYUJCUneLt1nT2hF5МОСКВА, 23 июл - Пресс-служба BIA Technologies. ИТ-компания BIA Technologies совместно с РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева провела производственное испытание платформы "БИА. Животноводство. Селекция" (18+). В результате сотрудничества удалось подтвердить эффективность алгоритмов вычислений программного решения на больших объемах "живой" информации, предоставленной академией.Система "БИА. Животноводство. Селекция" создана для оценки генетического потенциала племенных животных и моделирования селекционной стратегии. На основе математического анализа показателей животных она дает рекомендации по подбору пар, формированию селекционной стратегии и помогает повысить эффективность селекции.Для проверки эффективности на реальных данных была задействована база Тимирязевской академии "Продуктивность свиней в 4-х поколениях", включающая оценку генотипа свыше 29 тысяч свиней различных пород. База значительно превосходит минимальные объемы данных, необходимые для тестирования. Это позволило максимально результативно использовать базу для научно-исследовательской работы по изучению наследования признаков продуктивности, их взаимосвязи и динамике изменчивости. Проведенная с помощью "БИА. Животноводство. Селекция" оценка генетического потенциала была рассчитана по 7 селекционным признакам. Прогнозирование разведения свиней с ориентацией на конкретный признак позволяет увеличить продуктивность в выбранном направлении."Решение помогает увеличить прибыль предприятия от каждого животного за счет прогнозирования того, каким будет следующее поколение, а также позволяет оптимизировать затраты на существующее поголовье свиней. В зависимости от показателей, которые важны конкретному агропредприятию, селекционеры могут формировать собственные стратегии и управлять ими. К примеру, если выбран показатель "коэффициент конверсии корма", то при затратах на тысячу свиней экономия на корме может составить более 500 тысяч рублей в год без изменения начального и конечного веса каждого отдельно взятого животного", — говорит директор продуктового офиса BIA Technologies Дмитрий Владимиров.Как отмечает ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, академик РАН Владимир Трухачев, ранее в Россию массово поставлялось поголовье свиней зарубежной селекции с разнородным качественным составом, что требовало постоянного ввоза ремонтного поголовья свиней из-за рубежа."Благодаря решению "БИА. Животноводство. Селекция" выводить свиней с требуемыми признаками и закреплять их у будущих поколений стало проще. Российская разработка, протестированная на базе Тимирязевской академии, стала важным шагом по достижению импортонезависимости в отечественном животноводстве", — подчеркнул он.BIA Technologies и Тимирязевская академия подписали соглашение о сотрудничестве в ноябре 2023 года. Партнерство фокусируется на организации взаимодействия бизнеса и науки, направленного на создание решений для сельского хозяйства. В рамках сотрудничества BIA Technologies предоставляет свою экспертизу в области математики и разработке решений для бизнеса, а Тимирязевская академия делится накопленным многолетним опытом и знаниями в области развития животноводства в агропромышленном комплексе страны.Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
Пресс-релизы

BIA Technologies и Тимирязевка повысят импортонезависимость животноводства

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПлощадка доращивания поросят на свинокомплексе
Площадка доращивания поросят на свинокомплексе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 23 июл - Пресс-служба BIA Technologies. ИТ-компания BIA Technologies совместно с РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева провела производственное испытание платформы "БИА. Животноводство. Селекция" (18+). В результате сотрудничества удалось подтвердить эффективность алгоритмов вычислений программного решения на больших объемах "живой" информации, предоставленной академией.
Система "БИА. Животноводство. Селекция" создана для оценки генетического потенциала племенных животных и моделирования селекционной стратегии. На основе математического анализа показателей животных она дает рекомендации по подбору пар, формированию селекционной стратегии и помогает повысить эффективность селекции.
Для проверки эффективности на реальных данных была задействована база Тимирязевской академии "Продуктивность свиней в 4-х поколениях", включающая оценку генотипа свыше 29 тысяч свиней различных пород. База значительно превосходит минимальные объемы данных, необходимые для тестирования. Это позволило максимально результативно использовать базу для научно-исследовательской работы по изучению наследования признаков продуктивности, их взаимосвязи и динамике изменчивости. Проведенная с помощью "БИА. Животноводство. Селекция" оценка генетического потенциала была рассчитана по 7 селекционным признакам. Прогнозирование разведения свиней с ориентацией на конкретный признак позволяет увеличить продуктивность в выбранном направлении.
«
"Решение помогает увеличить прибыль предприятия от каждого животного за счет прогнозирования того, каким будет следующее поколение, а также позволяет оптимизировать затраты на существующее поголовье свиней. В зависимости от показателей, которые важны конкретному агропредприятию, селекционеры могут формировать собственные стратегии и управлять ими. К примеру, если выбран показатель "коэффициент конверсии корма", то при затратах на тысячу свиней экономия на корме может составить более 500 тысяч рублей в год без изменения начального и конечного веса каждого отдельно взятого животного", — говорит директор продуктового офиса BIA Technologies Дмитрий Владимиров.
Как отмечает ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, академик РАН Владимир Трухачев, ранее в Россию массово поставлялось поголовье свиней зарубежной селекции с разнородным качественным составом, что требовало постоянного ввоза ремонтного поголовья свиней из-за рубежа.
«
"Благодаря решению "БИА. Животноводство. Селекция" выводить свиней с требуемыми признаками и закреплять их у будущих поколений стало проще. Российская разработка, протестированная на базе Тимирязевской академии, стала важным шагом по достижению импортонезависимости в отечественном животноводстве", — подчеркнул он.
BIA Technologies и Тимирязевская академия подписали соглашение о сотрудничестве в ноябре 2023 года. Партнерство фокусируется на организации взаимодействия бизнеса и науки, направленного на создание решений для сельского хозяйства. В рамках сотрудничества BIA Technologies предоставляет свою экспертизу в области математики и разработке решений для бизнеса, а Тимирязевская академия делится накопленным многолетним опытом и знаниями в области развития животноводства в агропромышленном комплексе страны.
Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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