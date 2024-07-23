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Военный суд вынес приговор украинцу, вступившему в "Азов*"
Военный суд вынес приговор украинцу, вступившему в "Азов*" - РИА Новости, 23.07.2024
Военный суд вынес приговор украинцу, вступившему в "Азов*"
Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии гражданина Украины, который в составе военизированного националистического объединения "Азов*",... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:38
2024-07-23T14:38
2024-07-23T14:38
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии гражданина Украины, который в составе военизированного националистического объединения "Азов*", участвовал в боевых действиях в ДНР, сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области. "Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Ивана Черненко… С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде установлено, что в 2020 году подсудимый добровольно заключил контракт о прохождении военной службы в "Азове*", после чего был направлен в учебный центр вооруженных сил Украины. Непосредственное участие в боевых действиях Черненко принимал на территории ДНР вплоть до мая 2022 года, пока не попал в плен. Уточняется, что Черненко признан виновным по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) и статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240723/peskov-1961429331.html
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украина, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика
Военный суд вынес приговор украинцу, вступившему в "Азов*"
Военный суд в Ростове-на-Дону дал 18 лет украинцу, вступившему в "Азов"