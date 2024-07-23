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"Будет возможность". Генерал бундесвера сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 23.07.2024
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21:01 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/germaniya-1961572469.html
"Будет возможность". Генерал бундесвера сделал заявление о войне с Россией
"Будет возможность". Генерал бундесвера сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 23.07.2024
"Будет возможность". Генерал бундесвера сделал заявление о войне с Россией
Россия может быть готова к потенциальной войне с НАТО уже через пять-восемь лет, уже сегодня Москва превосходит страны альянса в производстве танков, заявил... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:01
2024-07-23T21:01
россия
москва
германия
нато
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия может быть готова к потенциальной войне с НАТО уже через пять-восемь лет, уже сегодня Москва превосходит страны альянса в производстве танков, заявил генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ генерал Карстен Бройер в интервью газете Tagesspiegel. "Через пять-восемь лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материалами и личным составом, позволяющими совершить нападение на территорию НАТО. &lt;…&gt; Тогда у России будет такая возможность &lt;…&gt; Моя задача — подумать о подобном наихудшем сценарии. Для бундесвера это означает: мы должны быть готовы к такому возможному исходу через пять лет", — заявил генерал.По его словам, Россия уже значительно превосходит страны НАТО в области наращивания военной мощи, преимущественно в производстве танков."Российская армия ежегодно получает от 1000 до 1500 дополнительных танков. У пяти крупнейших европейских государствах-членах НАТО имеется только половина этого количества", — отмечает он.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20240723/vsu-1961435124.html
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россия, москва, германия, нато
Россия, Москва, Германия, НАТО
"Будет возможность". Генерал бундесвера сделал заявление о войне с Россией

Генерал Бройер: Россия будет готова напасть на НАТО через пять-восемь лет

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия может быть готова к потенциальной войне с НАТО уже через пять-восемь лет, уже сегодня Москва превосходит страны альянса в производстве танков, заявил генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ генерал Карстен Бройер в интервью газете Tagesspiegel.
"Через пять-восемь лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материалами и личным составом, позволяющими совершить нападение на территорию НАТО. <…> Тогда у России будет такая возможность <…> Моя задача — подумать о подобном наихудшем сценарии. Для бундесвера это означает: мы должны быть готовы к такому возможному исходу через пять лет", — заявил генерал.
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По его словам, Россия уже значительно превосходит страны НАТО в области наращивания военной мощи, преимущественно в производстве танков.
"Российская армия ежегодно получает от 1000 до 1500 дополнительных танков. У пяти крупнейших европейских государствах-членах НАТО имеется только половина этого количества", — отмечает он.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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