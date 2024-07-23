https://ria.ru/20240723/gladkov-1961565722.html
Губернатор Белгородской области обсудил с Белоусовым оперативную обстановку
Губернатор Белгородской области обсудил с Белоусовым оперативную обстановку - РИА Новости, 23.07.2024
Губернатор Белгородской области обсудил с Белоусовым оперативную обстановку
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что обсудил с министром обороны Андреем Белоусовым сложную оперативную обстановку в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:04
2024-07-23T20:04
2024-07-23T20:12
белгородская область
андрей белоусов
вячеслав гладков
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что обсудил с министром обороны Андреем Белоусовым сложную оперативную обстановку в приграничье региона."Только что завершилась встреча с министром обороны Российской Федерации Белоусовым Андреем Рэмовичем. Обсудили складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области и меры усиления защиты населения, имущества и экономики региона", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240723/bespilotnik-1961453526.html
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белгородская область, андрей белоусов, вячеслав гладков, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Андрей Белоусов, Вячеслав Гладков, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Губернатор Белгородской области обсудил с Белоусовым оперативную обстановку
Губернатор Белгородской области обсудил с Белоусовым обстановку в приграничье