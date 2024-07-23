https://ria.ru/20240723/gosduma-1961521324.html

Госдума запросила у министерств и ведомств идеи по миграционной политике

Госдума запросила у министерств и ведомств идеи по миграционной политике - РИА Новости, 23.07.2024

Госдума запросила у министерств и ведомств идеи по миграционной политике

У министерств, правоохранительных и надзорных органов РФ запрошены конкретные предложения по миграционной политике, Госдума их изучит и поддержит те, которые... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:05

2024-07-23T17:05

2024-07-23T17:05

россия

вячеслав володин

госдума рф

мигранты

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. У министерств, правоохранительных и надзорных органов РФ запрошены конкретные предложения по миграционной политике, Госдума их изучит и поддержит те, которые будут способствовать наведению порядка, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "С целью продолжения решения вопросов миграционной политики у министерств, правоохранительных и надзорных органов запрошены конкретные предложения. Изучим и всё, что будет способствовать наведению порядка, поддержим", - написал Володин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

россия

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Наталья Макарова

россия, вячеслав володин, госдума рф, мигранты