СМИ сообщили Украине плохие новости об американской помощи
FT: Байден вряд ли успеет одобрить новую помощь Киеву до окончания своего срока
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Нынешний президент Джо Байден вряд ли успеет одобрить новый пакет помощи Украине до окончания своего срока полномочий, пишет Financial Times.
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"Нет никакого способа обезопасить отношения с Украиной от Трампа. Можно ускорить определенные поставки, но суть в том, что если он победит на выборах, то Трамп будет в состоянии контролировать поток военной помощи", — цитируют журналисты генерального директора аналитического центра Center for a New American Security Ричарда Фонтейна.
Как указали журналисты, последний одобренный и выделенный пакет помощи США размером 61 миллиард долларов, которого должно хватить до начала 2025 года, может быть последним в этом году: американские политики и аналитики считают, что в этом году администрация Байдена не успеет договориться о выделении новой помощи Украине.
Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.