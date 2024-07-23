https://ria.ru/20240723/harris-1961454071.html

В сенате назвали Харрис угрозой для демократов

В сенате назвали Харрис угрозой для демократов - РИА Новости, 23.07.2024

В сенате назвали Харрис угрозой для демократов

Экс-президент США Камала Харрис представляет большую угрозу для шансов демократов создать большинство в сенате, чем нынешний американский лидер Джо Байден,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:17

2024-07-23T14:17

2024-07-23T15:58

в мире

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камала харрис

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экс-президент США Камала Харрис представляет большую угрозу для шансов демократов создать большинство в сенате, чем нынешний американский лидер Джо Байден, говорится в записке с тезисами от национального республиканского сенатского комитета. "Харрис обладает багажом администрации Байдена и является признанным радикалом. Поддержка Камалы Харрис является поддержкой ее радикальной программы, и Харрис, возможно, является более серьезной угрозой для большинства демократов в сенате, чем Джо Байден", - указано в записке, которая попала в распоряжение издания Punchbowl News.В документе также отмечается, что вице-президент, согласно частным опросам, в той же степени, если не большей, непопулярна, что и Байден в штатах, где демократы составляют серьезную конкуренцию республиканцам. В комитете также напомнили, что Харрис не лишена странностей: у нее есть привычка смеяться в неподходящие моменты, она любит диаграммы Венна, а еще вице-президент недавно узнала, что у электричества нет запаха. Действующий президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. Экс-президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что, кто бы ни стал кандидатом от Демократической партии вместо вышедшего из предвыборной гонки президента страны Джо Байдена, он не беспокоится ни из-за одного из них из-за их "плохой" политики.

https://ria.ru/20240722/kharris-1961217709.html

https://ria.ru/20240723/tramp-1961402362.html

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