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СМИ сообщили Украине плохие новости об американской помощи - РИА Новости, 23.07.2024
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15:40 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/ft-1961498243.html
СМИ сообщили Украине плохие новости об американской помощи
СМИ сообщили Украине плохие новости об американской помощи - РИА Новости, 23.07.2024
СМИ сообщили Украине плохие новости об американской помощи
Нынешний президент Джо Байден вряд ли успеет одобрить новый пакет помощи Украине до окончания своего срока полномочий, пишет Financial Times. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:40
2024-07-23T15:40
в мире
сша
украина
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
политика
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Нынешний президент Джо Байден вряд ли успеет одобрить новый пакет помощи Украине до окончания своего срока полномочий, пишет Financial Times."Нет никакого способа обезопасить отношения с Украиной от Трампа. Можно ускорить определенные поставки, но суть в том, что если он победит на выборах, то Трамп будет в состоянии контролировать поток военной помощи", — цитируют журналисты генерального директора аналитического центра Center for a New American Security Ричарда Фонтейна.Как указали журналисты, последний одобренный и выделенный пакет помощи США размером 61 миллиард долларов, которого должно хватить до начала 2025 года, может быть последним в этом году: американские политики и аналитики считают, что в этом году администрация Байдена не успеет договориться о выделении новой помощи Украине.Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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в мире, сша, украина, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024, политика
В мире, США, Украина, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Политика
СМИ сообщили Украине плохие новости об американской помощи

FT: Байден вряд ли успеет одобрить новую помощь Киеву до окончания своего срока

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Нынешний президент Джо Байден вряд ли успеет одобрить новый пакет помощи Украине до окончания своего срока полномочий, пишет Financial Times.
«
"Нет никакого способа обезопасить отношения с Украиной от Трампа. Можно ускорить определенные поставки, но суть в том, что если он победит на выборах, то Трамп будет в состоянии контролировать поток военной помощи", — цитируют журналисты генерального директора аналитического центра Center for a New American Security Ричарда Фонтейна.
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Как указали журналисты, последний одобренный и выделенный пакет помощи США размером 61 миллиард долларов, которого должно хватить до начала 2025 года, может быть последним в этом году: американские политики и аналитики считают, что в этом году администрация Байдена не успеет договориться о выделении новой помощи Украине.
Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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