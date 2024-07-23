Рейтинг@Mail.ru
Республиканцы хотят импичмент главе Секретной службы - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 23.07.2024 (обновлено: 12:55 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/impichment-1961419818.html
Республиканцы хотят импичмент главе Секретной службы
Республиканцы хотят импичмент главе Секретной службы - РИА Новости, 23.07.2024
Республиканцы хотят импичмент главе Секретной службы
Член палаты представителей от Республиканской партии штата Южная Каролина Нэнси Мейс призвала провести голосование по вопросу импичмента главе Секретной службы... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:14
2024-07-23T12:55
в мире
сша
южная каролина
пенсильвания
дональд трамп
фбр
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959988494_0:107:2606:1573_1920x0_80_0_0_b9e31c3903c91f95b9fe386d39be3012.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии штата Южная Каролина Нэнси Мейс призвала провести голосование по вопросу импичмента главе Секретной службы США Кимберли Читл на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа 13 июля, передает телеканал ABC News. &quot;Член палаты представителей от Республиканской партии Южной Каролины Нэнси Мейс предложила провести голосование в палате представителей за импичмент директору Секретной службы США Кимберли Читл за проступки и тяжкие преступления&quot;, - говорится в сообщении телеканала.Подчеркивается, что Мейс уже представила соответствующую резолюцию в понедельник вечером. Согласно ABC News, политик отметила, что события 13 июля стали "самым значительным оперативным провалом Секретной службы" за последние десятилетия. Решение по резолюции должно быть принято в течение двух дней, передает телеканал. В понедельник глава Секретной службы США Читл признала, что ситуация с попыткой покушения на Трампа стала самым большим провалом американской секретной службы за десятилетия, и подчеркнула, что полностью берет на себя ответственность за действия подведомственных сотрудников. Читл вызвали на слушания в комитет по надзору палаты представителей с целью прояснить обстоятельства покушения на республиканца во время его выступления в штате Пенсильвания ранее в июле. Представители обеих партий задавали ей вопросы о самом происшествии, о расследовании случившегося, а также о работе Секретной службы в целом. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240723/tramp-1961393811.html
https://ria.ru/20240722/glava-1961342872.html
https://ria.ru/20240722/tramp-1961284619.html
сша
южная каролина
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959988494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f4b78a30606d160522e388bd9477877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная каролина, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Южная Каролина, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Республиканцы хотят импичмент главе Секретной службы

Республиканцы призвали провести голосование по импичменту главы Секретной службы

© AP Photo / Morry GashГлава Секретной службы США Кимберли Читл
Глава Секретной службы США Кимберли Читл - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Morry Gash
Глава Секретной службы США Кимберли Читл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии штата Южная Каролина Нэнси Мейс призвала провести голосование по вопросу импичмента главе Секретной службы США Кимберли Читл на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа 13 июля, передает телеканал ABC News.
«

"Член палаты представителей от Республиканской партии Южной Каролины Нэнси Мейс предложила провести голосование в палате представителей за импичмент директору Секретной службы США Кимберли Читл за проступки и тяжкие преступления", - говорится в сообщении телеканала.

Подчеркивается, что Мейс уже представила соответствующую резолюцию в понедельник вечером.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Трамп пообещал рассекретить материалы расследования покушения на него
Вчера, 10:39
Согласно ABC News, политик отметила, что события 13 июля стали "самым значительным оперативным провалом Секретной службы" за последние десятилетия.
Решение по резолюции должно быть принято в течение двух дней, передает телеканал.
В понедельник глава Секретной службы США Читл признала, что ситуация с попыткой покушения на Трампа стала самым большим провалом американской секретной службы за десятилетия, и подчеркнула, что полностью берет на себя ответственность за действия подведомственных сотрудников.
Директор Секретной службы США Кимберли Читл дает показания по делу о покушении на Дональда Трампа во время его выступления в штате Пенсильвания. 22 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Глава Секретной службы США заявила, что ей нечего скрывать по делу Трампа
22 июля, 23:17
Читл вызвали на слушания в комитет по надзору палаты представителей с целью прояснить обстоятельства покушения на республиканца во время его выступления в штате Пенсильвания ранее в июле. Представители обеих партий задавали ей вопросы о самом происшествии, о расследовании случившегося, а также о работе Секретной службы в целом.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Секретная служба США признала провал из-за покушения на Трампа
22 июля, 17:25
 
В миреСШАЮжная КаролинаПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала