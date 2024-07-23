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В Элисте десять улиц остались без электричества из-за непогоды
В Элисте десять улиц остались без электричества из-за непогоды - РИА Новости, 23.07.2024
В Элисте десять улиц остались без электричества из-за непогоды
Десять улиц и один микрорайон калмыцкой столицы Элисты остались без электричества из-за непогоды, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:35
2024-07-23T20:35
2024-07-23T20:35
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ВОЛГОГРАД, 23 июл – РИА Новости. Десять улиц и один микрорайон калмыцкой столицы Элисты остались без электричества из-за непогоды, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. "Сегодня в Элисте произошли локальные технологические нарушения из-за неблагоприятных погодных условий, в результате чего временно были обесточены: улицы Горького, Джангара, Ипподромная, Будённого, Губаревича, Ленина (частично), 1 микрорайон (частично), улицы Партизанская, Витражная, Республиканская, переукло Школьный", - говорится в сообщении властей. В мэрии отметили, что ситуация находится на особом контроле городской администрации и энергетиков. По данным "Россети Юг", компания перешла на особый режим работы на территории республики, где во вторник прогнозировались сильные дожди, град и ветер до 25 метров в секунду.
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происшествия, элиста, горький
Происшествия, Элиста, Горький
В Элисте десять улиц остались без электричества из-за непогоды
Десять улиц и один микрорайон Элисты остались без электричества из-за непогоды