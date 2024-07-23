https://ria.ru/20240723/grant-1961509131.html

Мама-предприниматель с Кубани выиграла грант на проект детского магазина

Мама-предприниматель с Кубани выиграла грант на проект детского магазина - РИА Новости, 23.07.2024

Мама-предприниматель с Кубани выиграла грант на проект детского магазина

Победительницей проекта для мам из Краснодарского края, желающих создать свой бизнес, стала жительница краевой столицы с идеей создания детского магазина,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:15

2024-07-23T16:15

2024-07-23T16:15

краснодарский край

краснодарский край

краснодар

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

нацпроекты

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КРАСНОДАР, 23 июл — РИА Новости. Победительницей проекта для мам из Краснодарского края, желающих создать свой бизнес, стала жительница краевой столицы с идеей создания детского магазина, выиграв грант в 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. Уточняется, что жительница Краснодара выиграла грант в 100 тысяч рублей на реализацию своего бизнеса. В финальном конкурсе проекты представили 30 женщин. Экспертное жюри оценило их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. "В Краснодарском крае подвели итоги проекта "Мама-предприниматель". Программу организовали на площадке центра "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" для женщин с несовершеннолетними детьми. Победителем стала Алена Гарматина с проектом детского магазина "Бабушка-ракета", - говорится в сообщении. Отмечается, что участницы представили разнообразные бизнес-идеи: гончарную мастерскую, швейное ателье, детский досуговый центр, онлайн-типографии, кондитерские и парикмахерские услуги, логопедический кабинет, танцевальную школу и производство декоративных растений для сада. На площадке центра "Мой бизнес" участницы бесплатно прошли тренинг по самопрезентации, генерации бизнес-идей, приняли участие в мастер-классах по публичным выступлениям. Для мам-предпринимателей организовали семинары по правовым аспектам, сегментированию целевой аудитории, рассказали о бесплатных инструментах продвижения бизнеса и обучили эмоциональному интеллекту, добавляют власти. После завершения проекта работа с участницами не заканчивается. В дальнейшем они могут воспользоваться поддержкой регионального центра "Мой бизнес" и краевых фондов, а также стать частью всероссийского сообщества и принять участь в федеральном этапе программы.

https://ria.ru/20231024/kuban-1904960458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край, краснодар, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты