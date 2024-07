https://ria.ru/20240723/ft-1961498243.html

СМИ сообщили Украине плохие новости об американской помощи

СМИ сообщили Украине плохие новости об американской помощи

СМИ сообщили Украине плохие новости об американской помощи

Нынешний президент Джо Байден вряд ли успеет одобрить новый пакет помощи Украине до окончания своего срока полномочий, пишет Financial Times. РИА Новости, 23.07.2024

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Нынешний президент Джо Байден вряд ли успеет одобрить новый пакет помощи Украине до окончания своего срока полномочий, пишет Financial Times."Нет никакого способа обезопасить отношения с Украиной от Трампа. Можно ускорить определенные поставки, но суть в том, что если он победит на выборах, то Трамп будет в состоянии контролировать поток военной помощи", — цитируют журналисты генерального директора аналитического центра Center for a New American Security Ричарда Фонтейна.Как указали журналисты, последний одобренный и выделенный пакет помощи США размером 61 миллиард долларов, которого должно хватить до начала 2025 года, может быть последним в этом году: американские политики и аналитики считают, что в этом году администрация Байдена не успеет договориться о выделении новой помощи Украине.Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

