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Губернатор Белгородской области обсудил с Белоусовым оперативную обстановку - РИА Новости, 23.07.2024
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20:04 23.07.2024 (обновлено: 20:12 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/gladkov-1961565722.html
Губернатор Белгородской области обсудил с Белоусовым оперативную обстановку
Губернатор Белгородской области обсудил с Белоусовым оперативную обстановку - РИА Новости, 23.07.2024
Губернатор Белгородской области обсудил с Белоусовым оперативную обстановку
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что обсудил с министром обороны Андреем Белоусовым сложную оперативную обстановку в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:04
2024-07-23T20:12
белгородская область
андрей белоусов
вячеслав гладков
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что обсудил с министром обороны Андреем Белоусовым сложную оперативную обстановку в приграничье региона."Только что завершилась встреча с министром обороны Российской Федерации Белоусовым Андреем Рэмовичем. Обсудили складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области и меры усиления защиты населения, имущества и экономики региона", - написал Гладков.
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белгородская область, андрей белоусов, вячеслав гладков, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Андрей Белоусов, Вячеслав Гладков, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Губернатор Белгородской области обсудил с Белоусовым оперативную обстановку

Губернатор Белгородской области обсудил с Белоусовым обстановку в приграничье

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что обсудил с министром обороны Андреем Белоусовым сложную оперативную обстановку в приграничье региона.
"Только что завершилась встреча с министром обороны Российской Федерации Белоусовым Андреем Рэмовичем. Обсудили складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области и меры усиления защиты населения, имущества и экономики региона", - написал Гладков.
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Белгородская областьАндрей БелоусовВячеслав ГладковРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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