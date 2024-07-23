Новое правительство Эстонии принесло присягу
ERR: новое правительство Эстонии во главе с Кристеном Михалом принесло присягу
© Фото : Eesti Vabariigi ValitsusНовое правительство Эстонии во главе с кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом. 23 июля 2024
© Фото : Eesti Vabariigi Valitsus
Новое правительство Эстонии во главе с кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом. 23 июля 2024
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Новое правительство Эстонии во главе с кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом принесло присягу, после чего вступило в должность, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
Президент Эстонии Алар Карис в понедельник утвердил состав нового правительства после того, как парламент проголосовал за предоставление Михалу полномочий на формирование кабмина.
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"Во вторник, 23 июля, члены нового правительства Эстонской Республики под руководством... Михала принесли присягу перед Рийгикогу (парламентом). После этого правительство вступило в должность", - говорится в сообщении.
Новое правительство сформировано правящей коалицией. В нее входят Партия реформ, Социал-демократическая партия и Eesti 200.
Михал представляет Партию реформ, как и Кая Каллас, руководившая эстонским кабмином с января 2021 года. Она подала в отставку в связи с тем, что на саммите в Брюсселе 28 июня лидеры стран Евросоюза утвердили ее кандидатуру на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.