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Новое правительство Эстонии принесло присягу - РИА Новости, 23.07.2024
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12:52 23.07.2024 (обновлено: 13:35 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/estoniya-1961434029.html
Новое правительство Эстонии принесло присягу
Новое правительство Эстонии принесло присягу - РИА Новости, 23.07.2024
Новое правительство Эстонии принесло присягу
Новое правительство Эстонии во главе с кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом принесло присягу, после чего... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:52
2024-07-23T13:35
в мире
эстония
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Новое правительство Эстонии во главе с кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом принесло присягу, после чего вступило в должность, сообщает телерадиовещательная компания ERR. Президент Эстонии Алар Карис в понедельник утвердил состав нового правительства после того, как парламент проголосовал за предоставление Михалу полномочий на формирование кабмина. "Во вторник, 23 июля, члены нового правительства Эстонской Республики под руководством... Михала принесли присягу перед Рийгикогу (парламентом). После этого правительство вступило в должность", - говорится в сообщении. Новое правительство сформировано правящей коалицией. В нее входят Партия реформ, Социал-демократическая партия и Eesti 200. Михал представляет Партию реформ, как и Кая Каллас, руководившая эстонским кабмином с января 2021 года. Она подала в отставку в связи с тем, что на саммите в Брюсселе 28 июня лидеры стран Евросоюза утвердили ее кандидатуру на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.
https://ria.ru/20240716/nalog-1960085909.html
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в мире, эстония, брюссель, алар карис, кайя каллас, евросоюз
В мире, Эстония, Брюссель, Алар Карис, Кайя Каллас, Евросоюз
Новое правительство Эстонии принесло присягу

ERR: новое правительство Эстонии во главе с Кристеном Михалом принесло присягу

© Фото : Eesti Vabariigi ValitsusНовое правительство Эстонии во главе с кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом. 23 июля 2024
Новое правительство Эстонии во главе с кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Eesti Vabariigi Valitsus
Новое правительство Эстонии во главе с кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом. 23 июля 2024
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Новое правительство Эстонии во главе с кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом принесло присягу, после чего вступило в должность, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
Президент Эстонии Алар Карис в понедельник утвердил состав нового правительства после того, как парламент проголосовал за предоставление Михалу полномочий на формирование кабмина.
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"Во вторник, 23 июля, члены нового правительства Эстонской Республики под руководством... Михала принесли присягу перед Рийгикогу (парламентом). После этого правительство вступило в должность", - говорится в сообщении.
Новое правительство сформировано правящей коалицией. В нее входят Партия реформ, Социал-демократическая партия и Eesti 200.
Михал представляет Партию реформ, как и Кая Каллас, руководившая эстонским кабмином с января 2021 года. Она подала в отставку в связи с тем, что на саммите в Брюсселе 28 июня лидеры стран Евросоюза утвердили ее кандидатуру на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.
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