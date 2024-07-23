На российском фрегате, который не пустили в порт во Франции, кончается вода
"Mor Glaz": на "Штандарте", который не пустили в порт во Франции, кончается вода
Российский фрегат "Штандарт" в порту Рафина, Греция. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 июл – РИА Новости. Запас воды скоро закончится у команды российского фрегата "Штандарт", которому власти Франции запретили пришвартоваться в порту Бреста, заявил РИА Новости глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан.
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"Ситуация на корабле будет быстро ухудшаться, у них уже дефицит воды. Никакая власть ни в каком государстве не имеет права запретить кораблю войти в порт ради снабжения", — сказал Элькан, который ранее представлял профсоюз моряков Бреста.
По словам активиста, ассоциация продолжит добиваться того, чтобы корабль смог причалить к берегу.
"Власти должны понять, что очень скоро у команды закончится вода и еда. Они не могут оставить ее в этой ситуации, это нелегально, ей не может быть отказано во входе в порт", — сказал он.
Элькан отметил, что также общался с проукраинской ассоциацией, добивавшейся санкций против фрегата.
"У них нет никакой идеологии. Они не помогают своим. Их единственная задача – уничтожать все русское. Люди в этой ассоциации разжигают ненависть. Использовать эту ситуацию в этих целях — стыдно и скандально", — заключил он.
Как сообщил РИА Новости капитан "Штандарта" Владимир Мартусь, ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании. Сейчас трехмачтовый парусный корабль стоит на якоре в полукилометре от атлантического побережья Франции без права зайти в порт. На борту – многонациональная команда, в которой 17 моряков из России, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, США, Англии и Израиля.
Команда корабля запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже почти две тысячи человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, называя санкции "несправедливыми" и "позорными".