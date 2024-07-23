https://ria.ru/20240723/energoresursy-1961485390.html

Путин заявил о рекордных поставках энергоресурсов в Китай

Путин заявил о рекордных поставках энергоресурсов в Китай - РИА Новости, 23.07.2024

Путин заявил о рекордных поставках энергоресурсов в Китай

Поставки российских энергоресурсов в Китай достигают сегодня рекордных объемов, взаимодействие стран в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:06

2024-07-23T15:06

2024-07-23T15:24

китай

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Поставки российских энергоресурсов в Китай достигают сегодня рекордных объемов, взаимодействие стран в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах планомерно расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер направил приветствие участникам, организаторам и гостям VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума."Планомерно расширяется двустороннее взаимодействие в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах. Рекордных объёмов достигают поставки российских энергетических ресурсов на территорию Китая. Специалисты наших стран вместе работают над совершенствованием технологий добычи, переработки и транспортировки сырья, повышением их экологической безопасности", - говорится в приветствии.Путин также указал на то, что важнейшую роль в обеспечении прямого, конструктивного диалога по актуальным вопросам кооперации в этих значимых отраслях играет Российско-китайский энергетический бизнес-форум, объединяющий представителей профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран."Среди его последних наработок хотел бы отметить "Атлас инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества" – уникальную информационно-аналитическую платформу, открывающую новые возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов и инициатив. Уверен, что работа нынешнего форума будет плодотворной, а высказанные его участниками идеи и предложения получат практическое применение", - добавил президент России.

https://ria.ru/20240723/kitaj-1961448935.html

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китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, владимир путин, экономика