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Супруга Кима Филби пыталась продать его архив Британской библиотеке - РИА Новости, 23.07.2024
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13:34 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/filbivshij-1961445314.html
Супруга Кима Филби пыталась продать его архив Британской библиотеке
Супруга Кима Филби пыталась продать его архив Британской библиотеке - РИА Новости, 23.07.2024
Супруга Кима Филби пыталась продать его архив Британской библиотеке
Жена знаменитого советского разведчика Кима Филби Руфина Пухова-Филби пыталась продать его личный архив Британской библиотеке в 1993 году за 68 тысяч фунтов... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:34
2024-07-23T13:34
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Жена знаменитого советского разведчика Кима Филби Руфина Пухова-Филби пыталась продать его личный архив Британской библиотеке в 1993 году за 68 тысяч фунтов стерлингов, однако власти Великобритании запретили сделку, сообщает газета Guardian со ссылкой на недавно обнародованные документы. Предложение о продаже коллекции документов, свидетельствующих о жизни агента Кима Филби в СССР, поступило от его вдовы через пять лет после его смерти и через 30 лет после его бегства в Москву, говорится в материале. В коллекцию, помимо дневников, входили письма писателя Грэма Грина, друга Филби со времен его работы в британской разведке, а также книга об истории коммунистической партии, подписанная другим разведчиком Гаем Берджессом. Национальный архив Великобритании обнародовал документы, которые свидетельствуют о том, что власти были против покупки государственным учреждением дневников разведчика, так как это могло вызвать общественный резонанс, пишет Guardian. Несмотря на то что библиотека не планировала прибегать к государственным средствам для покупки архива и находилась в поиске "благотворителя" для совершения сделки, она не состоялась после того, как несколько членов британского правительства попросили отказаться от покупки, говорится в статье. Вдова Филби позже все-таки продала различные предметы ее мужа на аукционе "Сотбис" за 150 тысяч фунтов стерлингов, добавляет издание, не уточняя, были ли в их числе документы, которые она предлагала библиотеке. Гарольд Адриан Рассел "Ким" Филби (1912-1988) был руководителем знаменитой Кембриджской пятерки - группы выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, в 30-50-е годы сотрудничавшей с советской разведкой. От участников "Кембриджской пятерки", занимавших высокие должности в госструктурах Великобритании, в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам. За годы работы на советскую разведку лично Филби передал в Москву большое количество ценнейшей информации, в том числе об американской ядерной программе. Сам Филби считал главным своим достижением добытые материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году. С 1963 года жил в СССР. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
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великобритания, ссср, москва, ким филби, кембриджская пятерка, в мире
Великобритания, СССР, Москва, Ким Филби, Кембриджская пятерка, В мире
Супруга Кима Филби пыталась продать его архив Британской библиотеке

Жена разведчика Кима Филби пыталась продать его архив за 68 тысяч фунтов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветский разведчик Ким Филби
Советский разведчик Ким Филби - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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Советский разведчик Ким Филби. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Жена знаменитого советского разведчика Кима Филби Руфина Пухова-Филби пыталась продать его личный архив Британской библиотеке в 1993 году за 68 тысяч фунтов стерлингов, однако власти Великобритании запретили сделку, сообщает газета Guardian со ссылкой на недавно обнародованные документы.
Предложение о продаже коллекции документов, свидетельствующих о жизни агента Кима Филби в СССР, поступило от его вдовы через пять лет после его смерти и через 30 лет после его бегства в Москву, говорится в материале.
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В коллекцию, помимо дневников, входили письма писателя Грэма Грина, друга Филби со времен его работы в британской разведке, а также книга об истории коммунистической партии, подписанная другим разведчиком Гаем Берджессом.
Национальный архив Великобритании обнародовал документы, которые свидетельствуют о том, что власти были против покупки государственным учреждением дневников разведчика, так как это могло вызвать общественный резонанс, пишет Guardian.
Несмотря на то что библиотека не планировала прибегать к государственным средствам для покупки архива и находилась в поиске "благотворителя" для совершения сделки, она не состоялась после того, как несколько членов британского правительства попросили отказаться от покупки, говорится в статье.
Вдова Филби позже все-таки продала различные предметы ее мужа на аукционе "Сотбис" за 150 тысяч фунтов стерлингов, добавляет издание, не уточняя, были ли в их числе документы, которые она предлагала библиотеке.
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От участников "Кембриджской пятерки", занимавших высокие должности в госструктурах Великобритании, в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.
За годы работы на советскую разведку лично Филби передал в Москву большое количество ценнейшей информации, в том числе об американской ядерной программе.
Сам Филби считал главным своим достижением добытые материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году. С 1963 года жил в СССР. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
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