https://ria.ru/20240723/gosduma-1961516756.html

ГД приняла закон о нежелательных организациях с иностранными учредителями

ГД приняла закон о нежелательных организациях с иностранными учредителями - РИА Новости, 23.07.2024

ГД приняла закон о нежелательных организациях с иностранными учредителями

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:42

2024-07-23T16:42

2024-07-23T16:42

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госдума рф

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы. "Законопроектом предлагается предусмотреть возможность признания в соответствии с положениями федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" деятельности иностранной или международной организации нежелательной на территории Российской Федерации, учредителем (участником) которой являются государственные органы иностранного государства", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. По его словам, остановить их - вопрос безопасности и защиты интересов граждан РФ. Он подчёркивал, что сейчас нежелательной может быть признана "только деятельность зарубежных НПО (неправительственных организаций)". По его мнению, этот "правовой пробел в законодательстве" необходимо устранить, чтобы исключить возможность "вмешиваться во внутренние дела нашей страны".

https://ria.ru/20240723/zakonotvorchestvo-1961512632.html

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