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Мама-предприниматель с Кубани выиграла грант на проект детского магазина - РИА Новости, 23.07.2024
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Краснодарский край
 
16:15 23.07.2024
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Мама-предприниматель с Кубани выиграла грант на проект детского магазина
Мама-предприниматель с Кубани выиграла грант на проект детского магазина - РИА Новости, 23.07.2024
Мама-предприниматель с Кубани выиграла грант на проект детского магазина
Победительницей проекта для мам из Краснодарского края, желающих создать свой бизнес, стала жительница краевой столицы с идеей создания детского магазина,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:15
2024-07-23T16:15
краснодарский край
краснодарский край
краснодар
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
нацпроекты
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КРАСНОДАР, 23 июл — РИА Новости. Победительницей проекта для мам из Краснодарского края, желающих создать свой бизнес, стала жительница краевой столицы с идеей создания детского магазина, выиграв грант в 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. Уточняется, что жительница Краснодара выиграла грант в 100 тысяч рублей на реализацию своего бизнеса. В финальном конкурсе проекты представили 30 женщин. Экспертное жюри оценило их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. "В Краснодарском крае подвели итоги проекта "Мама-предприниматель". Программу организовали на площадке центра "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" для женщин с несовершеннолетними детьми. Победителем стала Алена Гарматина с проектом детского магазина "Бабушка-ракета", - говорится в сообщении. Отмечается, что участницы представили разнообразные бизнес-идеи: гончарную мастерскую, швейное ателье, детский досуговый центр, онлайн-типографии, кондитерские и парикмахерские услуги, логопедический кабинет, танцевальную школу и производство декоративных растений для сада. На площадке центра "Мой бизнес" участницы бесплатно прошли тренинг по самопрезентации, генерации бизнес-идей, приняли участие в мастер-классах по публичным выступлениям. Для мам-предпринимателей организовали семинары по правовым аспектам, сегментированию целевой аудитории, рассказали о бесплатных инструментах продвижения бизнеса и обучили эмоциональному интеллекту, добавляют власти. После завершения проекта работа с участницами не заканчивается. В дальнейшем они могут воспользоваться поддержкой регионального центра "Мой бизнес" и краевых фондов, а также стать частью всероссийского сообщества и принять участь в федеральном этапе программы.
https://ria.ru/20231024/kuban-1904960458.html
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краснодарский край, краснодар, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Нацпроекты

Мама-предприниматель с Кубани выиграла грант на проект детского магазина

© iStock.com / PeopleImagesЖенщина-предприниматель
Женщина-предприниматель - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© iStock.com / PeopleImages
Женщина-предприниматель. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 июл — РИА Новости. Победительницей проекта для мам из Краснодарского края, желающих создать свой бизнес, стала жительница краевой столицы с идеей создания детского магазина, выиграв грант в 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
Уточняется, что жительница Краснодара выиграла грант в 100 тысяч рублей на реализацию своего бизнеса. В финальном конкурсе проекты представили 30 женщин. Экспертное жюри оценило их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.
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"В Краснодарском крае подвели итоги проекта "Мама-предприниматель". Программу организовали на площадке центра "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" для женщин с несовершеннолетними детьми. Победителем стала Алена Гарматина с проектом детского магазина "Бабушка-ракета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участницы представили разнообразные бизнес-идеи: гончарную мастерскую, швейное ателье, детский досуговый центр, онлайн-типографии, кондитерские и парикмахерские услуги, логопедический кабинет, танцевальную школу и производство декоративных растений для сада.
На площадке центра "Мой бизнес" участницы бесплатно прошли тренинг по самопрезентации, генерации бизнес-идей, приняли участие в мастер-классах по публичным выступлениям. Для мам-предпринимателей организовали семинары по правовым аспектам, сегментированию целевой аудитории, рассказали о бесплатных инструментах продвижения бизнеса и обучили эмоциональному интеллекту, добавляют власти.
После завершения проекта работа с участницами не заканчивается. В дальнейшем они могут воспользоваться поддержкой регионального центра "Мой бизнес" и краевых фондов, а также стать частью всероссийского сообщества и принять участь в федеральном этапе программы.
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Краснодарский крайКраснодарский крайКраснодарМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Нацпроекты
 
 
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