https://ria.ru/20240723/gosduma-1961470856.html

В Госдуму внесен проект о повышении пособий по уходу за детьми-инвалидами

В Госдуму внесен проект о повышении пособий по уходу за детьми-инвалидами - РИА Новости, 23.07.2024

В Госдуму внесен проект о повышении пособий по уходу за детьми-инвалидами

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячные... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:42

2024-07-23T14:42

2024-07-23T14:42

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сергей миронов

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией для всех граждан, которые ухаживают за детьми с инвалидностью или инвалидами с детства I группы, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить, что всем неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, устанавливаются ежемесячные выплаты в размере 10 000 рублей с ежегодной их индексацией с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Лидер партии подчеркнул, что много лет существует дискриминация граждан, которые осуществляют уход за детьми с инвалидностью либо инвалидами с детства I группы. "Родители и опекуны в этих случаях получают ежемесячные пособия в 10 000 рублей. А остальные родственники и иные лица – всего в 1200 рублей. Разница почти в 10 раз, причем, размер выплат во втором случае не менялся с 2013 года", - сказал он журналистам. Миронов отметил, что законопроект полностью соответствует заявленной позиции президента России Владимира Путина, которую он высказал 8 июля на встрече с победителями конкурса "Это у нас семейное", отметив, что пособия по уходу в 10 тысяч рублей необходимо установить для всех и ежегодно индексировать по инфляции.

https://ria.ru/20230804/zakon-1888248123.html

https://ria.ru/20230919/gd-1897261281.html

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общество, россия, сергей миронов, владимир путин, госдума рф