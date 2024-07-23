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В ЕЦБ называли вице-президента США Харрис невидимкой - РИА Новости, 23.07.2024
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08:50 23.07.2024 (обновлено: 09:14 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/es-1961369914.html
В ЕЦБ называли вице-президента США Харрис невидимкой
В ЕЦБ называли вице-президента США Харрис невидимкой - РИА Новости, 23.07.2024
В ЕЦБ называли вице-президента США Харрис невидимкой
В начале 2024 года в Европейском центробанке считали, что вице-президент США Камала Харрис не сможет выиграть на выборах в президенты США, и назвали её... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:50
2024-07-23T09:14
в мире
сша
великобритания
камала харрис
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В начале 2024 года в Европейском центробанке считали, что вице-президент США Камала Харрис не сможет выиграть на выборах в президенты США, и назвали её "невидимкой", сообщает издание Politico со ссылкой на заявление члена исполнительного совета Европейского центробанка Изабель Шнабель. Ранее телеканал ABC News сообщал, что Харрис заявила, что заручилась достаточной поддержкой для того, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах в ноябре. "Им следовало бы с самого начала выдвинуть другого кандидата вместо Камалы Харрис... Она никогда не выиграет выборы, я имею в виду, что это безнадежно... Я даже не знаю её, потому что она была настолько невидимой", - приводит слова Шнабель издание, добавив, что это заявление было озвучено в частной беседе, и Шнабель не знала, что в это время был включён микрофон. По данным издания, Шнабель также назвала процесс отбора кандидатов в Демократической партии "провалом". Как заявили изданию источники, европейские чиновники критикуют Харрис за "банальные" публичные речи, которые она зачитывает с помощью телесуфлёра, и то, что ей не удаётся наладить контакт с аудиторией. Неназванный британский чиновник также заявил изданию, что официальные лица в Великобритании надеются на то, что выбор Камалой Харрис кандидата в вице-президенты поможет им понять её дальнейшие действия на посту президента в случае победы на выборах. Согласно изданию, главный вопрос для чиновников в ЕС заключается не в том, "какой Харрис будет в Белом доме", а в том, сможет ли она одержать победу над экс-президентом США Дональдом Трампом на выборах в ноябре. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Харрис.
https://ria.ru/20240720/amerika-1960953264.html
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в мире, сша, великобритания, камала харрис, дональд трамп, джо байден, politico, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Великобритания, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Politico, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
В ЕЦБ называли вице-президента США Харрис невидимкой

Politico: в ЕС считали, что вице-президент США Харрис не выиграет выборы

© AP Photo / Carlos OsorioВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Carlos Osorio
Вице-президент США Камала Харрис . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В начале 2024 года в Европейском центробанке считали, что вице-президент США Камала Харрис не сможет выиграть на выборах в президенты США, и назвали её "невидимкой", сообщает издание Politico со ссылкой на заявление члена исполнительного совета Европейского центробанка Изабель Шнабель.
Ранее телеканал ABC News сообщал, что Харрис заявила, что заручилась достаточной поддержкой для того, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах в ноябре.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В Демократической партии США усилилась поддержка Харрис на замену Байдену
20 июля, 19:09
"Им следовало бы с самого начала выдвинуть другого кандидата вместо Камалы Харрис... Она никогда не выиграет выборы, я имею в виду, что это безнадежно... Я даже не знаю её, потому что она была настолько невидимой", - приводит слова Шнабель издание, добавив, что это заявление было озвучено в частной беседе, и Шнабель не знала, что в это время был включён микрофон.
По данным издания, Шнабель также назвала процесс отбора кандидатов в Демократической партии "провалом". Как заявили изданию источники, европейские чиновники критикуют Харрис за "банальные" публичные речи, которые она зачитывает с помощью телесуфлёра, и то, что ей не удаётся наладить контакт с аудиторией.
Неназванный британский чиновник также заявил изданию, что официальные лица в Великобритании надеются на то, что выбор Камалой Харрис кандидата в вице-президенты поможет им понять её дальнейшие действия на посту президента в случае победы на выборах. Согласно изданию, главный вопрос для чиновников в ЕС заключается не в том, "какой Харрис будет в Белом доме", а в том, сможет ли она одержать победу над экс-президентом США Дональдом Трампом на выборах в ноябре.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Харрис.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Американцы пожертвовали более 46 миллионов долларов кампании Харрис
22 июля, 05:20
 
В миреСШАВеликобританияКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденPoliticoЕвросоюзВыборы президента США — 2024
 
 
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