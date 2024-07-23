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Во французской НКО объяснили отказ властей пустить российский фрегат в порт - РИА Новости, 23.07.2024
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06:08 23.07.2024 (обновлено: 06:10 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/fregat_shtandart-1961361415.html
Во французской НКО объяснили отказ властей пустить российский фрегат в порт
Во французской НКО объяснили отказ властей пустить российский фрегат в порт - РИА Новости, 23.07.2024
Во французской НКО объяснили отказ властей пустить российский фрегат в порт
Отказ российскому фрегату "Штандарт" в швартовке в порту Бреста демонстрирует слабость Франции, которая идет на поводу у Брюсселя, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T06:08
2024-07-23T06:10
франция
брест
испания
евросоюз
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ПАРИЖ, 23 июл – РИА Новости. Отказ российскому фрегату "Штандарт" в швартовке в порту Бреста демонстрирует слабость Франции, которая идет на поводу у Брюсселя, заявил РИА Новости глава ассоциации помощи морякам "Mor Glaz" Жан-Поль Элькан. "У Франции теперь слишком мало власти. Сегодня вместо нас все решает Евросоюз. Это ухудшилось с начала конфликта на Украине. Эта ситуация вновь показала всю слабость Франции. Мы осуждаем декрет префекта Финистера, который не должен был идти на поводу у Брюсселя", - сказал собеседник агентства. Ранее префектура департамента Финистер на западе Франции запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против Москвы была добавлена формулировка о "копии исторических судов", которым является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дают войти в порт даже для снабжения. "Я нахожу это крайне несправедливым и даже отвратительным по отношению к морякам. Они увлечены своим делом и ничего никому не сделали, просто приехали в Брест, чтобы показать свой прекрасный корабль", - добавил собеседник агентства. Как сообщил РИА Новости капитан "Штандарта" Владимир Мартусь, ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании. Сейчас трехмачтовый парусный корабль стоит на якоре в 500 метрах от французского атлантического побережья без права зайти в порт. На борту – многонациональная команда из 17 моряков из России, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, США, Англии и Израиля. Команда корабля запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже почти две тысячи человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".
https://ria.ru/20240723/fregat_shtandart-1961357757.html
https://ria.ru/20240622/frantsiya-1954766571.html
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франция, брест, испания, евросоюз, совет европы, в мире
Франция, Брест, Испания, Евросоюз, Совет Европы, В мире
Во французской НКО объяснили отказ властей пустить российский фрегат в порт

"Mor Glaz": отказ российскому фрегату во входе в порты показал слабость Франции

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкРоссийский фрегат "Штандарт"
Российский фрегат Штандарт - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Российский фрегат "Штандарт". Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 июл – РИА Новости. Отказ российскому фрегату "Штандарт" в швартовке в порту Бреста демонстрирует слабость Франции, которая идет на поводу у Брюсселя, заявил РИА Новости глава ассоциации помощи морякам "Mor Glaz" Жан-Поль Элькан.
«
"У Франции теперь слишком мало власти. Сегодня вместо нас все решает Евросоюз. Это ухудшилось с начала конфликта на Украине. Эта ситуация вновь показала всю слабость Франции. Мы осуждаем декрет префекта Финистера, который не должен был идти на поводу у Брюсселя", - сказал собеседник агентства.
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Ранее префектура департамента Финистер на западе Франции запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против Москвы была добавлена формулировка о "копии исторических судов", которым является фрегат.
Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дают войти в порт даже для снабжения.
"Я нахожу это крайне несправедливым и даже отвратительным по отношению к морякам. Они увлечены своим делом и ничего никому не сделали, просто приехали в Брест, чтобы показать свой прекрасный корабль", - добавил собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости капитан "Штандарта" Владимир Мартусь, ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании. Сейчас трехмачтовый парусный корабль стоит на якоре в 500 метрах от французского атлантического побережья без права зайти в порт. На борту – многонациональная команда из 17 моряков из России, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, США, Англии и Израиля.
Команда корабля запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже почти две тысячи человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".
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