Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла закон о нежелательных организациях с иностранными учредителями - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/gosduma-1961516756.html
ГД приняла закон о нежелательных организациях с иностранными учредителями
ГД приняла закон о нежелательных организациях с иностранными учредителями - РИА Новости, 23.07.2024
ГД приняла закон о нежелательных организациях с иностранными учредителями
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:42
2024-07-23T16:42
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы. "Законопроектом предлагается предусмотреть возможность признания в соответствии с положениями федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" деятельности иностранной или международной организации нежелательной на территории Российской Федерации, учредителем (участником) которой являются государственные органы иностранного государства", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. По его словам, остановить их - вопрос безопасности и защиты интересов граждан РФ. Он подчёркивал, что сейчас нежелательной может быть признана "только деятельность зарубежных НПО (неправительственных организаций)". По его мнению, этот "правовой пробел в законодательстве" необходимо устранить, чтобы исключить возможность "вмешиваться во внутренние дела нашей страны".
https://ria.ru/20240723/zakonotvorchestvo-1961512632.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_635170d256d15cddcdfded5a18abe318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
ГД приняла закон о нежелательных организациях с иностранными учредителями

ГД приняла закон о нежелательных организациях с участием иностранных госорганов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
В здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы.
"Законопроектом предлагается предусмотреть возможность признания в соответствии с положениями федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" деятельности иностранной или международной организации нежелательной на территории Российской Федерации, учредителем (участником) которой являются государственные органы иностранного государства", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. По его словам, остановить их - вопрос безопасности и защиты интересов граждан РФ. Он подчёркивал, что сейчас нежелательной может быть признана "только деятельность зарубежных НПО (неправительственных организаций)". По его мнению, этот "правовой пробел в законодательстве" необходимо устранить, чтобы исключить возможность "вмешиваться во внутренние дела нашей страны".
Пленарное заседание Госдумы РФ. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Госдума приняла закон о наказании за участие в нежелательных организациях
Вчера, 16:28
 
РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала