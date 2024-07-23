https://ria.ru/20240723/estoniya-1961434029.html

Новое правительство Эстонии принесло присягу

Новое правительство Эстонии принесло присягу - РИА Новости, 23.07.2024

Новое правительство Эстонии принесло присягу

Новое правительство Эстонии во главе с кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом принесло присягу, после чего... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:52

2024-07-23T12:52

2024-07-23T13:35

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брюссель

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кайя каллас

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Новое правительство Эстонии во главе с кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом принесло присягу, после чего вступило в должность, сообщает телерадиовещательная компания ERR. Президент Эстонии Алар Карис в понедельник утвердил состав нового правительства после того, как парламент проголосовал за предоставление Михалу полномочий на формирование кабмина. "Во вторник, 23 июля, члены нового правительства Эстонской Республики под руководством... Михала принесли присягу перед Рийгикогу (парламентом). После этого правительство вступило в должность", - говорится в сообщении. Новое правительство сформировано правящей коалицией. В нее входят Партия реформ, Социал-демократическая партия и Eesti 200. Михал представляет Партию реформ, как и Кая Каллас, руководившая эстонским кабмином с января 2021 года. Она подала в отставку в связи с тем, что на саммите в Брюсселе 28 июня лидеры стран Евросоюза утвердили ее кандидатуру на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.

https://ria.ru/20240716/nalog-1960085909.html

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Варвара Скокшина

в мире, эстония, брюссель, алар карис, кайя каллас, евросоюз