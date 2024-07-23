https://ria.ru/20240723/impichment-1961419818.html

Республиканцы хотят импичмент главе Секретной службы

Республиканцы хотят импичмент главе Секретной службы - РИА Новости, 23.07.2024

Республиканцы хотят импичмент главе Секретной службы

Член палаты представителей от Республиканской партии штата Южная Каролина Нэнси Мейс призвала провести голосование по вопросу импичмента главе Секретной службы... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:14

2024-07-23T12:14

2024-07-23T12:55

в мире

сша

южная каролина

пенсильвания

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии штата Южная Каролина Нэнси Мейс призвала провести голосование по вопросу импичмента главе Секретной службы США Кимберли Читл на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа 13 июля, передает телеканал ABC News. "Член палаты представителей от Республиканской партии Южной Каролины Нэнси Мейс предложила провести голосование в палате представителей за импичмент директору Секретной службы США Кимберли Читл за проступки и тяжкие преступления", - говорится в сообщении телеканала.Подчеркивается, что Мейс уже представила соответствующую резолюцию в понедельник вечером. Согласно ABC News, политик отметила, что события 13 июля стали "самым значительным оперативным провалом Секретной службы" за последние десятилетия. Решение по резолюции должно быть принято в течение двух дней, передает телеканал. В понедельник глава Секретной службы США Читл признала, что ситуация с попыткой покушения на Трампа стала самым большим провалом американской секретной службы за десятилетия, и подчеркнула, что полностью берет на себя ответственность за действия подведомственных сотрудников. Читл вызвали на слушания в комитет по надзору палаты представителей с целью прояснить обстоятельства покушения на республиканца во время его выступления в штате Пенсильвания ранее в июле. Представители обеих партий задавали ей вопросы о самом происшествии, о расследовании случившегося, а также о работе Секретной службы в целом. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240723/tramp-1961393811.html

https://ria.ru/20240722/glava-1961342872.html

https://ria.ru/20240722/tramp-1961284619.html

сша

южная каролина

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в мире, сша, южная каролина, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа