https://ria.ru/20240723/evropa-1961585522.html

Европа должна быть готова к любому сценарию выборов в США, заявили в Чехии

Европа должна быть готова к любому сценарию выборов в США, заявили в Чехии - РИА Новости, 23.07.2024

Европа должна быть готова к любому сценарию выборов в США, заявили в Чехии

Европа должна крепко стоять на ногах независимо от того, кто победит в этом году на президентских выборах в США, заявил во вторник чешский премьер Петр Фиала в... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T22:17

2024-07-23T22:17

2024-07-23T22:23

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ПРАГА, 23 июл - РИА Новости. Европа должна крепко стоять на ногах независимо от того, кто победит в этом году на президентских выборах в США, заявил во вторник чешский премьер Петр Фиала в интервью изданию Blesk. "Я уже давно говорю, что Европа должна быть готова к обоим вариантам (развития событий на выборах президента США - ред.), в обоих случаях это будет означать, что нам необходимо больше опираться на собственные ноги", - сказал Фиала, отвечая на вопрос о возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. По словам Фиалы, выход действующего президента Джо Байдена из предвыборной гонки не удивил его. Как полагает премьер, выдвижение действующего вице-президента США Камалы Харрис отражает стремление демократов выдвинуть человека, чья кандидатура имела бы наибольшую легитимность и соответствовала традиции в контексте уже состоявшихся первичных выборов. Фиала напомнил, что Харрис баллотировалась в качестве кандидата в вице-президенты на второй срок. Чешский премьер также вспомнил свой весенний визит в Вашингтон и часовую беседу с Байденом. По словам Фиалы, это была очень напряженная беседа, в ходе которой Байден выглядел психически здоровым, был полностью сосредоточен на теме, показал прекрасное знание Европы и европейских дел. Фиала признал, что голос Байдена показался ему слабее, но заверил, что не почувствовал, что президента США сковывают какие-то ограничения, которые помешали бы ему доработать до конца срока. Однако открытым оставался вопрос о способности Байдена исполнять президентские обязанности еще четыре года, отметил премьер. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

https://ria.ru/20240723/opros-1961579370.html

сша

европа

вашингтон (штат)

чехия

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в мире, сша, европа, вашингтон (штат), петр фиала, джо байден, камала харрис, чехия