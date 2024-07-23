https://ria.ru/20240723/finansovye_piramidy-1961354269.html

Эксперт назвала главные признаки финансовых пирамид

Эксперт назвала главные признаки финансовых пирамид - РИА Новости, 23.07.2024

Эксперт назвала главные признаки финансовых пирамид

Создатели сомнительных финансовых проектов, так называемых финансовых пирамид, привлекая новых участников, гарантируют высокую доходность при малых рисках, не... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T02:28

2024-07-23T02:28

2024-07-23T02:28

россия

евгения лазарева

сергей мавроди

ммм

кэшбери

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Создатели сомнительных финансовых проектов, так называемых финансовых пирамид, привлекая новых участников, гарантируют высокую доходность при малых рисках, не объясняют источники дохода, а также убеждают, что деятельность не требует каких-либо лицензий, рассказала РИА Новости руководитель проекта "За права заёмщиков" Народного фронта, координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур "МММ", которая была создана Сергеем Мавроди в 1989 году - начался крах финансовой пирамиды. Она была крупнейшей в российской истории. "Главные признаки сомнительных финансовых проектов: гарантии высокой доходности при малых рисках, непонятное объяснение источников дохода, отсутствие подробной информации о создателях (руководстве) и контактах, а также сильная зависимость от привлечения других участников. Кроме того, создатели финансовых пирамид очень часто убеждают своих жертв, что деятельность их не требует разрешений и лицензий, а если всё-таки демонстрируют какие-то документы, то подтверждения их легитимности невозможно найти ни в одном из государственных реестров", - сообщила Лазарева. "Важно помнить, что прежде чем вкладываться куда-то, стоит проверить, нет ли в "Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке" Банка России названия компании или бренда, который предлагает разбогатеть почти без усилий и риска", - подчеркнула она. Эксперт напомнила, что смысл любой пирамиды - в какой бы форме она ни строилась (кооператив, онлайн-игра с возможностью вывода денег, инвестиционные проекты, криптовалюта и прочее) - в привлечении новых участников. Выигрывают в них всегда только создатели, и то только в том случае, если успевают вывести все деньги из страны и укрыться от правосудия до момента краха пирамиды. По словам эксперта, даже те участники, которые "вовремя" успели выйти из пирамиды, сталкиваются впоследствии с проблемами. Кроме того, Лазарева отметила, что в экспертном сообществе обсуждается инициатива привлечения медийных личностей к субсидиарной ответственности за рекламирование финансовых пирамид, поскольку таких людей считают лидерами мнения. "Началась эта дискуссия после ряда скандалов со звёздами и блогерами, рекламировавшими печально-известную пирамиду "Кэшбери" (существовала с 2011 (по другим данным с 2013) года по ноябрь 2018 год – ред.). Поскольку знаменитости воспринимаются в обществе лидерами общественного мнения, они должны нести ответственность и хотя бы частично возмещать потери вовлечённых ими фанатов", - рассказала Лазарева.

https://ria.ru/20240110/tsb-1920492601.html

https://ria.ru/20240722/moshennichestvo-1961330149.html

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россия, евгения лазарева, сергей мавроди, ммм, кэшбери