https://ria.ru/20240723/gosduma-1961521324.html
Госдума запросила у министерств и ведомств идеи по миграционной политике
Госдума запросила у министерств и ведомств идеи по миграционной политике - РИА Новости, 23.07.2024
Госдума запросила у министерств и ведомств идеи по миграционной политике
У министерств, правоохранительных и надзорных органов РФ запрошены конкретные предложения по миграционной политике, Госдума их изучит и поддержит те, которые... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:05
2024-07-23T17:05
2024-07-23T17:05
россия
вячеслав володин
госдума рф
мигранты
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. У министерств, правоохранительных и надзорных органов РФ запрошены конкретные предложения по миграционной политике, Госдума их изучит и поддержит те, которые будут способствовать наведению порядка, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "С целью продолжения решения вопросов миграционной политики у министерств, правоохранительных и надзорных органов запрошены конкретные предложения. Изучим и всё, что будет способствовать наведению порядка, поддержим", - написал Володин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, мигранты
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Мигранты
Госдума запросила у министерств и ведомств идеи по миграционной политике
Володин: Дума изучит предложения министерств и ведомств по миграционной политике