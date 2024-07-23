Европа должна быть готова к любому сценарию выборов в США, заявили в Чехии
Премьер Чехии: кто бы ни был в Белом доме, Европа должна крепко стоять на ногах
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ПРАГА, 23 июл - РИА Новости. Европа должна крепко стоять на ногах независимо от того, кто победит в этом году на президентских выборах в США, заявил во вторник чешский премьер Петр Фиала в интервью изданию Blesk.
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"Я уже давно говорю, что Европа должна быть готова к обоим вариантам (развития событий на выборах президента США - ред.), в обоих случаях это будет означать, что нам необходимо больше опираться на собственные ноги", - сказал Фиала, отвечая на вопрос о возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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По словам Фиалы, выход действующего президента Джо Байдена из предвыборной гонки не удивил его. Как полагает премьер, выдвижение действующего вице-президента США Камалы Харрис отражает стремление демократов выдвинуть человека, чья кандидатура имела бы наибольшую легитимность и соответствовала традиции в контексте уже состоявшихся первичных выборов. Фиала напомнил, что Харрис баллотировалась в качестве кандидата в вице-президенты на второй срок.
Чешский премьер также вспомнил свой весенний визит в Вашингтон и часовую беседу с Байденом. По словам Фиалы, это была очень напряженная беседа, в ходе которой Байден выглядел психически здоровым, был полностью сосредоточен на теме, показал прекрасное знание Европы и европейских дел. Фиала признал, что голос Байдена показался ему слабее, но заверил, что не почувствовал, что президента США сковывают какие-то ограничения, которые помешали бы ему доработать до конца срока. Однако открытым оставался вопрос о способности Байдена исполнять президентские обязанности еще четыре года, отметил премьер.
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.