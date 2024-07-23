https://ria.ru/20240723/germanija-1961588404.html
СМИ: в Германии на предвыборном мероприятии освистали министра обороны
СМИ: в Германии на предвыборном мероприятии освистали министра обороны - РИА Новости, 23.07.2024
СМИ: в Германии на предвыборном мероприятии освистали министра обороны
Выступающие против поставок оружия на Украину активисты освистали на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии (СДПГ) в Лейпциге министра обороны... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:38
2024-07-23T22:38
2024-07-23T22:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
лейпциг
борис писториус
сара вагенкнехт
сергей лавров
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БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Выступающие против поставок оружия на Украину активисты освистали на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии (СДПГ) в Лейпциге министра обороны Бориса Писториуса, назвав его разжигателем войны, сообщает издание Berliner Zeitung. "В понедельник вечером в Лейпциге было нарушено предвыборное мероприятие саксонской СДПГ с участием министра обороны Бориса Писториуса", - пишет издание со ссылкой на полицию. По ее данным, у места проведения мероприятия собрались около 50 человек. Несколько раз раздались настолько громкие крики и свист, что организаторам пришлось на время прервать мероприятие, хоть оно и проходило внутри здания. Протестующие кричали "лицемер" и "разжигатель войны", имея в виду Писториуса. Кроме того, на мероприятие смогли попасть трое протестующих, которых некоторое время спустя удалось вывести из зала с помощью службы безопасности. По данным полиции, демонстрация была организована группой активистов Frieden schaffen ohne Waffen ("Творить мир без оружия") и недавно основанной партией "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). Писториус является сторонником размещение ракет США в ФРГ и военной поддержки Украины. Ранее он заявил, что считает недостаточными 4 миллиарда евро, заложенные в проекте бюджета на 2025 год на военную помощь Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240723/zelenskiy-1961537231.html
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в мире, украина, россия, лейпциг, борис писториус, сара вагенкнехт, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Лейпциг, Борис Писториус, Сара Вагенкнехт, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: в Германии на предвыборном мероприятии освистали министра обороны
Berliner Zeitung: Писториуса освистали в Лейпциге из-за поддержки им Украины