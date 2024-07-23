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Глава Гагаузии объяснила, почему власти Молдавии преследуют ее - РИА Новости, 23.07.2024
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18:29 23.07.2024 (обновлено: 19:40 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/gutsul-1961544710.html
Глава Гагаузии объяснила, почему власти Молдавии преследуют ее
Глава Гагаузии объяснила, почему власти Молдавии преследуют ее - РИА Новости, 23.07.2024
Глава Гагаузии объяснила, почему власти Молдавии преследуют ее
Власти Молдавии оказывают политическое давление на оппозиционных политиков, в том числе из блока "Победа", из-за их стремления развивать отношения с Россией,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:29
2024-07-23T19:40
гагаузия
молдавия
россия
евгения гуцул
в мире
майя санду
владимир путин
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Власти Молдавии оказывают политическое давление на оппозиционных политиков, в том числе из блока "Победа", из-за их стремления развивать отношения с Россией, заявила РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.Во вторник в районном суде Кишинева прошло очередное заседание суда по делу главы Гагаузии и активистки блока "Победа" Светланы Попан. Власти обвиняют их в финансовых нарушениях, связанных с запрещенной в Молдавии партией "Шор". Заседание суда прошло на фоне митинга сторонников Гуцул. Представители блока "Победа" настаивают на прозрачности и справедливости в судебных процессах, утверждая, что обвинения служат инструментом для укрепления власти и контроля над оппозицией."Конечно, после моей встречи в марте этого года с президентом России Владимиром Путиным политическое давление на оппозицию, на Гагаузию, усилилось со стороны Майи Санду и правящей партии. Нас судят еще и за то, что мы выступаем за развитие отношений с Россией. Нас судят за то, что мы хотим дружить с Российской Федерацией, потому что мы видим в лице России друга, брата, который всегда находится с нами рядом в трудное время", - сказала Гуцул, которая также является одним из лидеров блока "Победа".Глава Гагаузии не исключила, что давление на оппозицию и ее сторонников со стороны центральных властей в ближайшее время усилится."Сейчас Санду и ПДС (партия "Действие и солидарность" - ред.) заняты президентскими выборами, но я думаю, что уже совсем скоро, когда будут зарегистрированы кандидаты на президентские выборы, начнется столкновение народа", - подчеркнула Гуцул.Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240719/gutsul-1960729162.html
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гагаузия, молдавия, россия, евгения гуцул, в мире, майя санду, владимир путин
Гагаузия, Молдавия, Россия, Евгения Гуцул, В мире, Майя Санду, Владимир Путин
Глава Гагаузии объяснила, почему власти Молдавии преследуют ее

Гуцул заявила, что в Молдавии ее преследуют за желание развивать отношения с РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Власти Молдавии оказывают политическое давление на оппозиционных политиков, в том числе из блока "Победа", из-за их стремления развивать отношения с Россией, заявила РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
Во вторник в районном суде Кишинева прошло очередное заседание суда по делу главы Гагаузии и активистки блока "Победа" Светланы Попан. Власти обвиняют их в финансовых нарушениях, связанных с запрещенной в Молдавии партией "Шор". Заседание суда прошло на фоне митинга сторонников Гуцул. Представители блока "Победа" настаивают на прозрачности и справедливости в судебных процессах, утверждая, что обвинения служат инструментом для укрепления власти и контроля над оппозицией.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Гагаузия вывела отношения с Россией на новый уровень, заявила Гуцул
19 июля, 14:34
"Конечно, после моей встречи в марте этого года с президентом России Владимиром Путиным политическое давление на оппозицию, на Гагаузию, усилилось со стороны Майи Санду и правящей партии. Нас судят еще и за то, что мы выступаем за развитие отношений с Россией. Нас судят за то, что мы хотим дружить с Российской Федерацией, потому что мы видим в лице России друга, брата, который всегда находится с нами рядом в трудное время", - сказала Гуцул, которая также является одним из лидеров блока "Победа".
Глава Гагаузии не исключила, что давление на оппозицию и ее сторонников со стороны центральных властей в ближайшее время усилится.
«
"Сейчас Санду и ПДС (партия "Действие и солидарность" - ред.) заняты президентскими выборами, но я думаю, что уже совсем скоро, когда будут зарегистрированы кандидаты на президентские выборы, начнется столкновение народа", - подчеркнула Гуцул.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Пикет в поддержку Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Сторонники Гуцул устроили пикет в ее поддержку у здания суда в Кишиневе
Вчера, 15:49
 
ГагаузияМолдавияРоссияЕвгения ГуцулВ миреМайя СандуВладимир Путин
 
 
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