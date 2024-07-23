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Путин заявил о рекордных поставках энергоресурсов в Китай - РИА Новости, 23.07.2024
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15:06 23.07.2024 (обновлено: 15:24 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/energoresursy-1961485390.html
Путин заявил о рекордных поставках энергоресурсов в Китай
Путин заявил о рекордных поставках энергоресурсов в Китай - РИА Новости, 23.07.2024
Путин заявил о рекордных поставках энергоресурсов в Китай
Поставки российских энергоресурсов в Китай достигают сегодня рекордных объемов, взаимодействие стран в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:06
2024-07-23T15:24
китай
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Поставки российских энергоресурсов в Китай достигают сегодня рекордных объемов, взаимодействие стран в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах планомерно расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер направил приветствие участникам, организаторам и гостям VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума."Планомерно расширяется двустороннее взаимодействие в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах. Рекордных объёмов достигают поставки российских энергетических ресурсов на территорию Китая. Специалисты наших стран вместе работают над совершенствованием технологий добычи, переработки и транспортировки сырья, повышением их экологической безопасности", - говорится в приветствии.Путин также указал на то, что важнейшую роль в обеспечении прямого, конструктивного диалога по актуальным вопросам кооперации в этих значимых отраслях играет Российско-китайский энергетический бизнес-форум, объединяющий представителей профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран."Среди его последних наработок хотел бы отметить "Атлас инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества" – уникальную информационно-аналитическую платформу, открывающую новые возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов и инициатив. Уверен, что работа нынешнего форума будет плодотворной, а высказанные его участниками идеи и предложения получат практическое применение", - добавил президент России.
https://ria.ru/20240723/kitaj-1961448935.html
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китай, владимир путин, экономика
Китай, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о рекордных поставках энергоресурсов в Китай

Путин: поставки энергоресурсов в Китай достигают рекордных объемов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Поставки российских энергоресурсов в Китай достигают сегодня рекордных объемов, взаимодействие стран в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах планомерно расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер направил приветствие участникам, организаторам и гостям VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
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"Планомерно расширяется двустороннее взаимодействие в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах. Рекордных объёмов достигают поставки российских энергетических ресурсов на территорию Китая. Специалисты наших стран вместе работают над совершенствованием технологий добычи, переработки и транспортировки сырья, повышением их экологической безопасности", - говорится в приветствии.
Путин также указал на то, что важнейшую роль в обеспечении прямого, конструктивного диалога по актуальным вопросам кооперации в этих значимых отраслях играет Российско-китайский энергетический бизнес-форум, объединяющий представителей профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран.
"Среди его последних наработок хотел бы отметить "Атлас инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества" – уникальную информационно-аналитическую платформу, открывающую новые возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов и инициатив. Уверен, что работа нынешнего форума будет плодотворной, а высказанные его участниками идеи и предложения получат практическое применение", - добавил президент России.
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